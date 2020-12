Lars Eidinger spielt „Der Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Das gab das Festival am Freitag bekannt. Für die nächste Ausgabe wurde ein neues Ensemble berufen, mit dabei sind u.a. auch Verena Altenberger und Edith Clever. „Der Jedermann“ ist fester Bestandteil der Salzburger Festspiele.

Das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ wird jedes Jahr vor der Kulisse des Salzburger Doms aufgeführt. Im Zentrum der Tragödie steht der sogenannte „Jedermann“, der kurz vor seinem Tod sein ausschweifendes Leben bereut und daraufhin von Gott begnadigt wird.

„Lars Eidinger wird der Rolle des Jedermanns ein ganz neues Leben einhauen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Seine große Qualität läge in der Erarbeitung äußerst komplexer Figuren. „Sie sind direkt, radikal, liebenswürdig, charmant, verführerisch gewinnend und bohren sich in unser Bewusstsein und ins Unbewusste.“

Lars Eidinger spielte in zahlreichen Theaterstücken und Filmen mit. Im Fernsehen war er unter anderem in der deutschen Erfolgsserie „Babylon Berlin“ zu sehen. (tsp)