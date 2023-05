Tagesspiegel Plus Man schüchtert das ein, was man nicht regieren kann : Opposition ist in der Türkei nicht gewünscht

Die türkische Regierung hat in den vergangenen Jahren versucht, oppositionelle Stimmen aus der Zivilgesellschaft und Kultur unterdrücken und oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen. Asena Günal, Geschäftsführerin der Anadolu Kültür-Stiftung, hofft nun auf Veränderung.