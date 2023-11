Malen nonstop Pia Krajewski bringt Farbe in die Bundeshauptstadt

Pia Krajewski war 31 Jahre alt, als sie 2022 den ersten Kunstpreis des Landtags Nordrhein-Westfalen erhielt, zum 75-jährigen Bestehen des Düsseldorfer Landtags. Das Englischrot auf ihrem 4,50 Meter breiten Panoramabild war so königlich und der Titel „Vorsitzende“ so raffiniert feministisch gewählt, dass weder die Spitze des Landtags noch eine fünfköpfige Fachjury widerstehen konnten.

Was die Herrschaften nicht ahnten, war die Tatsache, dass die Siegerin mit dem Preisgeld von 15.000 Euro längst die Zelte im Rheinland abgebrochen hatte und ins kreative Epizentrum der Bundesrepublik gezogen war. Wir wollten wissen, was Berlin so begehrenswert macht.

Fusion aus Maiskolben und Ananas? Pia Krajweskis „The Driven Ego“ lässt Raum für Spekulationen. © Ivo Faber

Die erste Begeisterung für Berlin kam schon mit einem Stipendium von Winsor & Newton, das mit einem sechsmonatigen Aufenthalt an der Spree und einer Ausstellung im Künstlerhaus Bethanien verbunden war. Pia Krajewski erinnert sich an die kuratorische und maltechnische Begleitung, aber vor allem an die vielen, neuen Künstler, mit denen sie in Kontakt kam.

Erster Aufschlag im Künstlerhaus Bethanien

„Der Austausch mit internationalen Stipendiaten und Stipendiatinnen im Haus war extrem bereichernd. Ich hatte ein großes Studio im Künstlerhaus und konnte meinem Bedürfnis nach weiträumigen Bildern freien Lauf lassen. Außerdem bekam ich eine große Bandbreite an Farben und Malutensilien zur Verfügung gestellt. Ich arbeite seitdem länger an einem Bild, kann mich mehr konzentrieren und geduldiger mit meinen Bildern werden“, sagt sie.

Berlin sei spannend und vielfältig, Diversität sei normal. Man treffe die unterschiedlichsten Nationen. Sie genieße es, wie viele Menschen Englisch sprechen. Dennoch gibt es große Unterschiede in der Mentalität: „Den rheinischen Humor vermisse ich etwas, und vor allem die Kolleginnen, mit denen ich groß geworden bin und mit denen ich den Off-Raum „sonneundsolche“ gegründet habe. In Düsseldorf kennt jeder jeden. Man trifft sich selbstverständlich bei den Vernissagen. Berlin ist hektischer. Man muss sich für einen Besuch konkreter anmelden, da die Entfernungen so groß sind.“

Inspirationen aus dem Alltag

Eine bedeutendere Hürde seien die Mietpreise. Sie wohnte im Rheinland in einer Genossenschaftswohnung. Eine bezahlbare Wohnung und dazu noch ein Atelier zu finden, seien in Berlin fast unmöglich. Sie hätte das Doppelte zahlen müssen. Erst über rechtlichen Beistand sei es ihr und ihrem Partner gelungen, eine an der Mietpreisbremse orientierte Miete durchzusetzen. Sie hofft, dass der Berliner Senat entschiedener als bisher Lösungen für überhöhte Mieten findet. Wenn es nach ihr geht, müsste der Volksentscheid für die Enteignung großer Wohnungskonzerne „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ endlich durchgesetzt werden.

Ihre eigene Kunst allerdings ist frei von lokalen Problemen. Die Düsseldorfer Szene, in der sie wie übrigens auch Katharina Grosse groß geworden ist, kennt so gut wie keine politische Kunst. Ihre Bilder wirken wie abgehoben in ihren taktilen Effekten. Sie sind höchst artifiziell. Die Farbe führt ein Eigenleben, wirkt genussvoll im sonnigen Gelb vor einem fliederfarbenen Hintergrund. Präsentiert werden Dinge, die möglicherweise aus dem Alltag kommen, die sich aber kaum deuten lassen, sondern eine große Fremdheit zelebrieren.

Spiel mit Vorstellungskraft

Im KIT, der Dependance der Kunsthalle Düsseldorf, zeigt sie derzeit Geschnürtes, das eventuell ein Maiskolben sein könnte, Kurven und Schattenbilder, Muschelförmiges, das doch auch an Kuchenformen denken lässt. „Es ist eine Kunst, wo die Vorstellungskraft der meisten Menschen versagt“, sagte die Leiterin des KIT, Gertrud Peters, zur Vernissage im unterirdischen Tunnelraum.

Ausstellung „I’ve got You“, Malerei von Pia Krajewski, Antonia Freisburger, Antonia Rodrian, bis 4. Februar 2024, KIT – Kunst im Tunnel, Mannesmannufer 1b, 40213 Düsseldorf.

Ihre „Socke“ von 2019, die schon in Berlin entstand, ist gestrickter Strumpf und Säulenschaft mit Kannelüre, wirkt stabil und instabil. Das Strickobjekt beult sich wie eine weiche Masse an einer Einschnürung aus und ist ein Triumph in Englischrot vor grünem Hintergrund. Ein Hingucker ist ein sechs Meter breites Panorama mit einem Ding, das eine Handgranate oder Ananas sein könnte. Aus einem altmeisterlichen Museumsbild nimmt sie die Puffärmel eines Landsers und setzt auf die Bänder ein keckes Kuchenförmchen in Grün.

„Ich sammle Eindrücke, hole mir aus dem Wald ein paar Nüsse, mache seit Jahren mit meinem Handy kleine Aufnahmen im Alltag, aus Architektur, Kleidung oder mittelalterlicher Malerei. Diese Fotos sind keine konkreten Vorbilder, sondern Inspirationen von kleinen neuen Welten. Mich reizt, wie Rüstungen oder Mode durch das Malen eine ganz besondere Wertung bekommen. Wie es im Malen repräsentiert wird, finde ich interessant.“

Kontakte zum Berliner Kunstmarkt hat sie zwar, aber sie hockt die meiste Zeit im Atelier und „malt nonstop“, wie sie sagt. Sie gehört zum nomadischen Ausstellungsformat Artuner, mit dem der Kunstsammler Eugenio Re Rebaudengo Ausstellungen in verschiedenen Metropolen organisiert, übrigens mit zwei Mitstreitern aus Düsseldorf.