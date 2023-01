„Radioland“ in der Neuköllner Oper Piratenplattform mitten im Meer

Freiheit hat immer einen Preis. Die Familie Bates zahlt ihn in Form gewisser Komforteinschränkungen. Vater Roy und Mutter Joan halten in den 1960er Jahren gemeinsam mit ihren Kindern Penny und Michael eine Flak-Plattform aus dem Zweiten Weltkrieg besetzt, im Niemandsland der Nordsee, außerhalb der britischen Hoheitsgewässer – wo sie, nicht als einzige, einen Piratensender betreiben.

Schließlich hat die staatliche BBC den Rock’n’Roll-Aufbruch verschlafen und verweigert den Beat, weswegen überall illegale Radiostationen aus den Wellen sprießen, die ohne Lizenz die Platten spielen, die junge Menschen hören wollen. Aufgelegt von DJs, die wie auf „Fort Roughs“ (dem rostigen Eiland der Bates) von Dosenkost und Idealismus leben.

Adelstitel und Kaffeetassen

Allerdings hat auch das schönste Freibeutertum on Air mal ein Ende. Als die Nachricht kommt, dass die Pop-Blockade in Großbritannien gefallen ist, muss die Pirat:innen-Familie sich eine neue Daseins- und Geschäftsgrundlage für ihre Insel-Existenz überlegen. Vater Roy hat auch eine Idee: die Bates rufen kurzentschlossen das Fürstentum „Sealand“ aus. Mit eigener Hymne und dem Staatsmotto: „E mare Libertas“, „Freiheit aus dem Meer“. Geboren aus Rock’n’Roll und Ungehorsam!

Nächste Vorstellungen So, 29.1., 18 Uhr, Do, 2. bis So, 5.2., 20 Uhr, weitere Termine bis 26.2.. Neuköllner Oper, Karl-Marx-Straße 131/133.

Eine Geschichte, die viel zu unglaublich ist, um nicht zu wahr zu sein. Tatsächlich existiert „Sealand“ noch heute, auch wenn die internationale Staatengemeinschaft dem schwimmenden Fürstentum stets die Anerkennung verweigert hat. Die Enkel von Roy Bates halten das Konstrukt mit dem Online-Verkauf von Adelstiteln und Kaffeetassen am Leben. So erzählt es das Programmheft der Produktion „Sealand“, die jetzt an der Neuköllner Oper eine bejubelte Premiere gefeiert hat – als Rock-Musical mit klassischen Einschlägen, als farcehaft überschäumende Erzählung von Pioniergeist und Größenwahn.

In Sandalen vor Gericht

Mathilda Switala steht als renitente Teenagerin Penny im Zentrum des Stücks. Sie wünscht sich Clubnächte statt Möwenkotdienst. © Thomas Koy

Regisseur und Songtexter Fabian Gerhardt, der bereits zum neunten Mal an der Karl-Marx-Straße inszeniert, hat „Radioland“ zusammen mit Lars Werner geschrieben (wie schon „Iron Curtain Man“ über den „DDR-Elvis“ Dean Reed), für Komposition und Arrangements sind Christopher Verworner und Misha Cvijovic verantwortlich, die auch die musikalische Leitung innehaben.

Wie ihre Band-Kolleg:innen sind sie stilecht mit Pilzkopfperücke und Beatnik-Brille ausgestattet (Kostüm: Sophie Peters) und zwischen Lautsprechern im nebligen Background postiert, während Bühnenbilderin Sabrina Rossetto die Flakinsel in den Raum ragen lässt. Mit dem Gefechtsrohr wird zu Beginn erstmal eine Plüsch-Möwe fürs Lunch geschossen. Mühsam nährt sich der künftige Nordsee-Adel.

Der wird von einem exzellent harmonierenden Ensemble gegeben. Stefanie Dietrich spielt und singt den militärisch erprobten Querkopf Roy, Meik Van Severen dessen irrlichternde Gattin Joan. Armin Wahedi Yeganeh hat die Rolle des verdrossen vor sich hinpubertierenden Sohnes Michael, Mathilda Switala steht als renitente Teenagerin Penny im Zentrum, die sich nach Clubnächten statt Möwenkotdienst sehnt und überhaupt das Lebenskonzept der Eltern in Zweifel zieht – Generationenkonflikte bleiben in der besten Pirat:innen-Familie nicht aus.

Owen Peter Read schließlich komplettiert den Cast als „Herman Z. German“ in Sandalen mit Funkelschnalle – ein windiger Eindringling, der vor dem Gericht von Sealand landet (selbst darin steckt ein wahrer Kern!).

„Radioland“ ist kurzweilig und mitreißend, auch musikalisch. Getragen wird die Geschichte von einem Mix aus „Doors“-ähnlichem Rock, modernem Elektro und Anklängen an Kurt Weill in den Gerichtspassagen. Und natürlich gibt’s auch eine standesgemäße Ode an die Freiheit.

Zur Startseite