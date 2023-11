Wütender Mob mit Baseballschlägern Kafkas Verwandlung als Zerstörungskunst

Darf man eine Aufführung feiern, in der das Publikum die Bühne entert, um eine Schneise der Verwüstung zu ziehen? Bewaffnet mit Vorschlaghämmern, Äxten, Golfschlägern, Baseballknüppeln und Mistgabeln, vereint zum Gewaltmob? Tja. Das kommt wohl, wie so oft, auf den berühmten Kontext an. Wenn es um eine Weihnachtsmärchen-Matinee ginge, die eigentlich schneeselig vor sich hinschnurren sollte, müsste man wohl Bedenken anmelden und sich fragen, was mit den Menschen eigentlich nicht stimmt. Und ob jetzt nicht mal mehr das Theater für Zivilisation bürgt. Aber der Fall liegt ein wenig anders.