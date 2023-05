„Ich bin wahrlich kein Angsthase“ RBB-Intendantin Vernau verzichtet auf Bewerbung für Wiederwahl

Frau Vernau, die Bewerbungsfrist für die RBB-Intendanz ist abgelaufen. Zur Überraschung der Findungskommission haben Sie sich selbst nicht beworben. Was hat Sie dazu bewogen, wo Sie doch immer betont haben, wie sehr Ihnen der Rundfunk Berlin-Brandenburg ans Herz gewachsen sei?

Meine Bereitschaft, den Sender auch weiterhin aus dieser tiefen Krise zu führen, ist seit Februar bekannt. Ich habe vor der ganzen Belegschaft und auch öffentlich gesagt: Ich bin bereit, wenn man mich fragt und weiterhin haben will. Aber ich habe auch gesagt, dass ich mich nicht bewerben werde, wenn die Stelle neu ausgeschrieben wird, denn ich bin keine neue Bewerberin. Ich arbeite jeden Tag im rbb, für den rbb, vertrete den rbb in allen Gremien der ARD, gegenüber den Politik und bin im engen Austausch mit allen Abteilungen im Haus. Das habe ich dem damaligen Rundfunkratsvorsitzende bereits im November letzten Jahres gesagt.