Literarischer Sensationsfund Georg Hermanns Exilroman über eine jüdische Familie in der Nazizeit

In Deutschland werden wieder Juden stigmatisiert und bedroht. Seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober nimmt der Judenhass zu, besonders auf Berliner Straßen, Häuser werden mit Davidsternen beschmiert, es gibt Gewalt- und Morddrohungen, es ist traurig, aber wahr – und weckt, so verschieden die Situation heute ist, notwendig Erinnerungen an die finsterste Zeit, die dieses Land und vor allem seine jüdische Bevölkerung erleben musste, die Nazi-Zeit.