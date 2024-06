Literaturmuseum Rheinsberg in Gefahr Die Bridget Riley-Ausstellung könnte die letzte sein

An einem sonnigen Sonntag im Mai präsentiert sich das Städtchen Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin noch genauso, wie es Kurt Tucholsky 1912 in seinem „Bilderbuch für Verliebte“ beschrieben hat. Das friderizianische Schloss am See bildet die malerische Kulisse seiner gleichnamigen Erzählung über die „leuchtenden Tage“, die der politisch engagierte Journalist und Schriftsteller hier mit seiner Jugendliebe verbracht hat.

Seit 1991 beherbergt das Rheinsberger Schloss nicht nur das einzige Literaturmuseum, das dem großen Publizisten der Weimarer Republik gewidmet ist, sondern auch eine Galerie für zeitgenössische Kunst. In Tucholskys Geist der Toleranz und Verständigung hat es sich als lebendiger Ort etabliert, dessen Genius Loci geeignet ist, um Literatur und Kunst, Geschichte und Gegenwart in Dialog treten zu lassen.

Doch damit könnte es schon bald vorüber sein. Der besondere Ort ist durch Sparpläne der Freien Wähler in seiner überregionalen Bedeutung bedroht. Die bevorstehenden Kommunalwahlen in Brandenburg könnten darüber entscheiden.

Bridget Riley im Jahr 2021. © Yuki Shima

Noch schließt sich der Kreis aus Literatur und Kunst, Geschichte und Gegenwart in dem kleinen Museum. Er steht auch im Zentrum der Bridget Riley-Ausstellung „Circles and Discs (1961–2023)“, die in bewährter Kooperation mit der Berliner Akademie der Künste entstanden ist. Über sechs Jahrzehnte hat sich die 1931 in London geborene Künstlerin, die als bedeutende Protagonistin der Op-Art gilt, mit dem Potenzial von Kreisformen beschäftigt.

Bekannt für ihre abstrakten Formmuster und geometrischen Farbfiguren, die überraschende und irritierende optische Effekte und Täuschungen auslösen, werden hier erstmals vor allem Arbeitszeichnungen aus ihrer gesamten Schaffenszeit von den sechziger Jahren bis heute gezeigt. Sie weisen in der sorgfältigen Vorbereitung und Entwicklung ihrer Werke noch eine persönliche Handschrift auf, die hinter der Perfektion der Ausführung bewusst verschwindet.

Ausgangspunkt für den kuratorischen Fokus auf die Kreisform war die großformatige Wandarbeit „Compositions with Circles 5“, die Bridget Riley zur Eröffnung des Neubaus der Akademie der Künste am Pariser Platz im Jahr 2005 präsentiert hat. Im Unterschied zu ihren anderen geometrischen Grundformen wie Linien, Kurven oder Rechtecke, die vielmehr Dynamik bergen, stellt die Kreisform eine zentrierte, in sich selbst ruhende Form dar. Als solche bildet sie den idealen Gegenpol zur Visualisierung von Bewegung.

„Measure for Measure 18“ von Bridget Riley aus dem Jahr 2017. © Bridget Riley [2024]. All rights reserved. Courtesy Galerie Max Hetzler Berlin | Paris | London. Photo: Anna Arca

Zu ihrer dynamischen Entfaltung nutzte Riley anfangs die Form der Kreisscheibe (Disc) im Schwarz-Weiß-Kontrast, die sie durch Stauchungen und Streckungen, chromatische Verläufe von Grautönen, sukzessive Abwandlung von Kreisen zu Ovalen und axiale Rotation von Ovalen dynamisiert. Anfang der siebziger Jahre kamen mit den „Early Colour Works“ Farbe und Ringform (Circle) als neue Variablen hinzu, die sie seit 1998 zu großformatigen Kompositionen sich überschneidender Ringformen weiterentwickelt hat. Mit den rhythmischen Anordnungen farbiger Scheibenfelder aus der letzten Schaffenszeit schließt sich der buchstäbliche Kreis zu den frühen Experimenten der sechziger Jahre.

Die Ausstellung Bridget Riley: Circles and Discs (1961-2023) im Kurt Tucholsky Literaturmuseum Rheinsberg, bis 14. Juli. Katalogbroschur 15 €.

Jenseits der eingetretenen Kunstpfade erweist sich die kleine, aber feine Kabinettsausstellung als ebenso reizvoll für interessierte Laien wie für spezialisierte Kunstkenner. Selbst Kinder werden sich der pulsierenden Wirkung tanzender Kreise in unterschiedlichen Anordnungen und Techniken schwerlich entziehen können. Unwillkürlich entfaltet sich eine Lebendigkeit und Lust des Sehens, die der zugrundeliegenden Logik auf den Grund zu kommen versucht, um genauso lustvoll an der Freiheit der Kunst zu scheitern. Es ist die natürliche Beweglichkeit des Sehens, die hier zur Aufführung kommt, um als künstlerische Inspiration und Intention von Bridget Riley erlebbar zu werden.

Für Kunstkenner bietet die Ausstellung hingegen erstmals eine systematische Erforschung des Kreismotivs, die nie gezeigte Werke aus dem Londoner Archiv der Künstlerin zutage gefördert hat. Geradezu Augen öffnend sind auch die beiden filmischen Porträts mit der knapp fünfzigjährigen Künstlerin 1979 und der knapp Neunzigjährigen bei ihrer letzten Retrospektive 2019 in den National Galleries of Scotland. Sie spannen den Bogen einer unbeirrten Entwicklung, die im Pointillismus von Georges Seurat und der Volumen erzeugenden Linienführung von Henri Matisse wurzelt.

Dass das vielfach ausgezeichnete Werk von Bridget Riley, die bereits 1968 als erste Künstlerin den internationalen Preis für Malerei der Biennale von Venedig erhielt, nun auch in Rheinsberg zu sehen ist, kommt einer kleinen Sensation gleich. Wenn der Blick von den vibrierenden Kreisen und Scheiben durch die Schlossfenster auf das flirrende Sonnenlicht über dem See geht, wird unmittelbar einsichtig, warum dieser lebendige Ausstellungsort unbedingt erhalten werden muss.