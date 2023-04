Neues Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre Die Parallelen zum Fall Reichelt sind unverkennbar

Es ist wie ein Zeitsprung: So, als wäre Julian Reichelt noch Chefredakteur von „Bild“, sein Büro im 16. Stock des Axel-Springer-Verlags vollgestopft mit Reporter-Kladderadatsch. Erinnerungen an seine Reisen in Kriegsgebiete. In der Mitte ein flacher Sofatisch, am Rand ein Feldbett. An der Wand: Zwei riesige Bildschirme. Überall: Zigarettenqualm.

Zwar taucht diese Bürobeschreibung nicht im Buch „Noch wach?“ auf – doch die Parallelen zu Reichelt sind unverkennbar, wenn Benjamin von Stuckrad-Barre seine Leser in das Leben eines mächtigen TV-Sender-Chefs mitnimmt, der seine Position für Affären mit jüngeren Mitarbeiterinnen ausnutzt.

Am Anfang des Buches heißt es: „Dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen, er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte. Daher erhebt der Roman keinen Anspruch, Geschehnisse und Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen authentisch wiederzugeben.“ Ehemalige „Bild“-Mitarbeiter werden aber in vielen Beschreibungen ihren ehemaligen Chef wiedererkennen.

Stuckrad-Barre selbst arbeitete jahrelang bei Axel Springer, zählte zu den engsten Freunden von Vorstandschef Mathias Döpfner und kennt aus dieser Zeit auch Reichelt, den er laut eigener Aussage dreimal traf. Zwischen Stuckrad-Barre und Döpfner kam es zum Bruch, wohl weil letzterer an dem „Bild“-Chef festhielt, als Stuckrad-Barre auf dessen moralisch zweifelhaftes Verhalten hinwies.

Ein Schlüsselroman der deutschen #Metoo-Affäre?

Das Zerwürfnis ging so weit, dass die „New York Times“ eine private SMS des Verlegers an den Autoren veröffentlichte. Darin schrieb Döpfner über den damaligen Chefredakteur Reichelt, er sei „halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR Obrigkeits-Staat aufbegehrt“.

Seit Monaten wartete die deutsche Medienbranche auf das Enthüllungsbuch, am Mittwoch ist es nun erschienen. Schon jetzt wird es als Schlüsselroman der deutschen #Metoo-Affäre gehandelt. Belegexemplare für Rezensionen wurden spärlich ausgegeben.

Der Start des Buches sollte knallen. Ein Knall, der fast verhindert worden wäre, als die „Zeit“, die zum selben Verlag wie der Tagesspiegel gehört, vor wenigen Tagen geleakte Nachrichten von Mathias Döpfner veröffentlichte. Darin zeichnet sich das düstere Weltbild eines 60-jährigen Milliardärs, der sarkastisch gegen „Ossis“, „intolerante Muslime“ und „M“, gemeint ist wohl die damalige Kanzlerin Angela Merkel, wettert.

Authentisches Porträt des Axel-Springer-Verlags

Was, so fragten sich viele, kann besser sein als die Wahrheit? Im Spiegel kontert Stuckrad-Barre selbst darauf: „Ein Roman, also eine Fiktion, kann wahrer sein als die Wirklichkeit.“ Was wie eine Floskel klingt, um juristischen Streit zu verhindern, stimmt allerdings.

Selten, wahrscheinlich nie gab es ein so authentisches Porträt des Axel-Springer-Verlags und des ehemaligen Chefredakteurs der „Bild“, auch wenn die entsprechenden Namen im Buch nie erwähnt werden.

Im ersten Kapitel versucht der Chef etwa eine Mitarbeiterin zu beeindrucken: Er beschreibt, wie er als junger Krisenreporter einmal auf einem Pferd davon geritten sei, als wenige Sekunden später das Café, in dem er einen „Informanten“ getroffen hätte, durch einen Granateinschlag dem Erdboden gleich gemacht worden sei. Das Tier habe er ausfliegen und auf einem Achtsamkeitsbauernhof unterbringen lassen. „Freedom Fighter“ heiße es.

Ob es dieses Pferd gibt? Bestimmt nicht. Aber genauso spektakulär hätte „Julian“ diese Geschichte erzählt, sagen „Bild“-Mitarbeiter. Genauso hätte er das Tier genannt. Seine Geschichten strotzten, so sagen sie, vor Heldentum und Pathos, dazu ein bisschen Ironie und ganz viel Übertreibung.

Stuckrad-Barre trifft also den Ton, die Themen und die Kulissen.

Natürlich ging Reichelt zu Empfängen in der US-Botschaft, wie in der ersten Szene des Buches erwähnt wird, sagen ehemalige Mitarbeiter seines Boulevardblatts. Auch weitere sehr konkrete Parallelen zwischen Buch und der Person Reichelt gibt es: Natürlich gab er ständig seine Kriegsgeschichten zum Besten und ertrug keinerlei Kritik an der Bundeswehr, sagen sie. Natürlich versuchte er, Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping zu provozieren – und glaubte ernsthaft, das würde bei denen auch ankommen.

Das Buch ist aber mehr als das Porträt eines wahnsinnigen Chefredakteurs. Vor allem geht es um Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffigkeit und Strukturen, die all das im größten Verlag Europas möglich gemacht haben sollen. Auch andere Personen in dem Roman haben reale Vorbilder, wie jedem klar ist, der den Fall Reichelt eingehend verfolgt hat.

Das Buch zeigt auch, dass der ganz große Aufstieg Reichelts begann, als seinem Vorgänger Kai Diekmann vorgeworfen wurde, eine Mitarbeiterin sexuell bedrängt zu haben. Der Jüngere half Medienberichten zufolge, den Älteren zu entlasten. Als Diekmann trotzdem gehen musste, übernahm Reichelt sukzessive die Kontrolle über die ganze „Bild“-Gruppe. Warum er gehen musste, ist Geschichte – und jetzt ein Roman. (Tsp)