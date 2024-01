Musikfest Berlin 2024 Gäste aus Sao Paulo eröffnen das Festival

Das „Musikfest Berlin“ wird in diesem Jahr vom São Paulo Symphony Orchestra eröffnet. Am 24. August spielen die Gäste aus Brasilien mit der Solistin Hilary Hahn und unter der Leitung des Dirigenten Thierry Fischer Werke von Charles Ives, Alberto Ginastera, Heitor Villa-Lobos und Edgard Varèse. Im Anschluss tritt die São Paulo Big Band auf. Außerdem wird am 31. August Jordi Savall mit seinem Ensemble Hespèrion XXI und Gastmusiker:innen aus Kuba, Haiti, Brasilien, Mali, Venezuela und Mexiko zu erleben sein. Unter dem Titel „Un mar de músicas“ wird die Geschichte jener Menschen thematisiert, die in fast vier Jahrhunderten von den europäischen Großmächten deportiert und versklavt wurden.

Neben den Mittel- und Südamerikanern werden beim „Musikfest Berlin 2024“ aber auch Spitzenensembles aus den USA erwartet. Das Cleveland Orchestra kommt mit dem Dirigenten Franz Welser-Möst, das Kansas City Symphony stellt unter der Leitung seines neuen music director Matthias Pintscher ein Programm mit Werken von Aaron Copland, George Gershwin und Charles Ives vor.

Für weitere Highlights sollen bis zum 17. September auch die Filarmonica della Scala mit ihrem Generalmusikdirektor Riccardo Chailly, das Oslo Philharmonic, das vom aktuellen Mega-Shootingstar unter den Dirigenten, dem 27-jährigen Klaus Mäkelä, geleitet wird, und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Sir Simon Rattle sorgen.