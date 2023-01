Moderner Männergesang Wilde Mischung

Was für ein Name: Männergesangverein „Walhalla zum Seidelwirt“! Wer verstehen will, welche künstlerischen Ideen hinter dem mysteriösen Wortungetüm stecken, kann sich ein Youtube-Video des außergewöhnlichen Berliner Ensembles anschauen. Es ist „Europa. Quasi una fantasia“ betitelt, und man hört zuerst Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“-Melodie, gespielt von einer Cellistin.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden