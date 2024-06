Moralischer Sozialismus Die Benjamin Lectures der Philosophin Lea Ypi

Ein schwieriges Wort, ein Unwort. Was bitte soll man sich unter moralischem Sozialismus vorstellen? Beide Bestandteile sind gleichermaßen fragwürdig – und erst die Verknüpfung! Ist Sozialismus nicht die historisch korrumpierte Idee einer Welt, die in Schande und Elend zugrunde gegangen ist, und Moral etwas Paternalistisches, das stets das Gute will und dann doch das Böse schafft? Wäre moralischer Sozialismus also endlich die von allen schädlichen Nebenwirkungen gereinigte Utopie, als die sie eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen glaubte?