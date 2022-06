Daniel Barenboim, der erkrankte Dirigent und Pianist der Berliner Staatsoper, wird am Haus Unter den Linden schon bald wieder zurückerwartet. Am 13. April musste der 79-Jährige ein Konzert in Berlin wegen akuter Kreislaufbeschwerden abbrechen, seitdem ist er in medizinischer Behandlung.

In der Charité wurde eine seltene entzündliche Erkrankung der Arterien diagnostiziert. Nach Angaben der Ärzte schlägt die Therapie gut an. Innerhalb der nächsten Wochen sei „eine umfängliche Genesung“ zu erwarten.

Mittelfristig werde er seiner musikalischen Arbeit wieder „mit der gewohnten Kraft“ nachgehen können. Für die Vorstellungsserie von Richard Strauss‘ „Elektra“, die Daniel Barenboim ab Pfingstmontag in der Staatsoper leiten wollte, springt Thomas Guggeis als Dirigent ein. (Tsp)