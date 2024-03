Masse und Klang Der lettische Pultstar Aivis Greters beim DSO

Er dirigiert mit energischer, ausladender Gestik, legt bei den Klangmassen von Bruckners Dritter den Wiederholungszwang ebenso frei wie die Farbschichtungen und treibt die Tristan’sche Sehnsuchtsharmonik bei Wagners „Wesendonck-Liedern“ am Ende in zauberische Jenseitssphären. Der gerade mal 30-jährige Aivis Greters lässt aufhorchen bei seinem Debüt in der Philharmonie mit dem Deutschen Symphonie-Orchester. Zuletzt hatte er im Dezember von sich reden gemacht, als er in der Elbphilharmonie kurzfristig für den 96-jährigen Herbert Blomstedt einsprang.