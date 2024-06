„Neunziger-Kid, straight aus 61“ Die Berliner Rapperin Wa22ermann ist nicht zu stoppen

Die Wahl des Gesprächsortes überrascht. Wa22ermann hat ein Café in Charlottenburg ausgesucht. 623 statt 961, Caféboutique statt Späti, Nähe Ku’damm statt Nähe Maybachufer. Dabei ist Kreuzberg ihre Heimat und auch in ihren Texten spielt der Stadtteil eine wichtige Rolle.

In „Maybachufer“, einem ihrer populärsten Songs, rappt sie: „Stopp bei nem Späti, zahl Heineken bar / Und ich treff mich mit Brüdern und Schwestern im Park / Espresso und Kippen sind Napoli-Style / Neunziger-Kids, wir kommen straight aus 61“.

Ein bisschen Abstand vom „täglichen cornern an der Ecke“, wie sie sagt, tue aber auch mal gut: „Wenn wir nachmittags in Kreuzberg sitzen würden, wäre zu viel Lärm und Chaos“, erklärt Wa22ermann (sprich: Wassermann).

Die Rapperin, deren Künstlername eine Mischung aus ihrer Lieblingszahl, ihrem Sternzeichen und der türkischen Bedeutung ihres Vornamens Summan ist, kommt im Y2K-Look zum Interview: kurze blaue Baggy-Jeans, dazu ein schwarzes Crop-Top unter schwarzer Lederjacke. Um ihren Hals baumeln eine Goldkette und Over-Kopfhörer, sie blickt durch eine dunkelrote Sonnenbrille. Im Trend liegt auch Wa22ermanns Musik – die beliebtesten Songs erreichen bei Spotify mitunter Abrufzahlen im Millionenbereich.

Ihre ersten musikalischen Schritte wagte die Kreuzbergerin während des Corona-Lockdowns 2020 auf Social Media. Seitdem gewinnt sie kontinuierlich neue Hörer:innen dazu, ein Debütalbum hat sie bisher allerdings noch nicht veröffentlicht. In „Naan & Lassi“, einem ihrer neuen Songs, thematisiert sie diesen Umstand lässig: „Ich hab‘ vier Songs gedroppt, war direkt auf ‘ner Tour / Wenn ich rapp‘, nie auf Krampf, wenn du fragst, ist Natur“.

Mit neun Jahren von Pakistan nach Kreuzberg

Um ihre Leidenschaft für Musik zu verstehen, muss man in Wa22ermanns Leben einige Jahre zurückspulen. Ende der 90er wird Summan in Pakistan geboren, mit neun Jahren zieht sie mit ihrer Familie nach Berlin-Kreuzberg, wo sie sich ein Zimmer mit ihrer Schwester teilt. Poster von Künstlern, so erinnert sie es, hängen nicht an der Wand, auch mit Instrumenten setzt sie sich erst Jahre später auseinander.

Trotzdem gibt es für den heranwachsenden Teenager kaum etwas Wichtigeres als Musik. Natürlich die Familie – aber ansonsten? Für Wa22ermann ist Musik die bunte Farbe auf einem weißen Blatt Papier. „Musik ist Teil meiner Identität. Ich fühle mich durch Musik verstanden“, sagt sie. „Würde ich ohne Musik leben, wäre mein Leben viel farbloser.“ Wer nur Hip-Hop auf ihrer Farbpalette vermutet, der irrt.

Wa22ermann kann unzählige Stunden pro Woche damit verbringen, neue Musik für sich zu entdecken. Green Day – Helden ihrer Jugend – habe sie schon länger nicht mehr gehört, im letzten Italien-Urlaub war Baile Funk angesagt, auch Indie-Pop oder Reggaeton laufen bei ihr.

Auf ihrer ersten EP „7:30“ dagegen sind schnelle, tanzbare Beats zu hören. Ein Soundbild, das in der deutschen Musiklandschaft aktuell auch außerhalb von Clubs gut ankommt. Flotte House- und Techno-Vibes funktionieren live auf Bühnen nochmal ganz anders als eingängige Trap-Beats mit tiefen Bassdrums.

Wa22ermann beim Videodreh zu „Naan & Lassi“. © Tereza Mundilová

Früher habe sie sich in ihren Texten bevorzugt mit dem Nachtleben beschäftigt, erzählt Wa22ermann, der Titel „7:30“ bezog sich auf die Uhrzeit, zu der sie am Wochenende von exzessiven Nächten nach Hause kam. Unter der Woche dagegen musste sie zu dieser Zeit aufstehen und zur Arbeit gehen. Erst vor kurzem gab sie ihren Vollzeitjob auf und will nach Möglichkeit neben der Musik demnächst wieder einige Stunden in der Woche arbeiten. Eine gewisse Routine sei wichtig für sie, erklärt die Rapperin: „Wenn man nur Musik macht, bringt das viel Druck mit sich. Es braucht einen gewissen Hobbyfaktor, um kreativ zu bleiben“.

Erste Solo-Tour startet im November

Auf „22:22“, der neuen EP, spürt Wa22ermann nun ihrer Identität nach, rappt von der pakistanischen Kultur, ihrer Verwurzelung in Kreuzberg und einer selbstbewussten Lebensweise. „Die 22 repräsentiert mich am allerbesten“, sagt sie. „Es ging mir darum, zu verstehen, wo ich herkomme und welche Geschichten wir am Block erzählen.“

In der Single „Naan & Lassi“ wird das deutlich: „Du hast wohl Beef mit mir, ich weiß nicht mal, wer du bist / Komm in meine Gegend, du bist höchstens ein Tourist / Zeigst du keinen Respekt, Tokat ins Gesicht / Bei uns teilt man ohne Frage Naan & Lassi auf dem Tisch.“

Musikalisch ist die EP einheitlicher als die vorherige. Diesmal hat Wa22ermann überwiegend Blues-, Jazz- und Soul-Samples gewählt, dazu moderner Trap mit fetten 808-Bässen. „Ich wollte einfach nur rappen“, sagt sie und ergänzt: „Ich war noch nie so happy mit meiner eigenen Musik.“

Ihr Vortrag ist oftmals frech und düster, es schwingt aber auch eine gewisse Form von Melancholie mit. Das verbindet sie mit dem Moabiter Rapper Apsilon. „Es hat direkt auf einer menschlichen Ebene gevibet“, sagt Wa22ermann über ihren Kollegen, „aber auch musikalisch muss man eine ähnliche Sprache sprechen.“ Beides habe gepasst und so haben die beiden bereits auf mehreren Songs kollaboriert und 2023 sogar zusammen eine kostenlose Tour gespielt.

Auf „Aquarell“, einem ihrer gemeinsamen Songs heißt es: „Aus West-Berlin raus in die Welt“. Für Wa22ermann bedeutet das nun konkret einen Sommer voller Festival-Auftritte. Ab November wird sie auf ihre erste eigene Tour gehen.

Die Erwartungen an ihr Debütalbum steigen. Wann es erscheint, kann sie nicht sagen. „Ich respektiere Alben sehr krass, weil ich Alben gerne am Stück höre. Ich will eine klare Geschichte auf einem Album erzählen und nicht einfach Random Songs zusammenpacken.“ Nächstes Jahr will sie sich länger Zeit nehmen, um daran zu arbeiten. Irgendwann zwischen 22:22 Uhr und 7:30 Uhr in Kreuzberg wird sie schon Zeit finden.