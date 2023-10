Michael Bröcker Ab 2024 Chefredakteur von Table.Media

Der Journalist Michael Bröcker wird Chefredakteur beim Medienunternehmen Table.Media. Der 46-Jährige beginne zum 1. Januar 2024, bestätigte Table.Media-Gründer Sebastian Turner am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Im Sommer war bekanntgeworden, dass Bröcker nach mehreren Jahren die Chefredaktion der Medienmarke „The Pioneer“ von Gründer Gabor Steingart verlässt. Bröcker war davor mehrere Jahre Chefredakteur der Zeitung „Rheinische Post“ gewesen. Der Journalist ist vielen auch aus dem TV bekannt, wo er Gast in politischen Talkshows bei ARD und ZDF ist.

Table.Media mit Sitz in Berlin wurde 2020 von Sebastian Turner, der davor „Tagesspiegel“-Herausgeber war, als Herausgeber und Antje Sirleschtov als Chefredakteurin gegründet. Sirleschtov wird laut Turner Mitherausgeberin.

Turner sagte über Bröcker, dieser verbinde hohe Qualitätsstandards mit großer Innovationsfreude. Über Sirleschtov schrieb Turner, er freue sich, dass sie „ihre hervorragende Arbeit für Table.Media in neuer Rolle als Mitherausgeberin fortsetzt“. Ohne sie gäbe es das Segment der Deep-Journalism-Professional Briefings in Deutschland nicht.

Das Unternehmen veröffentlicht digitale Briefings zu Themen wie zum Beispiel China, Europa/EU-Regulierung, Bildung oder Klima und finanziert sich unter anderem durch Abonnements. Das Medienhaus konzentriert sich darauf, Expertise in speziellen Fachbereichen anzubieten. Der Trend, spezielle Zielgruppen mit Medienangeboten anzusprechen, ist in Deutschland in den vergangenen Jahren größer geworden. (dpa)