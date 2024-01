Neujahrskonzert der Komischen Oper Grenzenlos gut

Die Idee kam direkt aus der Community, berichtet Mustafa Akca, der Leiter des vor 12 Jahren gestarteten, interkulturellen Projekts „Selam Opera!“. Als er mal wieder im Dolmus unterwegs war, also mit der nach dem türkischen Begriff für Sammeltaxi benannten mobilen Bühne der Komischen Oper, sagte ihm jemand: „Ladet doch mal Cem Adrian zu euch ein!“

Mustafa Akca erzählt das beim restlos ausverkauften Neujahrskonzert der Komischen Oper: Denn tatsächlich ist der türkischen Singer-Songwriter mit dem erstaunlichen Stimmumfang am Montag live auf der Bühne des Schillertheaters zu erleben, mit sinfonischen Arrangements seiner gefühlvollen Lieder, begleitet vom Orchester des Hauses unter der Leitung des neuen Generalmusikdirektors James Gaffigan.

Die Gastkünstler Fazil Say wird am 20: April im Potsdamer Nikolaisaal zu erleben sein, wenn er mit Künstlerfreunden eigene Kompositionen präsentiert. Cem Adrian wird am 19. Oktober 2024 in Berlin im Admiralspalast auftreten.

Es geht viel um Liebe und Verlust bei Cem Adrian, um nächtliche Einsamkeit, Sehnsucht und bittere Erinnerungen. Meist singt er mit einem angenehmen Bariton, manchmal auch im Falsett - und nach anfänglicher Irritation funktioniert schließlich auch die gewagte Mischung aus hallig verstärktem Mikrofongesang und analogem Instrumentalklang.

Zahlreiche Fans von Cem Adrian sind gekommen, im bunt gemischten Publikum sitzen aber auch mindestens so viele Verehrer:innen des Pianisten Fazil Say. Die beiden türkischen Künstler sind Buddys seit 20 Jahren, zum Finale des fast dreistündigen Abends werden sie gemeinsam auftreten, unter anderem mit einer hinreißend exzentrischen Jamsession über George Gershwins „Summertime“.

Der Sänger Cem Adrian © Ces Production

Von Gershwin ist außerdem „Ein Amerikaner in Paris“ zu erleben, von Gaffigan lässig-elegant vorgetanzt auf dem Dirigentenpult. Die knochentrockene Akustik des Schillertheaters erweist sich in diesem Fall sogar als hilfreich, weil sie das Orchester nach Bigband klingen lässt, dem Ganzen einen knackigen Broadway-Touch verleiht. Und auch Maurice Ravels 1929 uraufgeführtes G-Dur-Klavierkonzert wirkt hier ungemein frisch, glasklar und scharf konturiert.

Der Pianist Fazil Say © Marco Borggreve

Fazil Say ist als Solist eine Wucht: Weil er mit dem ganzen Körper in die Musik abtaucht, zugleich bauchgefühlig und mit analytischem Weitblick. Schließlich ist er auch einer der spannendsten Komponisten seiner Generation. So lebendig und fantasiesprühend entwickelt sich seine Interpretation – umwerfend energetisch in den jazzigen Passagen, feinfühlig und fokussiert im langsamen Mittelsatz -, dass man mit beiden Händen hineingreifen möchte in die Klangwolke, die dieser Ausdrucks-Berserker aus dem Flügel aufsteigen lässt.