Rainald Grebe in der Berliner Philharmonie Mittelerotische Fragen beim Partyflirt

Es gibt eine Partei, über die zuletzt bei den Europawahlen mal wieder erstaunlich wenig berichtet wurde, obwohl sie seit vielen Jahren mit dem sensationellsten aller Versprechen antritt. Die „Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“, auf deren Plakaten faszinierende Fragen stehen, etwa: „Wie stellst du dir dein Leben in 800 Jahren vor?“.

Wow! Da sieht man sich doch unwillkürlich als Methusalem im jugendlich-knackigen Körper durch blühende Marslandschaften stapfen. Was sind das bloß für Zeiten, in denen Menschen den miesepetrigen Rechtspopulismus den Verlockungen der ewigen Jugend vorziehen?

Viele dieser Themen spielen auch in der Berliner Philharmonie eine Rolle, wo der Unterhaltungskünstler und Liedermacher Rainald Grebe ein Solo-Konzert mit dem Titel „Das Foreveryoungkonzert“ spielt.

Ein Abend über die Vergänglichkeit, über das Älterwerden und das sinnlose Aufbegehren dagegen, über Jumphouse-Besuche mit 105, Schönheitstipps von Kleopatra und den grassierenden Beauty-Furor, über Vorher-Nachher-Optimierungs-Phantasien à la Plauze vs. Waschbrett, Pläte gegen volles Haar. Auf dem großen Videoscreen über dem Klavier wird all das illustriert von irren TV-Trouvalien, oder einer Zombie-Galerie der Aufgespritzten und Gestrafften. Forever young, das bedeutet eben doch nicht immer eine Verheißung.

Im Falle von Grebe gilt: Von Zeit zu Zeit sieht man den Alten gern. Wobei, alt – er ist ja erst 54. Trotzdem beginnt er den Abend mit Geschichten über das Rollator-Kassenmodell, auf das er sich zwischenzeitlich stützen musste, früher noch als sein hochbetagter Vater. Was beim Partyflirt zu mittelerotischen Fragen führen kann wie: „Wirst du zuhause betreut?“.

Es sind Gebrechlichkeitsspäße, die im Zusammenhang mit der Krankheit stehen, an der Grebe leidet und die er vor ein paar Jahren öffentlich gemacht hat. Diese Vaskulitis geht mit Schlaganfällen einher, macht die Charité zu seinem zweiten Wohnzimmer und sorgt überhaupt dafür, dass der Tod keine furchtbar ferne Option ist. Auf seinem letzten Album „Popmusik“ hat Grebe ihn schon besungen. Die eigene Todesanzeige („Es ist gut.“) führt er in der Philharmonie schon mal vor.

Aber, auch das erfährt das Berliner Publikum: Der Künstler nimmt jetzt an einem Forschungsprojekt zu „neuroadaptiver Mensch-Maschine-Interaktion“ teil. Dessen Ziel ist, mal etwas vereinfacht, dass Grebe bald ein Auto nur mit der Kraft seiner Gedanken steuern kann. Oder zumindest die Bühnenbeleuchtung, was seinen treuen Techniker und Begleiter Franz überflüssig machen würde. Da ist sie wieder, die süße Verheißung des wissenschaftlichen Fortschritts! „Forever young“, singt Grebe am Keyboard, unter einer Perücke, die aussieht, als wäre Rod Stewart ein Pelikan auf dem Kopf explodiert.

Hier und da lässt Rainald Grebe es ironisch boomern

Alter, Krankheit, Tod – es gibt wohl nicht viele Künstlerinnen und Künstler, die mit diesen Themen einen vergnüglichen Abend gestalten können. Grebe kann’s. Hier und da lässt er es ironisch boomern (mit einem Song über die Marotten der Gen Z oder einem Früher-war-alles-billiger-Seufzer übersteigende Mieten und Eispreise). Oder er holt Schätzchen wie den Song „Kontaktanzeige“ aus einer fernen Vor-Tinder-Welt wieder hervor.

Aber die Gegenwart kommt auch zu ihrem Recht, vor der Pause mit einem wirklich tollen Lied über die drohende rechte Welle, das zum bitteren Requiem wird („Das Land, das verschwand, war tolerant. Das war des Glückes Unterpfand. Ich hab’s nicht anders gekannt.“).

Nach fast drei Stunden, einer heiteren Reise durch die Videoschnipsel aus Grebes zwischenzeitlich verlorener Datensammlung (Laptop geklaut!) und melancholischen musikalischen Preziosen wie „Der letzte Tag“ ist dann Schluss. Man ist zusammen wieder ein bisschen älter geworden. Schön war’s.