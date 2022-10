Proteste im Iran „Bei den Sanktionen ist noch Luft nach oben“

Frau Dardan, Sie gehören zu den Initiatorinnen eines Solidaritätsbriefs von über 600 Kulturschaffenden an die Protestierenden im Iran. Viele fürchten, dass die Proteste erfolglos bleiben, da es keine Überläufer aus dem Militär gibt und keine Oppositionsführer. Haben Sie trotzdem Hoffnung?

Wer wären wir, keine Hoffnung zu haben. Die Menschen im Iran gehen tagtäglich auf die Straße und riskieren für ihre Hoffnung ihr Leben. Da sind wir doch verpflichtet, wenigstens das zu tun, was wir können: ihre Geschichten zu erzählen, ihre Gesichter zu zeigen die Brutalität des Regimes zu zeigen. Alles andere wäre Verrat.

Kann Aufmerksamkeit tatsächlich ein Schutzschild sein?

Natürlich interessiert es die Mullahs nicht, wenn ich einen Offenen Brief organisiere. Aber vielleicht interessiert sich die deutsche Außenministerin dafür. Manche finden es wohlfeil, wenn sich Hollywoodstars oder Popstars aus Solidarität eine Haarsträhne abschneiden. Ich habe auch erst mit den Augen gerollt. Aber wenn Britney Spears über den Iran twittert, gucken ihre Fans vielleicht genauer hin.

Die Autorin Asal Dardan Asal Dardan, 1978 in Teheran geboren, lebt als Schriftstellerin mit ihrer Familie in Berlin. Ihres Herkunftsfamilie flüchtete im Revolutionsjahr 1979 aus dem Iran, sie wuchs unter anderem in Köln und Aberdeen auf. 2021 veröffentlichte sie ihren autobiografisch geprägten Essayband „Betrachtungen einer Barbarin“ (Hoffmann und Campe), mit dem sie für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert war. Darin befasst sie sich mit ihrer hybriden migrantischen Identität, mit Fragen der Zugehörigkeit, Mechanismen der Ausgrenzung, den NSU-Morden sowie mit zivilgesellschaftlichem Engagement und Widerstand. Anfang Oktober initiierte sie mit anderen einen Offenen Brief zur Unterstützung der Protestbewegung im Iran, nachdem die 22-jährige Mahsa Amini im Polizeigewahrsam ums Leben kam - sie soll angeblich ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben. Das Solidaritätsschreiben wurde unter anderem von Elfriede Jelinek, Carolin Emcke, Iris Berben und Ulrich Matthes unterzeichnet.

Die Proteste im Iran mit über 200 Toten sind jetzt in der fünften Woche. Wie informieren Sie sich?

Meine Screen-Zeit hat sich verdoppelt, ich rede auch mit meiner Mutter, die über WhatsApp mit Bekannten im Iran kommuniziert. Oft ist das Internet dort nur zwei Stunden am Abend freigeschaltet. Vor allem tausche ich mich mit iranisch-stämmigen Exil-Autorinnen über eine Chat-Gruppe aus.

Wir sind inzwischen fast 40, einige haben den Iran erst vor kurzem verlassen. Der Offene Brief entstand über diesen Austausch. Manche haben ihn nicht namentlich unterzeichnet, um ihre Familien nicht zu gefährden. Auch bei hiesigen Demonstrationen sieht man Leute fotografieren, die wahrscheinlich als Spitzel für das Regime arbeiten. Du gehst hier auf die Straße, und bei deiner Cousine im Iran taucht die Polizei auf.

Auch im Exil ist man nicht sicher?

Selbst ich wäre nicht geschützt, wenn ich in den Iran reisen würde. Obwohl ich einen deutschen und keinen iranischen Pass besitze, würde ich dort als Iranerin gelten. Der Unterschied ist vielleicht der, dass die Behörden einen nicht einfach so verschwinden lassen können. Der britisch-iranischen Journalistin Nazanine Zaghari-Ratcliffe hat aber nicht mal die doppelte Staatsbürgerschaft geholfen, sie saß sechs Jahre in Haft. Wir alle kennen irgendwen, der im Ewin-Gefängnis sitzt. Der Brand dort hat uns zusätzlich aufgeschreckt.

Wissen Sie mehr über die Brandursache?

Ich war entsetzt, als von Meuterei und Randale die Rede war. Man darf diese Begriffe nicht übernehmen, die iranische Propaganda ist perfide. Im Ewin-Gefängnis sitzen politische Gefangene: Die Unzuverlässigkeit der staatlichen Quellen sollte auch in den deutschen Medien viel stärker reflektiert werden. Die BBC macht das besser, sie stellt zum Beispiel klar, wie misstrauisch wir sein müssen, wenn von Selbstmorden, Herzinfarkten oder Dachstürzen als Todesursachen die Rede ist.

An wen sollen wir uns halten?

Seit über 40 Jahren gehen Menschen aus dem Iran ins Exil, ihr fundiertes Wissen ist eine wertvolle Ressource. Daran können wir uns halten, an Journalistinnen und Autorinnen wie Natalie Amiri, Gilda Sahebi, Mina Khani oder Golineh Atai. Ich werde öfter von Medien angefragt und empfehle dann jemanden, der noch nicht so lange außer Landes ist und sich besser auskennt. Nur weil die empfohlene Person vielleicht einen Akzent hat, wollen sie unbedingt mit mir reden. Absurd.

Sie waren ein Jahr alt, als Sie mit Ihrer Familie nach Deutschland kamen. Mache ich Sie eigentlich zur Iranerin, wenn ich Sie zu den iranischen Protesten befrage?Ich bin Deutsche und weiß im Grunde kaum mehr als andere. Aber ich verstehe Farsi - ohne die Sprache lesen zu können – und ich habe die Möglichkeit, für die Protestierenden einzustehen. Meine Familie ist aus dem Iran geflohen, weil mein Vater für den Schah gearbeitet hat. Ich bin gegen Sippenhaft, aber es gibt eine familiäre Verquickung, wegen der ich eine besondere Verpflichtung empfinde.

Ihr Vater arbeitete für den Geheimdienst des Schahs, eine Organisation, die ebenfalls „kontrollierte, zensierte, folterte“, wie Sie im Essayband „Betrachtungen einer Barbarin“ schreiben.

Es heißt oft, der Iran sei seit 43 Jahren eine Diktatur. Aber vorher gab es ebenfalls keine Demokratie. Meine Mutter musste kein Kopftuch tragen, war westlich orientiert und liebte Hollywoodfilme, sie blickt sehnsüchtig auf die Zeit zurück. Wenn du jedoch nicht auf Schah-Linie warst, konntest du im Gefängnis landen und gefoltert werden. Vielleicht habe ich deshalb ein Bewusstsein dafür, dass etwas nicht richtig sein muss, bloß weil es mir damit gut geht.

Nach dem Großbrand im Teheraner Ewin-Gefängnis, in dem politische Gefangene und Protestierende festgehalten werden. © / Foto: dpa/KOOSHA MAHSHID FALAHI

Warum sprechen Sie im Solidaritätsbrief die Protestierenden an und nicht die deutsche Politik oder die Zivilgesellschaft?

Es ist ein literarisches Mittel, um Empathie zu wecken. Wenn wir schreiben, „wir sind überzeugt, dass auch unsere Regierungen Euch sehen“, ist das natürlich ein Appell an die Politik. Wir wollten betonen, es geht nicht um arme Opfer, die vom Westen befreit werden müssen, sondern um politische Subjekte.

Am Montag hat die EU-Sanktionen gegen 15 Einzelpersonen und Organisationen erlassen, Außenministerin Annalena Baerbock setzte sich offenbar sehr dafür ein. Sind Sie zufrieden mit ihr?

Sanktionen sind wichtig, da ist eindeutig noch Luft nach oben. Religionsführer Chamenei ist Multimilliardär, das Gold und das Geld vieler aus dem Regime liegt auch auf Konten in Europa. Ich finde es auch gut, dass der Iran nicht bei der Frankfurter Buchmesse vertreten ist, nachdem das Land seine Teilnahme abgesagt hat. Die Autor:innen, die wir gerne treffen würden, dürfen ohnehin nicht kommen, sie sitzen teilweise in Ewin.

Im Iran heißt es jetzt, sie machen unsere Universitäten zu Gefängnissen und unsere Gefängnisse zu Universitäten. In Ewin sitzen Dozent:innen und Studierende der Scharif-Universität, das Regime ist bereit, seine klügsten Köpfe zu opfern. Von der deutschen Politik erwarte ich deshalb, dass härtere Worte gefunden und deutliche Signale gesendet werden.

Mit dem Regime Handel treiben? Dieses realpolitische Denken ist magisches Denken. Asal Dardan

Was heißt das für das Atomabkommen?

Es sollte abgeblasen werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagte immerhin, der Atomdeal sei eigentlich nicht mehr möglich, ich hoffe, das wird SPD-Linie. Im Iran werden Kinder ermordet: Wie verlässlich ist ein Regime als Verhandlungspartner, das so gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, den Terror in anderen Ländern mitfinanziert und Drohnen für Putins Krieg gegen die Ukraine liefert? Der Glaube, man könne mit dem Regime Handel betreiben – Deutschland ist der wichtigste EU-Handelspartner des Iran – und über den Frieden verhandeln, dieses realpolitische Denken ist magisches Denken. Wir haben bei Putin gesehen, wohin dieses magische Denken führt.

Was ist diesmal im Iran anders als bei den Protesten 2009 oder 2019?

Dass die Protestbewegung alle Schichten erfasst hat, Studierende, Intellektuelle, die Mittelschicht, Arbeiter:innen. Die Armut ist immens, die Leute haben die Schnauze endgültig voll. Vielleicht ist die Wut auch deshalb größer, weil der Versuch der Demoralisierung zum Beispiel durch die Verschleppung und Vergewaltigung von jungen Mädchen so unfassbar brutal ist. Es gibt einen Videoclip, darauf sagt ein junger Iraner: Sie mögen uns jetzt töten, aber sie töten uns ohnehin, auch wenn wir nicht auf die Straße gehen. Es ist die Wut und der Mut der Verzweiflung. Da sitzen diese alten Männer im Wächterrat, und die Leute dürfen nicht mal tanzen gehen, ja sie dürfen nicht mal Haustiere halten.

Geht es deshalb diesmal nicht um Reformen, sondern um den Sturz des Regimes? 2009 habe auch ich noch an die Reformversprechen geglaubt. Aber die „Reformer“ waren nur Teil einer beschwichtigenden Inszenierung: Nicht auflehnen, mit etwas Geduld wird es langsam besser. An dieser Illusion hat auch die westliche Politik zu lange festgehalten.

Iranerinnen verbrennen ihre Kopftücher. Warum ist die Kontrolle über den weiblichen Körper so essentiell für die Mullahs?

Diese Kontrolle als Fundament einer patriarchalen Gesellschaft gibt es auch in unseren Breitengraden oder in den USA, allerdings in anderem Maß. Für viele der gläubigen Menschen im Iran ist es beängstigend, wenn es heißt, ihr kommt in die Hölle, wenn eure unverheirateten Töchter mit Männern schlafen. Die Frau ist das Zentrum der Familie. Wenn du die Frau unter Kontrolle hast, hast du die Familie im Griff, den Nachwuchs, letztlich alle – so denkt das Regime.

Die Proteste im Iran sind jetzt in der fünften Woche. © Foto: dpa/AP/Uncredited

Es hält die Frauen für sehr mächtig.

Frauen sind nicht per se die mutigeren oder besseren Menschen. Man darf nicht vergessen, dass zu denen, die die Protestierenden niederknüppeln und in die Trucks zerren, auch Frauen gehören. Bei der paramilitärischen Basij-Miliz gibt es Schätzungen zufolge eine Million Mitarbeiter:innen, viele davon sind Frauen. Wenn das Patriarchat nur von Männern aufrechterhalten würde, wäre es längst abgeschafft. Gleichzeitig haben die Frauen in vielen Gesellschaften aber auch mehr zu verlieren. Deshalb wehren sie sich mehr und sagen: Jetzt reicht’s.

Etliche Kulturschaffende gehen lieber ins Gefängnis als außer Landes. Sie haben ein ganzes Buch über hybride migrantische Identitäten geschrieben, können Sie verstehen, dass Exil keine Option ist?

Ich zucke schon zusammen, wenn Menschen „Für mein Land, für unser Land“ rufen. Aber die Sicherheit des Exils hat einen Preis: Man kann sich nicht mehr vergewissern, wer man ist, kann nicht an die Orte der Kindheit zurückkehren. Es ist sehr schwer, das aufzugeben und fremd zu sein. Ich habe fünf Jahre in Schweden gelebt und ging nach Deutschland zurück, weil ich in der Gesellschaft sein wollte, aus der heraus ich schreibe.

Sie schreiben in Ihrem Buch „Betrachtungen einer Barbarin“ auch über Widerstandskämpferinnen, zum Beispiel über Olga Benario. Gibt es Ähnlichkeiten mit den Protestierenden heute?

Mich hat frustriert, dass viele mutige Personen erst dann als Held:innen gefeiert werden, wenn sie tot sind, sie werden dann gerne verklärt. Mut bedeutet nicht, Superkräfte zu haben, es bedeutet, einen Missstand nicht mehr hinzunehmen und mit all der eigenen Zwiespältigkeit und Fehlbarkeit etwas für sich und andere zu tun. Es geht den Iraner:innen auch um die Kurd:innen, den Studierenden auch um die Arbeiterschaft, und umgekehrt.

Der Vorwurf zum Beispiel an die LGBTQ+-Aktivist:innen, sich für Partikularinteressen einzusetzen, ist schon deshalb falsch, weil Emanzipation nur erfolgreich sein kann, wenn wir auch die Kämpfe derer wahrnehmen, die es schwerer haben. Nur dann weißt du, wo deine Gesellschaft steht.

