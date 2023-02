RBB-Interims-Intendantin Vernau im Interview „Wir müssen 100 Stellen einsparen“

Frau Vernau, das Paket für Einsparungen im RBB in Höhe von 49 Millionen Euro steht. Was sind die wesentlichen Punkte?

In den nächsten zwei Jahren müssen wir im Personalbereich 100 Stellen einsparen. Vorgesehen sind eine Verschlankung der Organisationsstruktur, Kürzungen im Programm- und Sachaufwand, wir haben einen weitgehenden Investitionsstopp und wir werden nicht betriebsnotwendige Grundstücke und Immobilien verkaufen. Wir können nicht anders. Würden wir jetzt nicht handeln, würden wir Ende 2024 in einen finanziellen Abgrund blicken. Die Zahlungsfähigkeit wäre nicht mehr ohne weiteres sichergestellt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden