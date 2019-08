Er ist einer der größten Klassikstars aller Zeiten. Seit fünfzig Jahren steht Placido Domingo auf den Bühnen der Welt, er hat über 150 verschiedene Opernrollen in über 4000 Aufführungen gesungen. Seit er aus Altersgründen in seinem angestammten Stimmfach Tenor nicht mehr singen kann, erarbeitet er sich mit bewundernswürdiger Energie die großen Baritonrollen der Musiktheatergeschichte. Er ist außerdem als Dirigent und Kulturmanager tätig.

Jetzt aber sieht sich der spanische Künstler mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Die Nachrichtenagentur AP hat eine umfangreiche Recherche veröffentlicht, in der acht Frauen erklärten, der 78-jährige Placido Domingo habe sie bedrängt und mit dem Entzug von Rollenbesetzungen gedroht, für den Fall, dass er zurückgewiesen werde. Drei Dutzend weitere Mitarbeiter von Opernhäusern bestätigten AP, dass sie Zeuge eines unangemessenen Verhaltens des Sängers gegenüber Frauen gewesen sind.

Anonyme Vorwürfe

Domingo wehrte sich in einer Erklärung dagegen, dass er sich in unangemessener Weise den jungen Frauen genähert haben soll. Er betonte, dass all seine Beziehungen einvernehmlich gewesen seien. "Es schmerzt mich zu hören, dass ich jemandem unangenehme Gefühle bereitet habe, egal, wie lange es her ist und ob meine Absichten nur die Besten waren."

Ungebetene Besuche in der Garderobe, freundschaftliche Umarmungen, Küsse auf den Mund, auch wenn sein Gegenüber ihm nur die Wange angeboten hat, wiederholte nächtliche Telefonanrufe, insistierende Einladungen zum Dinner. Die Liste der Avancen, die AP in der Recherche offenlegt, ist lang. Bis auf eine einzige Befragte allerdings wollten sich alle betroffenen Frauen nur anonym äußern. Die Vorwürfe reichen bis zu drei Jahrzehnte zurück.

Emotional verantwortlich

Auf der Bühne ist der Sänger ein Darsteller von unwiderstehlichem Charme. Hinter den Kulissen aber, das wird bei der Lektüre der Vorwürfe klar, kann er offenbar auch ein Mann von widerlichem Charme sein. Der an Mozarts Opernfigur des "Don Giovanni" denken lässt: Ein krankhafter Verführer, der behauptet, die erotische Erregung zum Leben zu brauchen.

In der Mehrzahl handelt es sich bei den von AP aufgelisteten Fällen um die Erlebnisse junger Frauen, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere standen und entsprechend befürchteten, ein "Nein" gegenüber dem einflussreichen Star konnte ihrer Karriere schaden. Und in der Tat berichten mehrere Betroffene, die sich Placido Domingos Avancen verweigerten, dass sie anschließend für keine Aufführungen mehr engagiert worden seien, an der der Sänger beteiligt war.

Es gibt aber auch den Fall einer Sängerin, die sich im Zenit ihrer Bekanntheit befand, als sie mit Domingo zusammenarbeitete - und dabei unangenehme Erfahrungen machte. Domingo war ihr Idol gewesen, er hatte sie dazu gebracht, das Singen zum Beruf zu machen, ein Auftritt mit ihm sei immer ihr Traum gewesen, berichtet die Frau. Wie sich Domingo dann ihr gegenüber verhalten habe, sei zutiefst enttäuschend gewesen. Dennoch wolle sie seinen Namen nicht beschädigen. AP zitiert sie mit den Worten: "Ich will, dass ihm klar wird, für welche Schäden er - emotional, psychologisch, beruflich oder anderweitig - verantwortlich ist."