Orchesternachwuchs von Weltrang Die Zeit fliegt

So viel Gegenwart, so viel Zukunft: Ein wenig ist es, als ob Felix Mendelssohn Bartholdy in seinem Streichoktett op. 20 die Flüchtigkeit der Musik selbst auskomponiert habe. Die eilig sich verzehrende Achtel-Melodie im Kopfsatz, die Unruhe in den Mittelstimmen, die bang pochenden Staccati im Andante – die Zeichen stehen auf Aufbruch. Und die Zeit fliegt nur so dahin.