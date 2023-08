Neuer Rekord Metal-Festival Wacken 2024 in viereinhalb Stunden ausverkauft

Kurz nach dem Ende des diesjährigen Metal-Festivals Wacken in Schleswig-Holstein sind die Tickets für das Festival im kommenden Jahr bereits ausverkauft. Alle 85.000 Karten seien in einer neuen Rekordzeit von nur viereinhalb Stunden restlos ausverkauft, teilten die Veranstalter am Montag mit.

„Insbesondere nach dem schwierigen Start des Festivals in diesem Sommer, bei dem ein Teil unserer Metal-Family nicht mitfeiern konnte, wissen wir es mehr als zu schätzen, dass die Community zu uns steht und zusammenhält“, erklärten die Veranstalter.

Das Wacken Open Air in diesem Jahr hatte am vergangenen Mittwoch begonnen und glich zunächst einer Schlammschlacht. Die Veranstalter mussten kurz vor Beginn deswegen einen Einlassstopp verhängen und ließen tausende Fans trotz Tickets nicht mehr auf das morastige Gelände.

Schließlich rückte sogar die Bundeswehr mit schwerem Pioniergerät an. Sie verlegte auf dem aufgeweichten Untergrund eine abrollbare Faltstraße, um einen Rettungsweg für etwaige Notfalleinsätze zu schaffen. Die Abreise der Besucher erfolgte am Sonntag hingegen ohne größere Probleme.

Das nächste Wacken Open Air findet vom 31. Juli bis 3. August 2024 statt. Zu den bereits bekannt gegebenen Band gehören die Scorpions und In Extremo sowie Knorkator. (AFP)