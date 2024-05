Neues Album „Radical Optimism“ Sommerhymnen von Dua Lipa

Vier Jahre ist das bereits her? Da stürmte Dua Lipas zweites Album „Future Nostalgia“ in die Lockdown-Heimdiscos, erzählte von Liebe, Sehnsucht, großen Träumen, kleinen Begegnungen und ein bisschen von der Angst, ein Mädchen auf den Straßen Londons zu sein. Eine Platte, die jahrelang blieb und Hits generierte, die nicht wegzugehen schienen.

Nun erscheint der Nachfolger, „Radical Optimism“, oder DL3, wie Fans das dritte Langspielformat der 28-jährigen Sängerin nennen. Die Trainingszeit ist vorüber, wie sie in der Single „Training Season“ klar macht, jetzt zeigt sie, was sie draufhat: nämlich großen Pop für die ganze Welt.

Damit meint sie hymnische Lieder, nicht größenwahnsinnig wirkenden Output. Taylor Swift hat vor zwei Wochen 31 und Beyoncé im März 27 neue Lieder veröffentlicht – Dua Lipa schenkt uns elf knackige Hits. Danke, Dua!

Man kann kaum behaupten, dass die albanisch-britische Sängerin lange in der Versenkung verschwunden war. 2022 tourte sie durch die gesamte Welt, vergangenes Jahr stand sie in einem Mega-Blockbuster („Barbie“) vor der Kamera, dieses Jahr in einer Actionkomödie („Argylle“), sie sang mit Miley Cyrus und Elton John, dazwischen war sie für diverse Grammys, Oscars und Brit Awards nominiert.

Lob von Patti Smith

Im Mai lancierte sie eine Modekollektion in Zusammenarbeit mit Versace, nebenbei fand sie noch Zeit, ihr eigenes Lifestyle-Imperium Service95 anzuschieben – mitsamt Blog, Newsletter und Podcast, in dem sie ihre Fans über neue Bücher genauso informiert wie über den Bürgerkrieg im Jemen.

Im „Rolling Stone“ lobt ihr Co-Produzent Danny L. Harle sie „als einen der letzten globalen Superstars“, ein Gesamtkunstwerk, das es in Zeiten von oktroyierten Algorithmus-Entscheidungen schafft, Massen von Menschen zu erreichen. Das „Time“-Magazin nominierte sie zu einer der Top-100-Persönlichkeiten der Welt. Laudatorin Patti Smith schrieb: „Sie bewegt sich mit Leichtigkeit in einer schweren Welt – mutig, spielerisch und selbstbewusst.“

Es scheint so, als könnte Dua Lipa momentan nichts falsch machen. Einschätzung nach dem ersten Durchhören der neuen Platte: Stimmt.

Grandiose Hooks und dezente Experimente

Sickerte vor der Veröffentlichung die Schreckensmeldung durch, dass „Radical Optimism“ von Britpop, Trip-Hop und Rave-Culture der 90er-Jahre inspiriert worden sei, vom psychedelischen Dance-Rock der Band Primal Scream und schluffigen Beatkonstruktionen à la Massive Attack, kann man nach mehrmaligem Hören entwarnen: Sollte das wirklich der Fall sein, hat Dua Lipa diese Einflüsse sehr gut versteckt.

Nur in Ansätzen betritt die Sängerin für sie musikalisches Neuland. Im Opener „End Of an Era“ spielt sie mit Tropical-House-Rhythmen, auf der ersten und atemlos guten Single „Houdini“ heben im Hintergrund Flugzeuge ab, knarzen Beats und kreischt mal eine Wah-Wah-Gitarre.

Man könnte die Sehnsuchtsriffs aus „These Walls“ als Referenz an die 90er-Popband Texas interpretieren, und im letzten Titel „Happy For You“ tauchen psychedelisch anmutende Sounds auf, schieben sich ein paar wenige Breakbeats rein. Sogar das Abheb-Synthie-Intro von Underworlds „Born Slippy“ klingt an.

Aber dann beginnt „Falling Forever“, und wir befinden uns auf Eurovision-Territorium. Der Song ist eine davongaloppierende Version von Loreens „Euphoria“ – mit besserem Text und ohne nervende pseudoschwermütige Einschübe. Er klingt wie die Bewerbung für einen Auftritt nächste Woche beim ESC in Malmö.

Das Album „Radical Optimism“ erscheint bei Universal Music. Neben den Produzenten Kevin Parker und Danny L. Harle arbeitete Dua Lipa auch mit Tobias Jesso, Jr. und ihrer angestammten Kreativpartnerin Caroline Ailin zusammen. „Der Großteil dieses Albums entstand so, als wären wir eine Band“, beschreibt die dreifache Grammy-Gewinnerin Dua Lipa den Produktionsprozess.

All diese feinen Zutaten stecken in einem festgezurrten Popkorsett. Grandiose Hooks wechseln sich mit klar strukturierten Strophen ab, der Kosmos von Dua Lipa ist sauber orchestriert von ihren Mitstreitern Kevin Parker (Tame Impala), Danny L. Harle, Andrew Wyatt, Ian Kirkpatrick und Caroline Ailin, einer norwegischen Songwriterin, die bereits die Hits „New Rules“ und „Don’t Start Now“ mit Dua Lipa geschrieben hat.

Diesem Album gelingt es, selbst dunklen Gefühlen einen bockigen Frohsinn abzutrotzen. Es gibt zwei Ermutigungslieder für Trennungsphasen und einen Song darüber, wie toll das neue Leben des Ex aussieht – und seine neue Freundin erst! Vergeblich sucht man nach selbstzerfleischenden Textfragmenten, trotz Dating-Terrors schaut Dua Lipa auf die helle Seite des Lebens.

Wer mit ihr nicht mithalten kann, darf halt gern woanders seinen Frieden finden, no hard feelings, wie es so schön im Englischen heißt. Damit reiht sich Lipa in die Tradition von Kylie Minogue ein, deren radikaler Optimismus quasi seit dreieinhalb Jahrzehnten andauert – nur würde Kylie nie „You’re fucked“ singen (wie Dua Lipa auf „These Walls“).

Bis auf eine kuriose Ausnahme läuft „Radical Optimism“ auf Tanzbodentempo heiß. Diese Titel sind Sommerhymnen für Aperitifbars und Nachtclubs, Partyhits für Ibiza-Nächte und Oktoberfest. Dua Lipa empfiehlt sich mit dem Album nicht unbedingt als freie Radikale, aber als unbeschwerte Moderate.