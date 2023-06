Palast im Himmel gesucht Das Performing Exiles Festival in Berlin

Die Waschmaschine bleibt auf der Probe noch leer. Später, während der Aufführung, wird sich darin ein rotes Kleidungsstück drehen, erzählt Lemohang Jeremiah Mosese. Als Symbol für den Kreislauf des Blutes, für das unendlich mahlende Rad der Zeit. Der Filmemacher aus Lesotho inszeniert auf der Seitenbühne des Hauses der Berliner Festspiele sein erstes Theaterstück, „Ancestral Visions of the Future / Pageantry of Wailing“, anlässlich des Festivals Performing Exiles, kuratiert von Matthias Lilienthal. Wovon es handelt, das lässt sich nicht so leicht auf ein paar eingängige Sätze herunterbrechen, dafür wurzelt es zu tief in afrikanischer Mythologie. Und im ureigenen Bilderkosmos des Regisseurs.

Limbo des Dazwischens

Auf die Frage, was ihn an dessen Vorstellungswelten reize, erzählt Festivalchef Lilienthal von einem kurzen Film, den Mosese für das Stück gedreht hat. Darin nimmt sich ein Mann die Augen aus dem Kopf und sät sie aus, sie wachsen dann als Sterne im Himmel. Lilienthal räumt ein, selbst nicht alle Zeichen und Wunder entschlüsseln zu können. „Aber gerade dieses Nichtverstehen interessiert mich.“

Lemohang Mosese sitzt nach der Probe im Garten der Berliner Festspiele und beginnt das Gespräch mit einem bemerkenswerten Gedanken: „Ich glaube nicht, dass Sklaven von Freiheit geträumt haben. Sie haben davon geträumt, Königreiche zu errichten.“ Womit er eine Frage nach Heimat aufwirft, die ihn zu seiner eigenen Situation führt. Seit zwölf Jahren lebt der Künstler in Kreuzberg, seine Filme realisiert er vorwiegend in Lesotho.

Berlin beschreibt er als „selbst auferlegtes Exil“, geprägt von der permanenten Sehnsucht nach Heimkehr. „Vielleicht kehre ich aber nie zurück, sondern bleibe immer im Dazwischen“, so Mosese. „In einer Art Limbo, zwischen meinem Land und Europa“. Was ihm bleibe, sei die Suche nach einem anderen Begriff von Zuhause, „einer Projektion möglicher Zukünfte, einem Palast im Himmel“. Ein Utopia also? Nein, entgegnet Mosese: „Es ist mehr als das. Ich spreche von einem Ort, an dem man geistig existieren kann.“

Zum Festival Das Performing Exiles Festival findet vom 15. bis 25. Juni im Haus der Berliner Festspiele, Scharperstr. 24, statt. Tickets über berlinerfestpiele.de. „Ancestral Visions of the Future / Pageantry of Wailing“: Sa 17.6., 20.30 Uhr und So 18.6., 16 Uhr.

Der Theaterdebütant erzählt auch, dass er in den vergangenen Jahren in Kreuzberg und Neukölln vermehrt Schwarze Menschen aus afrikanischen Ländern getroffen habe, die psychische Probleme bekamen – und in diesem Zustand anfingen, wieder in ihrer Muttersprache zu sprechen. Oder zu schreien. „Als würde die Freiheit, zu dem zu stehen, was oder wer man ist, voraussetzen, den Verstand zu verlieren.“ Auf der Probe spiegelt sich das in einer Szene, in der die Sopranistin Sarai Cole ein englisches Hohelied auf die „Madness“ anstimmt – zur Melodie der deutschen Nationalhymne.

Ein neuer Begriff von Exil

Das Wort „Exil“ lässt an Krieg denken, an Flucht und Vertreibung aus politischen Gründen. Auf die Situation vieler Künstler:innen, die in den vergangenen Jahren nach Berlin gekommen sind, trifft das auch zu. Aber es gilt eben längst nicht für alle. Matthias Lilienthal sagt, er wolle den Versuch unternehmen, „den Begriff umzuwerten“.

Ihn auf die Höhe einer globalisierten Gegenwart zu hieven, in der Theatermacher:innen oft in fluideren Verhältnissen arbeiten, zum Beispiel im Libanon oder in Südafrika produzieren und gleichzeitig in Deutschland leben. Menschen, die in Berlin teilweise künstlerisch noch gar nicht in Erscheinung getreten sind, die Lilienthal aber dennoch als echte Berliner:innen begreift. Es geht bei dem Festival Performing Exiles nicht zuletzt darum, diese überaus diverse Community innerhalb der Stadt besser zu vernetzen und ihr eine Plattform zu schaffen.

Der Bogen der Künstler:innen-Herkünfte reicht beim Festival von Russland über die Ukraine, den Iran und Libanon bis nach Brasilien. Die in St. Petersburg geborene Regisseurin Ada Mukhína – als Oppositionelle und Gründerin einer NGO in Moskau zum Verlassen ihres Landes genötigt – lädt zu einem performativen Walk ein („Exile Promenade“). Dabei werden Parallelen zwischen der Migration im Zuge der Oktoberrevolution 1917 und der Gegenwart gezogen.

„Blind Runner“ von Amir Reza Koohestani erzählt von einem iranischen Paar, das Marathonlauf trainiert, um zu Fuß durch den Eisenbahntunnel zwischen Dover und Calais zu kommen, und spiegelt dabei die Situation sowohl in Iran als auch in Europa.

Das Rückgrat der Identität

Rabih Mroué, der kuratorische Berater des Festivals, bringt zusammen mit seiner Frau Lina Majdalanie unter dem Titel „Hartaqat“ drei Texte auf die Bühne, die im Zuge einer Diskursreihe des Festivals „This is not Libanon“ entstanden sind, das Lilienthal 2021 am Frankfurter Mousonturm kuratiert hat.

Darüber hinaus präsentiert Performing Exiles Arbeiten des ukrainischen Regisseurs Stas Zhyrkov, der zuletzt auch an der Schaubühne inszeniert hat („Sich waffnend gegen eine See von Plagen“), der kapverdianischen Tänzer-Choreografin Marlene Monteiro Freitas, die in der Inszenierung „idiota“ eine Büchse der Pandora öffnen wird, oder der Brasilianerin Christiane Jatahy, die in „Depois do silêncio (After the silence)“ das Erbe der Sklaverei und den Landraub in ihrer Heimat befragt.

„Blind Runner“ von Amir Reza Koohestani erzählt von einem iranischen Paar, das durch den Eisenbahntunnel zwischen Calais und Dover laufen will. © Benjamin Krieg

„Mich interessiert nicht die Sklaverei, nicht der Kolonialismus“, sagt hingegen Lemohang Mosese, obschon deren Folgen natürlich in Lesotho nachwirken, diesem gebirgigen Binnenstaat innerhalb Südafrikas, der auch „Königreich des Himmels“ genannt wird. „Lesotho ist sehr speziell“, so Mosese, „Wir sind Outsider, ein kleines Volk, das wegen seines Widerstands gegen die Kapkolonie in die Berge zog.“

Aber es geht ihm eben nicht um die Fesseln der Geschichte. Sondern „um die Identitäten, die wir uns jenseits davon selbst schaffen können“. In seiner Inszenierung gebe es diesen Moment, in dem der Performer Kelvin Kilonzo tanze – und dabei seine Arme zur Wirbelsäule seiner Mutter werden lasse, ihre Fußsohle zu seinem Gesicht. „Das ist Identität.“

Zugleich spricht Mosese aber auch von der Schizophrenie, die es bedeuten kann, zwischen verschiedenen Identitäten zu wechseln. Er wählt dafür ein sehr anschauliches Beispiel: „Als ich nach Europa kam, war mein Lachen ein anderes. Es war wie ein Tanz, ich habe mit dem gesamten Körper gelacht.“ Er hat das schnell angepasst. „Nicht, weil mich jemand dazu aufgefordert hätte, sondern um in die Gesellschaft zu passen.“ Er wollte einfach nicht der afrikanische Typ sein, der die Blicke auf sich zieht.

Filmemacher Lemohang Jeremiah Mosese debütiert am Theater. © privat/ Hannah Stockmann

Mosese erzählt, dass er als Kind oft umziehen musste. Er ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen, dort war sein erstes Zuhause, „meine erste Referenz“. Als das Haus, in dem die Familie lebte, verkauft wurde und die neuen Besitzer selbst einziehen wollten, landeten sie von einem Tag auf den anderen in der Peripherie, zu siebt in einem Verschlag. „Ich bin immer wieder heimlich zu unserem alten Haus zurückgekehrt und habe den Kindern, die jetzt dort wohnten, ihre Spielsachen gestohlen – um festzuhalten an etwas, das mir genommen wurde, das mir zwischen den Fingern zerrann.“

Der Versuch des Festhaltens ist auch das Thema seines ersten Spielfilms, „This Is Not A Burial, It’s A Resurrection“. Es geht darin unter anderem um eine 80-Jährige, deren Dorf geflutet werden soll, die an ihrem Land festzuhalten versucht, auch den Gräbern, an den Toten, die dort in der Erde liegen. Auch darin sieht Mosese die Frage nach Identität gespiegelt: „Das Land ist ein Teil von dir.“

Es gab ein Kino, dort, wo Mosese aufgewachsen ist. Es zeigte vor allem chinesische Filme und amerikanische Fließbandware. Andere gingen zum Fußball, ihn zog es vor die Leinwand. Hier wurde der Keim gesät für eine Autodidakten-Karriere, die mit der experimentellen Arbeit „The Loss of Innocence“ begann – und die ihn später zum Berlinale Talent Campus geführt hat, wo er einen bis dato nicht gekannten Austausch mit Filmemacher:innen aus aller Welt hatte. So begann auch seine Berlin-Geschichte.

Die Stadt, so Matthias Lilienthal, sei zwar nicht mehr das Mekka der günstigen Mieten. Aber immer noch erschwinglich im Vergleich zu London oder Paris. Und insofern für Künstler:innen ein naheliegender Ort des Exils. Oder einfach ein Lebensmittelpunkt.