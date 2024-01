Oscar-Nominierter Paul Giamatti im Interview „Lehrer kommen irgendwann an den Punkt, an dem ihnen vieles egal ist“

Herr Giamatti, in Ihrem neuen Film „The Holdovers“ spielen Sie einen Geschichtsprofessor, der 1970 an einem Privat-Internat an der US-Ostküste unterrichtet. Sie selbst haben genau eine solche Schule besucht. Wie war es, mit Mitte 50 wieder in die eigene Jugend zurückzukehren?

Für mich war es in jedem Fall ziemlich kurios, noch einmal in diese Welt abzutauchen. Zumal eine der Schulen, in denen wir drehten, damals die direkte Konkurrenzschule zu meiner war und ich auf dem Campus also wirklich vor 40 Jahren schon mal war. Da kamen während des Drehs mitunter sehr viele Erinnerungen hoch.