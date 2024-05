Nach zwei guten Oscar-Jahren Wohin entwickelt sich der deutsche Film?

Am Freitag werden in Berlin die Deutschen Filmpreise verliehen. Im vergangenen Jahren konkurrierten die Oscar-Kandidaten „Im Westen nichts Neues“ und „Das Lehrerzimmer“ um die begehrte Lola. Der Oscar-Gewinner zog gegen İlker Çataks Satire den Kürzeren.

Nach der Aufregung um die deutschen Oscar-Kandidaten in diesem Jahr stellt sich die Frage, ob acht Jahre nach „Toni Erdmann“ tatsächlich eine kleine Renaissance des deutschen Films bevorsteht. Der diesjährige Lola-Jahrgang macht zumindest Mut, finden unsere Experten.

In unserer Kolumne „3 auf 1“ beantworten Fachleute aktuelle Fragen – alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Der deutsche Film muss international konkurrenzfähig bleiben

Simone Baumann ist Geschäftsführerin der Agentur German Films, die das deutsche Kino im Ausland vermarktet. Eine erhöhte Sichtbarkeit des deutschen Films im internationalen Kino ist das A und O.

Die vier Oscars für „Im Westen nichts Neues“ und auch die Nominierung für „Das Lehrerzimmer“ im Folgejahr waren ein großer Erfolg für den deutschen Film auf internationaler Ebene. Um unter die letzten fünf ausgewählten Filme in dieser Kategorie zu kommen, braucht es natürlich in erster Linie einen guten Film. Ebenso ist aber auch ein starker US-Verleih entscheidend sowie eine gut geführte Werbekampagne.

9 Nominierungen hat Matthias Glasners Drama „Sterben“ erhalten

Eine Oscar-Nominierung oder gar ein Gewinn bedeuteten Aufmerksamkeit und Prestige – keine Frage. Der Erfolg des deutschen Films zeigt sich aber nicht nur durch Academy Awards. Entscheidender und in gewisser Weise auch aussagekräftiger sind Verkäufe deutscher Produktionen in internationale Territorien und deren Besucherzahlen in diesen Ländern.

Um Deutschland in der Filmproduktion international weiter konkurrenzfähig zu halten, ist daher die Reform des Filmfördergesetzes dringend notwendig. Die Investitionsverpflichtung und ein Steueranreizmodell sind unumgänglich. Sonst werden wir in Zukunft keine deutschen Filme mehr in den Wettbewerben internationaler Festivals sehen.

Deutsche Produktionsfirmen sind weltweit gut vernetzt

Roman Paul ist Mitgründer der Produktionsfirma Razor Film, die 2021 mit „Quo Vadis, Aida?“ den Europäischen Filmpreis gewann. Der deutsche Film ist auf einem guten Weg, aber es mangelt ihm an Risikowille.

An Talent und Know-how mangelt es hierzulande nicht, aber Schnelligkeit und Risikowille müssen noch weitere Verbreitung bei Gesetzgebern und Finanziers wie Sendern finden. Fördereinrichtungen fallen da positiv auf, das Medienboard Berlin-Brandenburg sei hier genannt, das immer wieder etwas wagt. Die diesjährigen nominierten Filme müssen den internationalen Vergleich nicht scheuen, sie sind sinnlich und intellektuell herausfordernd: ein Wert, für den es zu kämpfen gilt.

Gerade deshalb punkten das deutsche Theater, die hiesige bildende Kunst weltweit. Der deutsche Film muss dies erst wieder erreichen, ist aber auf einem guten Weg. Filme kosten viel Geld, vermitteln aber weltweit das Bild einer Kultur und schaffen zudem Jobs und internationale Zusammenarbeit. Wir müssen uns in Bezug auf moderne Finanzierungsmöglichkeiten aber sputen, sonst fällt der deutsche Film international so weit zurück, dass wir die europäischen Kolleg:innen nicht mehr einholen können.

Also einfach mal weniger Bedenken tragen, stattdessen einer Vision für das Neue folgen und beherzt in eine sicher schwierige Zukunft aufbrechen. Das Gute ist, dass wir sie mitgestalten können. Für den deutschen Filmpreis wünsche ich mir, dass er an Internationalität gewinnt, indem er endlich eine Kategorie für den Rest der Welt einführt. Warum nicht für die beste internationale Koproduktion, denn das machen deutsche Produktionsfirmen sehr gut.

Im deutschen Film schlummern noch viele unerzählte Geschichten

Andreas Busche ist Filmredakteur des Tagesspiegel. Etwas Oscar-Glamour war wieder mal dringend nötig, aber der diesjährige Jahrgang zeigt auch eine neue Bandbreite im deutschen Film.

Die Oscars haben natürlich für etwas Glamour gesorgt, das muss aber nicht der neue Maßstab sein. Der Filmpreis ist immer ein guter Gradmesser für den Zustand des deutschen Films, im Guten wie im Schlechten. In manchen Jahren konnte ein starker Film die Schwächen des restlichen Jahrgangs kaschieren. Gleich im ersten Jahr scheint sich die Reform des Auswahlprozesses aber tatsächlich bewährt zu haben, denn die sechs Kandidaten für die Goldene Lola spiegeln die ganze Bandbreite des deutschen Films wider.

Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass ein schwer kategorisierbarer Film wie „Die Theorie von Allem“ durch seine Präsenz im Venedig-Wettbewerb eine ganz andere Aufmerksamkeit erfahren hat. Manchmal wünscht man sich den Mut, solchen schrägen Filmen eine größere Plattform zu geben, auch in der deutschen Filmbranche.

Dieser Jahrgang macht Hoffnung, dass das Nerdige und der emotionale Kontrollverlust wie in „Sterben“ nicht zum Nischendasein im deutschen Film verdammt sind. Und İlker Çatak hat mit „Das Lehrerzimmer“ gezeigt, dass noch andere Geschichten im deutschen Kino schlummern. Ayşe Polat mit „Im toten Winkel“ und Milena Aboyan mit „Elaha“ setzen diesen Trend nun fort.