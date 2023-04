Maria Stepanova „Wir leben weltweit in einer Casablanca-Situation“

Maria Stepanova, Sie sind im selben Maß Dichterin wie politische Intellektuelle. Leben diese beiden Seiten Ihrer Persönlichkeit eigentlich miteinander in Frieden?

Ich kann sie nicht als Konkurrenten verstehen. Denn alles, was ich schreibe, folgt dem gleichen Denken. Ich komme nie direkt von Punkt A nach Punkt C, weil sich meine Gedanken im Kreis bewegen. Schon mein Leben lang versuche ich, eine Reihe allgemeiner Fragen zu beantworten, vielleicht sogar nur eine einzige Frage, und das mit unterschiedlichen Mitteln, unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Sprachschichten und unterschiedlichen Teilen meiner selbst. Das Poetische und das Politisch-Publizistische stehen auch in engem Zusammenhang mit dem seltsamen Krieg um die Erinnerung, den Russland gerade führt. Was es heißt, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen, fasziniert mich immer wieder. Russland ist zwar nur ein Teil eines umfassenderen Problems, aber es hat damit angefangen, zu tief in der Vergangenheit zu wühlen. Es versucht, jede Vorstellung von der Zukunft durch hell getönte Visionen einer Vergangenheit zu ersetzen, die es nie gegeben hat.

Colta.ru, das Online-Magazin, dessen Chefredakteurin Sie sind, ist seit dem 11. März innerhalb der Russischen Föderation gesperrt. Ist dies der endgültige Anfang vom Ende?

Nun, die Frage ist auch, ob colta.ru in der Lage gewesen wäre, weiterzumachen wie bisher, wenn es nicht blockiert worden wäre. Die groß angelegte Invasion der Ukraine hat alles auf vielen Ebenen verändert. Colta.ru und sein Vorgänger OpenSpace.ru waren kulturell ausgerichtete Online-Tageszeitungen, die alles verfolgten, was im russischen Kulturbereich und darüber hinaus geschah. Wir schrieben auch über ukrainische, belarussische und Weltkultur. Aber es war immer noch eine Kulturzeitschrift. Wer aber interessiert sich angesichts der Bomben und Gräueltaten noch für das, was in den kulturellen Wassern Russland geschieht? Colta.ru würde entweder zu einer selbstbezüglichen Instanz reduziert oder ins Illegale abgedrängt. Das ist die Idee hinter den russischen Gesetzen gegen unabhängige Medien. Sie werden zum Schweigen gebracht oder kriminalisiert. Aber wir denken darüber nach, die Website neu zu erfinden und sie in einem anderen Rahmen und Format neu aufleben zu lassen.

Müssten Sie dazu die Russische Föderation verlassen?

Ich fürchte ja. Und es wird viel Zeit und Mühe erfordern, denn colta.ru wurde als Crowdfunding-Projekt gestartet. Ein Teil unseres Publikums kann uns jetzt nicht mehr lesen, sondern müsste einen VPN-Zugang nutzen. Und dann ist da noch die Finanzkrise: Die Leute können nicht mehr spenden.

Zur Person Maria Stepanova, am 9. Juni 1972 in Moskau geboren, lebt derzeit als Gast des Wissenschaftskollegs in Berlin. Sie studierte am Maxim-Gorki-Literaturinstitut der russischen Hauptstadt. Neben ihrer schriftstellerischen Arbeit ist sie Chefredakteurin des Online-Magazins colta.ru, dem Nachfolger von OpenSpace.ru. Auf Deutsch erscheint ihr Werk im Suhrkamp Verlag. Dort debütierte sie 2018 mit dem vielgerühmten Roman „Nach dem Gedächtnis“. Weiterhin erschienen die drei Gedichtbände „Der Körper kehrt wieder“, „Mädchen ohne Kleider“ und soeben „Winterpoem 20/21“ (Zweisprachige Ausgabe. Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja. 119 Seiten, 22 €.)

Gibt es denn nicht genug Leute, die über ein VPN verfügen?

Mein gesamter engerer Bekanntenkreis hat es, aber fast alle, mit denen ich früher zu tun hatte, sind aus Russland weggezogen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die nicht irgendwohin gehen können. Sie müssen sich um ältere Verwandte kümmern oder sind durch andere Umstände gehindert, das Land zu verlassen. Ich nenne das die weltweite Casablanca-Situation.

Sie spielen an auf den legendären Film mit Humphrey Bogart, den Michael Curtiz 1942 drehte. Es geht darin um die verzweifelte Lage von Emigranten unterschiedlicher Herkunft in einem vom Vichy-Regime kontrollierten Marokko. Casablanca ist eine Transitzone für Menschen, die die freie Welt erreichen wollen.

Ein Remake für unsere Zeit ist überfällig. Denn überall gibt es Vertriebene zuhauf. Jeder sitzt irgendwo fest und versucht weiterzukommen. Und es gibt kein eindeutiges Weiter. Viele meiner Freunde versuchen einfach, davonzukommen, bevor sie zum Schweigen gebracht oder zur Armee einberufen werden.

Erst vor ein paar Wochen wurde Marina Loschak, die Direktorin des Puschkin-Museums, nach zehn erfolgreichen Jahren abgelöst. Und Dozhd, der letzte unabhängige russische Fernsehsender, musste seinen Betrieb einstellen, nachdem er nach Lettland umgezogen war. Chefredakteur Tichon Dzyadko hat Russland verlassen. Was für eine Kampagne ist da im Gange?

All dies ist die letzte Etappe eines Prozesses, mit der Absicht, die unabhängige Kultur insgesamt auszulöschen. Dieser Prozess begann vor mehr als acht Jahren, noch vor der Annexion der Krim, vielleicht zu Beginn von Putins erster Präsidentschaft. Bevor Marina Loschak zum Rücktritt gezwungen wurde, wurde Selfira Tregulowa, die Direktorin der Tretjakow-Galerie, entlassen. Heutzutage muss man nicht nur neutral, sondern ausdrücklich loyal sein. Man muss den Krieg gegen die Ukraine unterstützen, um seine Stelle zu behalten. Ich habe immer noch das surreale Gefühl: Das kann doch nicht wahr sein. Was habe ich, was haben wir falsch gemacht? Ich schreibe seit einer halben Ewigkeit über die aktuelle politische Situation, leider hat es nichts geholfen.

Was bedeutet das für Sie persönlich? Derzeit leben Sie in Deutschland. Haben Sie schon entschieden, ob Sie auf Dauer ins Exil gehen?

Ich habe keine langfristigen Pläne. Auch ich lebe im Moment in dieser Casablanca-Situation. Ich habe in den letzten Jahrzehnten viel Zeit in Europa und in den USA verbracht, und ich hatte mehrfach Gelegenheit zum Auswandern, aber das wollte ich nie. Ich hänge sehr an Moskau, an meinem Viertel und an meinen Freunden. Nur gibt es dort jetzt keine Freunde mehr.

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Putins autoritärer Herrschaft und dem Aufkommen nationalistischer Ideen in ganz Europa?

In vielerlei Hinsicht ist dies eine Krankheit, die sich in ganz Europa ausbreitet. Sie ist nicht auf Polen oder Ungarn beschränkt. Schauen Sie sich die Wahlen in Italien oder Schweden an. Auffallend ist, dass all diese rechten Regime als politisches Ideal eine bestimmte Form der übertünchten und aufgehübschten Vergangenheit empfehlen. Es sind nicht die fünfziger, die sechziger Jahre oder die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, auf die sie sich beziehen: Es ist ein durch und durch ein fiktives Reich.

Gilt diese Sehnsucht auch für das Bild, das Donald Trump von den USA vermitteln wollte?

Ich würde sagen, ja. Ich war zu der Zeit, als er Präsident wurde, in New York City. Zusammen mit einem Freund war ich am Wahlabend ganz in der Nähe der New York University. Niemand dort hatte die geringste Hoffnung, dass Hillary Clinton gewählt werden würde. Die Leute nahmen sich in den Arm und sagten: Wählt einfach Hillary und holt euch einen Drink! Das haben wir dann auch getan. Und doch saßen wir dann wie versteinert da, als die ersten Ergebnisse eintrudelten. Ray Bradbury hat einmal eine Kurzgeschichte mit dem Titel „Ferner Donner“ geschrieben. Da geht es um Zeitreisende, die unfreiwillig die Vergangenheit verändern und bei der Rückkehr in die Gegenwart bemerken, dass sie in einem faschistischen Staat gelandet sind. Dabei hatte der Protagonist der Story nichts anderes getan, als versehentlich auf einen Schmetterling zu treten.

Gibt es neben der Fiktion einer großen goldenen Vergangenheit in jedem Land nicht auch reale Traumata und deren Instrumentalisierung? Für die Ungarn ist es etwa der Vertrag von Trianon nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1920, als sie zwei Drittel ihres Territoriums verloren.

Nun, ich bin gerade aus Schweden zurückgekommen, und meine Kolleginnen und Kollegen dort sind auch nicht besonders hoffnungsvoll. Wir alle sind auf je eigene Weise traumatisiert. Das wirklich Beunruhigende ist unser Verhältnis zur Zukunft. Das ist der Punkt, an dem alles schiefläuft. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren alle darauf aus, die alte Welt zu zerstören und eine schönere neue Welt zu erschaffen. Heute spüren wir nur noch Angst, und in gewisser Weise hat die Kulturindustrie diesem Gefühl jahrzehntelang Vorschub geleistet.

Was meinen Sie damit?

Gleich in welchem Land veranstalte ich mit meinen Studierenden gerne ein Quiz. Ich bitte sie, mir einen Blockbuster zu nennen, der eine willkommene Zukunft entwirft. Und sie sind regelmäßig unfähig auch nur einen einzigen zu nennen. Und „Zurück in die Zukunft“ kam 1985 in die Kinos. Inzwischen haben wir es nur noch Katastrophen zu tun: politischen und ökologischen, und unsere Kinder haben mehr Angst vor der Zukunft als wir selbst. So erscheint die Vergangenheit als der einzige sichere Raum.

Was ist aus all den utopischen Visionen in Philosophie und Literatur geworden?

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war der Wille, die Welt radikal zu verändern, mit der Idee verbunden, für eine bessere Zukunft große Opfer zu bringen. Denken Sie an den Text der „Internationale“: „Heer der Sklaven, wache auf! / Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger / Alles zu werden, strömt zuhauf!“ Diese Idee, sich in einen neuen Menschentypus zu verwandeln, liegt allen Utopien zugrunde, die sich als Dystopien erwiesen haben: Kommunismus wie Nationalsozialismus. Jetzt stehen wir auf den Trümmern dieser Utopien.

Ich habe einige Ihrer Gedichte sowohl in der deutschen Übertragung von Olga Radetzkaja als auch der englischen von Sasha Dugdale gelesen. Sie unterscheiden sich so grundlegend, dass es sich fast um zwei verschiedene Gedichte handeln könnte, und das russische Original klingt vermutlich noch einmal ganz anders. Sie sprechen ausgezeichnet Englisch und können Deutsch lesen: Wie wirken diese Übersetzungen auf Sie zurück?

Nun, ich bin mit beiden Übersetzerinnen gesegnet. Unsere langjährige Beziehung hat mein eigenes Denken und Schreiben zutiefst geprägt. Sowohl Olga Radetzkaja als auch Sasha Dugdale verfolgen aber nicht die Idee einer präzisen Übersetzung. Sie verhelfen Dichtung als Teil einer anderen Kultur in einer anderen Sprache zur Wirkung. Als Teenager wurde ich von den skandinavischen Balladen des Mittelalters stark beeinflusst. Ich konnte sie in brillanten russischen Übersetzungen lesen, und sie haben mir eine neue Einstellung zu Sprachbildern und kompositorischen Verfahren vermittelt. Ich bin fasziniert von der Idee, dem eigenen Schicksal zu entfliehen, indem man durch Sprache ein anderer wird. An Sashas Übersetzungen sehe ich, wie das vor sich gehen könnte: Ich lese sie wie die Dichtung eines anderen, mir verborgen gebliebenen Autors, der mir aber vertraut ist wie ein Zwilling.

Schon die russischen Originale spannen ein weites Netz zwischen den Sprachen, Eigenem und Fremdem. In „Der Körper kehrt zurück“ zitieren Sie unter anderem die dänische Dichterin Inger Christensen und die Kanadierin Anne Carson und viele, viele mehr. Ihre Gedichte schöpfen aus vielen Orten, vielen Stimmen, vielen Anklängen. Sollen die Leser die Nahtstellen bemerken?

Wichtig ist mir die Einheit des Klangs beim Betreten dieser inneren Kammern. Ich spreche mit verschiedenen Stimmen, manchmal auf Russisch, manchmal auf Englisch. Meine eigene Stimme ist nur ein kleiner Teil dieses Chors, und sie muss nicht allzu markant sein. In „Spolia“ zum Beispiel gibt es versteckte Zitate von Walt Whitman und anderen amerikanischen Dichtern. Der Titel nimmt die uralte Praxis auf, die Überreste alter Gebäude in neuen zu verbauen. Sie ähnelt dem, was ich mit meinen Gedichten erreichen will. Oder denken Sie an die Reliquien des Heiligen Markus, die nach Venedig transportiert wurden. Man nimmt also einige heilige Überreste oder Spolien oder die Reliquien und verlieht ihnen an einem anderen Ort, in einem anderen Klima, eine neue Bedeutung.

Ihr neuestes Buch „Winterpoem 20/21“ handelt von der Zeit der Pandemie, die Sie auf dem russischen Land verbracht haben. Dieses Langgedicht in zwei Sätzen ist inspiriert von Ovids „Tristia“, einem der ersten großen literarischen Werke, das sich dem Thema Exil widmet. Wir wissen nicht mit Sicherheit, warum Kaiser Augustus Ovid von Rom nach Tomis ans Schwarze Meer verbannte, das heutige Constanta in Rumänien. Die sogenannte relegatio beraubte ihn in den letzten zehn Jahren seines 60-jährigen Lebens zwar nicht seiner Bürgerrechte und des Vermögens, aber seiner gewohnten Umgebung und Sprache. Er klagt in den „Tristia“ über lange, unerträglich harte Winter, die wir als sibirisch beschreiben würden. Doch das ist in vielerlei Hinsicht Fiktion – die Gestaltung einer Seelenlandschaft. Wie verträgt sich dieser nicht-realistische Ansatz mit dem unvermeidlich realistischeren von Ossip Mandelstam? Lange bevor er verbannt wurde und Stalins Säuberungen zum Opfer fiel, schrieb auch er einen Gedichtband mit dem Titel „Tristia“.

Das ist eine wunderbare Frage, aber ich müsste einen Aufsatz schreiben, um sie vollständig zu beantworten. Tatsächlich ist Ovid ein wichtiger Teil der russischen Literaturtradition. Politische Gefangenschaft und Exil sind tief in unserem Denken verankert. Ich möchte nur Alexander Puschkins Gedichte erwähnen, die er in seinem Chisinauer Exil geschrieben hat und in der er auf diesen Unterschied hinweist. Ovid hat nicht gerade in einer verschneiten, eisigen, brutalen Umgebung gelebt. Aber er hat seinen mentalen Zustand in Klimametaphern festgehalten. Er war zu einem Leben in der Gegenwart ohne Vergangenheit verurteilt, weil ihm diese ohne jede Zukunft weggenommen worden war. Meine persönliche Erfahrung mit der Pandemie ist stark mit einem solchen Gefühl verbunden.

In einem Dialog mit Olga Radetzkaja, der als Nachwort dient, sprechen Sie von poetischen Präzedenzfällen als Bezugspunkten Ihrer Texte. Soll ich mir darunter kanonische Texte wie Ovids „Tristia“ vorstellen?

Ich denke an Motive oder Sätze, die durch die gesamte Weltliteratur wandern und auf wundersame Weise immer wieder an die Oberfläche steigen, sei’s bewusst oder unbewusst. Es ist, als ob die Literatur ein eigenes Gedächtnis hätte. Nehmen Sie die rätselhafte Idee der gefrorenen Wörter, mit der ich spiele. Leonardo da Vinci berichtet in seinen Notizbüchern von einer Reise nach Sizilien: „Auf dem Ätna gefrieren einem die Worte in deinem Mund, und man kann sie zu Eis verarbeiten.“

Sie betonen sehr einleuchtend die Intertextualität Ihrer Gedichte. Was bedeutet Ihnen in diesem Zusammenhang der Begriff Originalität? Steht er für ein rein westliches Konzept? Die alte chinesische Poesie, die im „Wintergedicht 20/21“ in einigen Versen des tangzeitlichen Dichters Du Fu lebendig wird, galt als nutzlos, wenn sie nicht die alten Meister zitierte.

Im Allgemeinen unterstützt die russische Kultur die westliche Tradition. Daher ist die Idee, originell und innovativ zu sein, sehr wichtig. Insbesondere in der Poesie war man angehalten, seine eigene Stimme zu finden. Und wenn man sie gefunden zu haben glaubte, sollte man sie nie wieder loslassen. Für mich ist das alles andere als eine befreiende Vorstellung. Denn man ist mit dieser eigenen Stimme in einen Raum eingeschlossen ist und auf Gedeih und Verderb mit ihr verbunden. Für mich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen der östlichen Tradition, immer wieder denselben Beispielen zu folgen und sich manchmal zu erlauben, zur Seite zu treten. Für mich liegt die Antwort im Begriff des Wandels: wechselnde Stimmen, wechselnde Identitäten. Fernando Pessoa mit seinen Heteronymen ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Aber ich versuche das innerhalb der Grenzen eines Gedichts oder einer Gedichtfolge zu tun. Ein Dichter schreibt ein Gedicht an einen anderen, der wiederum ein Gedicht unter einem anderen Namen schreibt. Ich stelle mir das wie einen Chor vor.

Es ist nicht immer einfach, den Bezügen auf die Spur zu kommen, die Sie herstellen. Was erwarten Sie von Ihren Lesern?

Das einzige, was ich erwarte, ist der Versuch zu verstehen. Ich glaube nicht, dass man für das Lesen von Lyrik, selbst so genannter komplexer Lyrik, besonders gerüstet sein muss, denn es ist alles eine Frage des Klangs. Manchmal weiß man nicht, warum eine musikalische Phrase oder zwei Zeilen einen ein paar Tage oder eine Woche lang begleiten. Und wenn wir vom „Winterpoem 20/21“ reden: Die Erfahrung der Pandemie ist uns allen gemeinsam. Die leeren Städte, die leeren Straßen, die endlosen Wiederholungen - wir haben gut zwei Jahre in dieser surrealen Welt verbracht. Es ist diese Situation, die wir ebenso teilen wie eine gewisse Sehnsucht nach Stillstand. Die Möglichkeit, langsamer zu werden, sich wie tiefgefroren in einem Zustand der reinen Existenz wiederzufinden, in dem einem nichts passiert, wenn man nur die Essenz des Lebens durch seinen Körper fließen lässt. Es ist ein zutiefst verführerisches Gefühl, das man nicht in Form von richtig oder falsch definieren kann.

„Der Körper kehrt zurück“ handelt vom Ersten Weltkrieg, während „Spolia“ und „Der Krieg der Tiere und Untiere“ die Donbas-Kriege zum Thema haben. In letzterem Gedicht reißen Sie die massiven historischen Unterschiede bewusst ein, indem Sie über Soldaten sagen: „Auf jeden Fall fallen sie.“ Ist das nicht ein Beispiel dafür, dass historische und dichterische Perspektiven auseinanderklaffen können?

Für mich ist jeder Krieg, jeder Fall, in dem ein Mensch einen anderen tötet, ein Bürgerkrieg. Ich würde sogar sagen, dass ein Mensch, der ein Tier tötet, dasselbe Unaussprechliche tut: dem Leben eines anderen ein Ende setzen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Und doch ist jeder einzelne Fall, jeder einzelne Name anders. Alice Oswalds schönes Langgedicht „Memorial“ verwandelt die Liste der Opfer aus Homers „Ilias“ in eine großes Eingedenken. Sie gibt jeder einzelnen Person, die sie mit Namen und Todesursache erwähnt, ein neues Leben. So sollte Poesie funktionieren.