Neues Album von Haftbefehl Heute gebe ich meine Krone weg

Das Frankfurter Bahnhofsviertel gehört zu den berühmt-berüchtigtsten Orten in Deutschland. Bevor in den vergangenen Jahren Szene-Bars und hippe Restaurants auf der Rotlichtmeile eröffneten, galt die Gegend als gefährliche No-go-Area. Dazu trugen Fernsehteams bei, die mit ihren Kameras Drogensucht, Dreck und Prostitution einfingen, und Rapper, die das Viertel und seine Kriminalität mit düsteren Songs rühmten. Allen voran Haftbefehl. .

Über Berge von Kokain, blutige Nasen und Sex im Luxuswagen rappt Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, 36, auch auf seinem neuem Album „Mainpark Baby”. Der Offenbacher erzählt in Songs wie „Immer noch” von seiner Jagd nach Euros, gefährlichen Drogendeals und Großeinsätzen der Polizei.

Begleitet werden seine Reime von einem wummernden Beat, der mit stechenden Hi-Hats zum Kopfnicken einlädt. In einer Strophe brüllt er: „Kanacken tanzen zwischen Freiheit oder Knast”.

Haftbefehls siebtes Studioalbum ist der titelgebenden grauen Offenbacher Hochhaussiedlung gleich hinter dem Frankfurter Stadtrand gewidmet, in der er aufwuchs. So wie viele andere Kinder von sogenannten Gastarbeitern. Schon als Jugendlicher lernte Anhan das (Über-)Leben auf der Straße kennen.

Nachdem sich sein Vater das Leben genommen hatte, brach er mit 14 die Schule ab und wurde kriminell. Er geriet, wie auf dem Album beschrieben, in einen „Teufelskreis der Straße”. Einen Teufelskreis zwischen Rotlicht und Blaulicht, den er schon auf vorherigen Alben thematisierte. Allerdings besser.

Sein Akzent, die aggressive Stimmlage und geschickte Wortspiele machten ihn bekannt. Hits wie „Chabos wissen wer der Babo ist“ kletterten an die Spitze der deutschen Charts. Haftbefehl machte Straßenrap mit Alben wie „Russisch Roulette” tauglich für das Feuilleton, das auch seine zuletzt erschienenen Platten - das „weiße Album” und das „schwarze Album” - als Konzeptkunst abfeierte.

Zur Person

Haftbefehl gilt als der kommerziell erfolgreichste deutsche Straßenrapper. Er ist beim Musiklabel Universal unter Vertrag. Aykut Anhan, so sein bürgerlicher Name, kam 1985 in Offenbach am Main zur Welt, seine Eltern stammen aus der Türkei. Der Künstlername Haftbefehl spielt darauf an, dass er wegen Drogenhandels gesucht wurde. Sein größter Hit heißt „Chabos wissen wer der Babo ist“ die deutschen Charts. Nun ist sein siebtes Studioalbum „Mainpark Baby” herausgekommen.