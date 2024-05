Comicartist Maia Kobabe über queere Kultur in den USA „Wir werden uns nicht hinsetzen und aufgeben“

In der Graphic Novel „Genderqueer“ beschreiben Sie Ihren Weg zu Ihrer nicht-binären Genderidentität, Ihr Coming-out und Ihre Sexualität. Drei Jahre in Folge war es das am häufigsten verbotene Werk in den USA. Warum haben so viele Menschen Angst vor Ihnen?

Trans und nicht-binäre Menschen sind seit einigen Jahren ein großes politisches Thema in den USA. Als ich zwei Preise der American Library Association gewann, erhielt das Buch mehr Aufmerksamkeit und rückte damit ins Auge dieses Orkans.

Ein Grund ist aber sicher auch, dass es ein Comic ist und einen so offensiven Titel trägt. Und auch die Tatsache, dass es insgesamt ein ziemlich fröhliches Buch ist, gehört dazu: Es geht um eine queere Person, die sich outet, ohne dass es negative Rückwirkungen auf sie gibt. All diese Dinge haben das Buch zu einer Zielscheibe gemacht. Aber ich frage mich, ob es auch so gekommen wäre, wenn das Buch ein paar Jahre früher oder später erschienen wäre.

Zur Person Maia Kobabe wurde 1989 in den USA geboren und zeichnet Comics. Kobabe identifiziert sich als nicht-binär und nutzt im Englischen die geschlechtsneutralen Spivak-Pronomen e, em und eir. In diesem Text wurde auf die Verwendung von Pronomen verzichtet. 2019 erschien Kobabes Graphic Novel „Genderqueer“, das 2021, 2022 und 2023 laut der American Library Association das am häufigsten verbotene Buch in US-amerikanischen Schulen und Bezirken war. Meist wurde das mit seinen Darstellungen von Sexualität begründet. Der PEN America wies jedoch wiederholt daraufhin, dass die sogenannten book bans in den USA vor allem auf queere Literatur abzielen. Jetzt erscheint das Buch auf Deutsch. © Maia Kobabe



Wieso wäre es zu einem anderen Zeitpunkt anders gewesen?

Ab 2021 haben wir einen enormen Anstieg der Buchverbote zu verzeichnen. Mein Buch erschien 2019. Zweieinhalb Jahre lang existierte es einfach fröhlich in diesem Land. Es hat sich gut verkauft, aber es hat keine Schlagzeilen gemacht. Dann haben die Konservativen die Buchverbote für sich entdeckt.

Warum wurde gerade Ihr Buch, unter all der queeren Literatur, so häufig angegriffen?

Wäre mein Buch nicht zum Aushängeschild geworden, wäre es ein anderes gewesen. Das Buch, das am zweithäufigsten verboten wurde, ist „All Boys Aren’t Blue“ von George M. Johnson. Ebenfalls eine Autobiografie einer nicht-binären, queeren Person, noch dazu eine Person, die Schwarz und HIV-positiv ist.

Georges Buch ist eine erstaunliche und kraftvolle Autobiografie eines jungen Menschen, der seine queere Identität entdeckt. Es enthält ebenfalls Szenen über Sexualität. Wenn mein Buch 2021 noch nicht erschienen wäre, dann wäre Georges Buch eben das meistverbotene Buch gewesen.

Zum Buch Maia Kobabe: „Genderqueer – eine nichtbinäre Autobiografie“. Aus dem Amerikanischen von Matthias Wieland, Handlettering von Olav Korth. Reprodukt Verlag, 240 Seiten, 20 €. © Verlag Simon & Schuster

Die Buchverbote spielen in den USA schon seit einer Weile eine Rolle. Im vergangenen Jahr sind die Zahlen nach Angaben der American Library Association jedoch explodiert. Von 2022 auf 2023 gab es einen Anstieg um 65 Prozent, vor allem bei Büchern mit nicht Weißen und queeren Charakteren. Warum steigt die Zahl gerade jetzt so rasant?

Vor etwa einem Jahr veröffentlichte die „Washington Post” einen Bericht, in dem sie 1000 der Verbotsanträge des Vorjahres analysierte. Dabei stellten sie fest, dass 60 Prozent der Buchanfechtungen von nur elf Personen eingereicht worden waren. Es handelt sich also nicht um eine wachsende Gruppe, sondern um eine Handvoll gut organisierter Leute, die hauptberuflich Buchbeschwerden bei Bibliotheken oder Schulen einreichen.

Viele von ihnen gehören einer Organisation namens „Moms for Liberty“ an, einer sehr falsch benannten Gruppe von Eltern, die versuchen, gezielt queere Bücher zu verbieten, weil sie nicht in ihre politische Agenda oder Weltanschauung passen. Es ist also vor allem eine sehr kleine Gruppe von extrem lauten Leuten, die versuchen, dem Rest von uns ihre Agenda aufzudrängen.

Ich würde nichts an dem Buch oder der Veröffentlichung ändern. Das Schreiben dieses Buches ist wahrscheinlich eines der größten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe. Maia Kobabe über die Graphic Novel „Genderqueer“

Konservative und rechte Kräfte haben sich im vergangenen Jahr also einfach besser organisiert?

Ja, das würde ich sagen. Und wir auf der anderen Seite bemühen uns sehr, uns ebenfalls zu organisieren und ihnen entgegenzutreten.

Wie tun Sie das?

Ich bin erst kürzlich einer Gruppe namens „Authors Against Book Bans” beigetreten, die im Januar 2024 gegründet wurde. Es ist eine Organisation von Autor*innen, Illustrator*innen, Leser*innen und Lehrer*innen aus dem ganzen Land. Wir versuchen, eine landesweite Struktur aufzubauen.

Ich weiß, dass gegen mein Buch ständig im ganzen Land Beschwerden eingereicht werden. Ich habe aber nicht die Zeit, mich um all diese Fälle zu kümmern, sonst könnte ich im Grunde nicht mehr schlafen.

Wir versuchen also, in jedem Bundesstaat Ortsgruppen mit eigenen Leitern zu gründen, die dann in ihrem Gebiet mobilisieren können. Denn es ist sehr bedeutsam, wenn jemand persönlich auftaucht und sagt: „Das ist mein Lebensunterhalt und das ist wirklich wichtig für mich. Deshalb sollte man das Recht auf Zugang zu diesem Buch und Bildung in diesem Teil des Landes nicht einschränken.“

Ein Ausschnitt aus Maia Kobabes Graphic Novel „Gender Queer“. © Maia Kobabe

Warum gibt es so viele Verbote von Büchern und keine vergleichbare Bewegung gegen beispielsweise Filme?

Bücher sind mächtig. Ich glaube, dass die Erfahrung mit einem Buch sehr intim sein kann. Man hält es nah an der Brust, liest es in seinem eigenen Tempo, oft im stillen Kämmerlein. Man kann zurückblättern, es zwischendurch schließen, um darüber nachzudenken.

Bücher sind in der Vergangenheit immer wieder zur Zielscheibe geworden. Ich denke, das liegt daran, dass sich die Menschen bewusst sind, dass Bücher Meinungen, Gedanken und Gefühle vermitteln und Herzen und Köpfe verändern können. Deshalb haben sie es auf Bücher abgesehen – weil sie ein effektives Werkzeug sind.

Ihr Buch ist für Sie auch auf einer persönlichen Ebene von Bedeutung. War all die Feindseligkeit den Einfluss des Buches wert?

Absolut, ich würde nichts an dem Buch oder der Veröffentlichung ändern. Das Schreiben dieses Buches ist wahrscheinlich eines der größten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe. Es hatte mehr Einfluss auf mich als alles andere. Einerseits hat es mir geholfen, mich selbst kennenzulernen und die Person zu werden, die ich heute bin.

Andererseits hat der Erfolg dieses Buches vollkommen neue Türen geöffnet. Mein zweites und drittes Buch konnte ich viel leichter verkaufen, mit größeren Verlagen und spannenden Co-Autoren zusammenarbeiten. Und ich denke, dass der Erfolg dieses Buches bedeutet, dass ich das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens hauptberuflich machen kann. Das ist sehr aufregend.

Maia Kobabe im Selbstporträt. © Maia Kobabe

Auch in Deutschland lässt sich ein rechter Kulturkampf beobachten, jedoch wird er bei weitem nicht so vehement geführt wie in den USA. Warum ist er dort so laut?

Es ist frustrierend. Ein Teil davon ist sicherlich, dass die USA einfach ein riesiges Land sind. Es ist geografisch, kulturell und religiös vielfältig. Es wäre also wahrscheinlich überraschender, wenn alle einer Meinung wären. Aber ich glaube wirklich, dass ein großer Teil der Zunahme des rechten politischen Lärms von einer recht kleinen Gruppe von Menschen ausgeht.

Ich glaube, sie haben Angst, dass ihre konservativen Werte aussterben, dass sie den Anschluss verlieren. Und so schlagen sie mit extremer Gewalt und extremer Lautstärke gegen einige der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Natürlich finde ich das frustrierend, ärgerlich und beängstigend. Aber ich versuche, die Hoffnung aufrechtzuerhalten.

[Eine erneute Trump-Präsidentschaft] würde in erster Linie bedeuten, dass unser Leben und unsere Arbeit härter werden. Maia Kobabe

Im November finden Präsidentschaftswahlen in den USA statt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Donald Trump erneut gewinnt. Was hätte eine Trump-Präsidentschaft für Sie als jugendliche Person bedeutet?

Ich war selbst eher unpolitisch als Teenager. Doch es frustriert mich zu wissen, dass der Schutz vor Diskriminierung wahrscheinlich noch weiter abgebaut werden wird. In vielen Staaten haben junge trans Menschen schon jetzt keinen Zugang zu geschlechtsangleichender Gesundheitsversorgung. In einigen Staaten ist es bereits verboten worden. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Trump-Regierung versuchen würde, das landesweit durchzusetzen.

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ihr Buch wurde während einer Präsidentschaft von Donald Trump veröffentlicht. Was würde seine Wiederwahl für Sie und queere Kulturschaffende bedeuten?

Es würde in erster Linie bedeuten, dass unser Leben und unsere Arbeit härter werden. Aber wir werden so oder so weiterkämpfen. Wir werden uns nicht hinsetzen und aufgeben. Auch wenn es sich frustrierend anfühlt, Zeit damit zu verschwenden, für die Aufrechterhaltung der Bürger- und Menschenrechten zu kämpfen, anstatt vorwärtszugehen und für bessere Menschenrechte zu kämpfen – am Ende müssen wir einfach weitermachen.

Jetzt erscheint Ihr Buch auf Deutsch. Was überwiegt: die Sorge oder die Freude?

Ich freue mich darauf. Ich bin einfach nur dankbar, dass es Interesse gibt. Und natürlich, dass ein deutscher Verlag es aufnehmen wollte, in dem Wissen, dass es auch in Deutschland kontrovers aufgenommen werden könnte. Ich bin gespannt auf die neuen Leser, die es finden werden.

Manchmal bekomme ich Instagram-Nachrichten von jungen Leuten aus aller Welt, übersetzt mit Google-Übersetzer, die mich wissen lassen wollen, dass sie mein Buch in ihrem Land gefunden haben und es für sie bedeutungsvoll war. Ich habe diese Nachrichten aus Italien, Frankreich, Spanien und Brasilien erhalten. Und es ist wirklich absolut erstaunlich zu wissen, dass meine Geschichte die ganze Welt bewegt hat.