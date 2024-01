Neue Bücher zum Jugendstil in Berlin Lachend leben in heller Zeit

„Alles, was zum Leben gehört, soll Schönheit empfangen. So wird uns die Schönheit wieder zum Inbegriff der höchsten Macht, zu ihrem Dienst entsteht ein neuer Kult. Wir wollen lachend leben in unserer hellen Zeit“, schrieb Peter Behrens im Jahr 1901. Es war das Jahr, da die vom hessischen Großherzog begründete Darmstädter Künstlerkolonie an die Öffentlichkeit trat. Peter Behrens, als Architekt Autodidakt, schuf hier überhaupt mit einem Wohnhaus sein Erstlingswerk, bis zur letzten Teetasse einheitlich durchgestaltet: ein Gesamtkunstwerk.