Opernsänger Davóne Tines: „Institutionen, die von Weißen geführt werden, haben den Rassismus implementiert.“

Er war ein brillanter Minimal-Komponist, Sänger, Pianist und Performer, er litt immer wieder unter Paranoia, lebte zeitweise obdachlos im Tompkins Square Park in New York, starb vergessen und verarmt – und wird seit 2017 wiederentdeckt: der amerikanische Komponist Julius Eastman (1940 – 1990). Einmal sagte er, er wolle das, was er ist, in vollen Zügen sein, „schwarz in vollen Zügen, homosexuell in vollen Zügen, Musiker in vollen Zügen“.