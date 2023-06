Neues Musical an der Neuköllner Oper Schneewittchen für Jedermensch

Die Musiktheaterschmiede der Neuköllner Oper präsentiert „Bis keiner weint“, in Kooperation mit dem Studiengang Musical/Show der UdK, ein „Meinungsmärchen mit Musik“. Doch: Was ist das überhaupt und wer weint denn da? Die Uraufführung heute macht das gar nicht so klar. Jedenfalls geht es um Kunst und Korrektheit – political correctness, erstmal. Es gilt das Märchen Schneewittchen als Blockbuster neu aufzulegen. Nach der Maxime der Gewinnmaximierung. Sämtliche Zielgruppen von LGBTQIA+ Community bis zum Kleinkind sollen sich angesprochen fühlen, fordert die Chefetage.

Das Stück Lukas Nimscheck, Constanze Behrends, Franziska Kuropka und Mathias Noack haben „Bis keiner weint“ mit Musical-Studierenden der UdK erarbeitet. Das „Meinungsmärchen mit Musik“ wird noch bis zum 14. Juli in der Neuköllner Oper gespielt.

Mit der Quadratur des Kreises ist ein heterogenes Kreativ-Team betraut. Die ausführende Juniorproduzentin lädt also eine feministische Romanautorin, einen Gagschreiber des Privatfernsehens, eine Influencerin sowie einen narzisstischen Serienstar zur Klausur in ein abgelegenes Hotel. Chaos ist da vorprogrammiert. Die ambitionierten Versuche zum inklusiven Märchen, ohne Diskriminierung und Benachteiligung, mit Identifikationsfiguren für „Jedermensch“, fahren heftig gegen die Wand.

Powerplay auf der Bühne

Denn zu kantig und eckig treten die Einzelcharaktere in den Rollen von Tara Friese, Laura Goblirsch, Nathan Johns, Fabio Kopf und Anna-Sophie Weidinger hervor. Alle fünf studieren im dritten Jahr im Studiengang Musical/Show an der UdK und haben das letzte halbe Jahr hart an der Einstudierung des Stücks gearbeitet. Die Energien, die da in Tanz, Schauspiel und Gesang von der Bühne in den Saal fluten, lassen viel Musicalpotential erkennen.

In professioneller Stamina versenken sich die jungen Künstler leidenschaftlich in ihre Figuren. Und die sind wohl den eigenen Lebensrealitäten gar nicht fern, angesichts der Omnipräsenz von Debatten um Gender, freier Selbstentfaltung, Social Media oder einem angemessenen Umgang mit Sprache. Und doch bleiben die Subjekte in der stereotypischen Anlage im Stück seltsam leblos, kalt. Man fühlt nicht mit ihnen, sie erstarren zu Abziehbildern kategorisierender Identitätsboxen.

„Right, gewinn diesen Fight, nutz die Gelegenheit!“: Szene aus „Bis keiner weint“ an der Neuköllner Oper © Thomas Koy

Dabei werden viele Schubladen aufgemacht. Anfangs geht es tatsächlich um political correctness. Was darf und soll Entertainment, wo sind die Grenzen von Satire und Geschmack? Schnell dreht sich die Spirale der Themenkreise allerdings weiter: von Identität, Kapitalismus und Social Media über Spitzen in Richtung Schaubühne, Beziehungsstress, Geschwisterkonflikte nach Monarchie und Gewerkschaften, um schließlich bei Machtstrukturen im Showbuisness und “Me Too“ zu kulminieren.

Überbordene Ideen

Entlang der mal mehr, mal weniger gewinnenden Gags wäre eine Profilierung der einzelnen Themenkomplexe wünschenswert. Dabei zeigen sich in den vielen gelungenen und detailreichen Szenen die Bemühungen des Regisseurs Mathias Noack, das Skript (Constanze Behrends und Franziska Kuropka) zu bändigen. Insgesamt transformiert der Ideenreichtum das Stück zur Kuchenform, die bis zur Oberkante mit Teig gefüllt wird.

Dieser Eindruck drängt sich noch frappierender in der Musik von Lukas Nimschek auf. Sie bewegt sich in Anleihen grob zwischen Snarky Puppy, König der Löwen oder Roger Whittaker und stellt die Seichtheit von Instagram und Co. eindrucksvoll zur Schau. Aber wo bleibt die Emotion, eine ästhetische Musicalerfahrung?

Wo sind die Ohrwürmer?

Da gibt’s keine eingängigen Ohrwürmer, kaum Interessantes, zumeist lieblos aneinandergereiht wirkende Akkordverbindungen im Blocksatz. Da ist es schon ein „Moment“ wenn es im „Cheesy Song“ zu einem etwas exponierten Terzbass kommt. Am Ärgsten sind allerdings die erratische Texte: zuweilen wirkt es als seien die Worte wahl- wie gefühllos ins Tonhöhenkorsett gepresst worden. „Dass keiner weint, wird nie passieren; dafür haben wir’s zu sehr verkackt; doch wir können‘s trotzdem probieren - und hoffen, dass es klappt.“ So könnte sich vielleicht die Kernaussage des Stückes fassen lassen, als Ermutigung zu Diversität. Mit gestrafften dramaturgischen Konzepten könnte das in zukünftigen Produktionen an der Neuköllner Oper sicherlich noch eindrucksvoller gelingen: „Right, gewinn diesen Fight, nutz die Gelegenheit!“