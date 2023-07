Nachfolgerin von Theo Koll Diana Zimmermann wird ZDF-Hauptstadstudio leiten

Diana Zimmermann übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin. Sie folgt auf Theo Koll, der sich in den Ruhestand verabschiedet, teilte das ZDF am Freitag mit. Einen Wechsel gibt es auch in der Leitung des ZDF-Studios in Singapur. Dort wird Johannes Hano, derzeit Studioleiter in New York, ab dem 1. Oktober 2023 den süd- und südostasiatischen Raum für das ZDF im Blick haben. Der bisherige Studioleiter in Singapur, Normen Odenthal, kehrt nach Deutschland zurück und wird das ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf leiten.

Profilierte Journalistin

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sagte zu der Personalie, „Diana Zimmermann ist eine profilierte, preisgekrönte Journalistin, die zuletzt als Korrespondentin in London und in Peking das Informationsprogramm des ZDF geprägt hat“. In Berlin werde sie neue, wichtige Impulse in einer politisch spannenden Zeit setzen.

Die 52-jährige Zimmermann ist laut ZDF bereits seit September 2022 als Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio im Einsatz. Von 2015 bis 2022 leitete sie das ZDF-Studio in London und berichtete unter anderem umfassend über den Brexit, den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs. Davor war die mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnete Journalistin von 2007 bis 2011 Korrespondentin im ZDF-Studio in Peking und leitete von 2011 bis 2015 die ZDF-Redaktion „auslandsjournal“.