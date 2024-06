Rechtsphilosoph Christoph Möllers im Interview „Die Sehnsucht nach dem großen Bruch ist das falsche Rezept“

Herr Möllers, Sie sind Verfassungsrechtler und Philosoph. Wie sehr kommt der eine dem anderen manchmal in die Quere?

Juristen kommen Philosophen in die Quere, weil sie mit begrenzten Ressourcen Entscheidungen treffen müssen. Sie haben keine Idealbedingungen, um Dinge zu Ende zu denken. Von daher vermuten sie gerne, wenn auch zu Unrecht, dass das, was die Philosophie macht, unbrauchbar ist.

Wie zeigt sich das konkret?

Im Verfassungsrecht muss man theoretische Begriffe wie Demokratie oder Freiheit anwendbar zuschneiden. Da ist es jedes Mal von Neuem spannend, wie sich Theorie in Praxis übersetzen lässt. Zugleich ist es oft unbefriedigend, weil die Art und Weise, wie Juristen mit diesen Begriffen umgehen, von Machtverhältnissen und institutionellen Vorgaben, also auch von Zufällen, abhängt.

Mit Peter Sloterdijk diskutieren Sie nun beim Berliner Philosophiefestival Philo.live! über die Spannungen von individueller Freiheit und Gemeinwohl. Der Grundkonflikt ist alt, doch wahrscheinlich hat er sich zugespitzt. Im Zeitalter des Klimawandels steht die selbstverständliche Reisefreiheit auf dem Spiel, und in pandemischen Situationen die Bewegungsfreiheit. Müssen wir uns darauf einstellen, dass staatlicher Zwang im Interesse des Gemeinwohls künftig zunimmt?

Man kann ja nicht messen, was mehr und was weniger Zwang ist. Das sind die Fragen, für deren Aushandlung man die Demokratie erfunden hat. Dazu kommt, dass Zwangsmaßnahmen Bürgerinnen und Bürger sehr unterschiedlich treffen. Mit der Erfindung des Liberalismus, also mit der Erfindung der Freiheit in der Demokratie, hat auch der Zwang zugenommen, diese Freiheit durchzusetzen. Im Grunde haben wir all die kleinen Zwänge des Feudalismus zu einem großen Zwang zusammengebaut: dem der politischen Herrschaft, die individuelle Freiheit für alle ermöglichen soll.

Zur Person Christoph Möllers, 1969 in Bochum geboren, ist seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität. Seit April 2012 ist er überdies Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Er ist Träger des Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Schader-Preises für deutsche Gesellschaftswissenschaftler und des Tractatus-Preises für philosophische Essayistik sowie Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Im Suhrkamp Verlag erschien zuletzt sein Essay „Freiheitsgrade – Elemente einer liberalen politischen Mechanik“. Bei C.H. Beck liegt eine Neuauflage seines Buches „Das Grundgesetz“ vor. Am Samstag, den 29. Juni, diskutiert er beim Philosophiefestival Philo.live! um 15 Uhr zusammen mit Peter Sloterdijk zum Thema „Individuelle Freiheit – ein Auslaufmodell?“. Das Gespräch moderiert die Chefredakteurin des „Philosophie Magazins“ Svenja Flaßpöhler, die zusammen mit Rieke Brendel das Festival auch kuratiert hat.

Auch wenn man Zwang nicht messen kann, ist womöglich die Empfindlichkeit gegenüber staatlichen Maßnahmen gewachsen.

Wir sind aus guten Gründen anspruchsvoller geworden. Alles tut uns mehr weh, als es vielleicht vorherigen Generationen wehgetan hätte. Aber wir haben Probleme, die man nicht einfach durch guten Willen oder individuelle Handlungsorientierung lösen kann.

Man soll Verbote nicht schönreden, aber sie vermitteln eben, wo die Grenzen der Gemeinwohlverträglichkeit liegen. Die Klimakrise schafft jedoch eine völlig neue Qualität des Problems: Wenn alltägliches legales Handeln klimaschädliches CO₂ produziert, gefährdet das den Kern des liberalen Konstitutionalismus, der voraussetzt, dass es einen weiten Bereich geben muss, in dem man bedenkenlos handeln kann, ohne andere zu schädigen.

Der westliche Liberalismus hat die Welt aber immer schon in die freie Welt und ihre Feinde eingeteilt, ungeachtet der Tatsache, dass er an eigenen Widersprüchen krankt. Christoph Möllers

Es gibt auch weniger offensichtliche Konflikte. Ich denke an den Hyperindividualismus, wie er sich in sozialen Medien austobt – und sich von einer digitalen Überwachungsgesellschaft, die sowohl vom Sozialismus chinesischer Prägung wie vom Kapitalismus amerikanischer Prägung perfektioniert wird, nicht trennen lässt. Was ist ein Individualismus wert, der seine fundamentale Gefährdung nicht erkennt?

Ich bin mir nicht sicher, ob die Perfektionierung der Überwachung und die Frage der Selbstdarstellung in sozialen Medien unmittelbar zusammenhängen. Wir können auch dann perfekt überwacht werden, wenn wir uns nicht in den sozialen Medien darstellen. Da geht es eher um neue Konventionen, was unser Verständnis von Intimität betrifft.

Die Überwachung wird aber zweifellos digital stattfinden.

Das wird wohl so sein. Auf der anderen Seite ist die Weltgeschichte nicht nur eine Geschichte des Missbrauchs von Technik. Sie hat auch perverse Optionen hervorgebracht, die nicht genutzt wurden. Einen Minimaloptimismus, dass sich der digitale Raum regeln lässt, sollte man schon haben. Die konkreten Gefahren bleiben private Monopolbildung und staatlicher Autoritarismus. Damit will ich nicht sagen, dass alles so ist, wie es immer war. Aber wir sollten brauchbare Kategorien nicht vorschnell aufgeben.

Putin und Xi Jinping im Mai 2024. © REUTERS/Sergei Bobylev

Jeder zweite Leitartikel beschwört die Tatsache, dass Demokratien und Autokratien zusehends miteinander konkurrieren. Ist das eine taugliche Beschreibung der Lage? Putins Russland wird von ganz anderen Ideologemen geleitet als Xis China, und die Anhänger von Viktor Orbáns ungarischer Fidesz-Regierung versprechen sich vom Nationalkonservatismus ihres Ministerpräsidenten etwas anderes als die Anhänger von Recep Tayyip Erdoğan. Dient diese begriffliche Konfrontation nicht in erster Linie einer Selbstlegitimation des in die Krise geratenen liberalen Staates?

Da ist sicher etwas dran. Der westliche Liberalismus hat die Welt aber immer schon in die freie Welt und ihre Feinde eingeteilt, ungeachtet der Tatsache, dass er an eigenen Widersprüchen krankt. Er weckt Erwartungen, die er nicht erfüllen kann. Er produziert massive Ungerechtigkeiten, die das Versprechen der politischen Gleichheit torpedieren.

Ich sehe die Gefahr, die von diesen heterogenen Autoritarismen ausgeht, vor allem darin, dass sie politische Koalitionen in Gegnerschaft zur liberal-kapitalistischen Ordnung eingehen.

Auf Interessenpolitik verstehen sich auch liberale Staaten.

Demokratie und Autoritarismus haben gemeinsam, dass es schwieriger geworden ist, zu regieren. Alle haben Probleme, sich durchzusetzen, und hängen von einer diffusen, mal mehr, mal weniger vorprogrammierten öffentlichen Meinung ab.

Auf der anderen Seite gibt es Phänomene der Angleichung. Gerade die Aktivierung von nationalistischen Formen der Religiosität beschäftigt mich. Da ist China die große Ausnahme, auch wenn dort die Charismatisierung von Herrschaft mit Xi Jinping von Neuem eingesetzt hat. Wir haben lange angenommen, dass die wirtschaftlich erfolgreichsten Staaten auch am rationalsten agieren. Jetzt sehen wir, dass auch der rationale Autoritarismus ein wenig verrückt wird.

Im Moment findet tatsächlich eine Internationalisierung des Nationalkonservatismus statt. Christoph Möllers

Hat es die Europäische Union versäumt, im eigenen Haus rechtzeitig Ordnung zu schaffen? Politisch hat beispielsweise das assoziierte Mitgliedsland Serbien eine große Nähe zu Russland und seine Infrastruktur wiederum mit chinesischer Hilfe finanziert.

Ich glaube, dass die EU das Problem erkannt hat. Sie steckt seit ihren Anfängen in dem Zwiespalt von Vertiefung des Bestehenden und Erweiterung. Das heißt, dass man dem Balkan einerseits näherkommen will, andererseits klar sieht, welche Probleme man sich damit einhandeln würde.

Ungarn betreibt aus der Mitte der EU heraus eine nationalkonservative Politik und sucht auf der ganzen Welt, vor allem in den postliberalen Kreisen der USA, nach Gleichgesinnten. Haben wir da längst ein globales Problem?

Im Moment findet tatsächlich eine Internationalisierung des Nationalkonservatismus statt. Das könnte aber auf Grenzen stoßen, weil der Nationalismus ja gerade durch Abgrenzung definiert ist.

Lea Ypi bei den Benjamin Lectures © Marvin Ester

Fällt es sozialistischen Modellen womöglich leichter, diese Internationalisierung umzusetzen? Die Philosophin Lea Ypi hat in ihren Berliner Benjamin Lectures gerade davon geträumt.

Das weiß keiner, weil noch niemand ein funktionierendes sozialistisches System gesehen hat. Ich glaube aber, dass die Sehnsucht nach dem ganz großen Bruch mit dem Bestehenden im Moment das falsche Rezept ist. Wir haben genug Kontrollverlust.

Ein Schreckgespenst, das auch die politische Mitte gerne benennt, heißt Neoliberalismus. Der Begriff dient als Zentralmetapher für die Warenförmigkeit sämtlicher Lebensbereiche, vom Gesundheits- bis zum Bildungswesen. Er bündelt auf politisch unanstößige Weise die Kritik an einem entgrenzten Kapitalismus, dem wir im Westen nach Möglichkeit mit sozialstaatlichen Mitteln zu Leibe rücken. Kann man eigentlich zwischen einem guten und einem schlechten Liberalismus unterscheiden?

Altmodische Rezepte wie Monopolvermeidung, generell Sensibilität für wirtschaftliche und soziale Macht helfen schon weiter. Wir sehen, dass viele Probleme der kapitalistischen Wirtschaftsordnung schlicht Folgen der Deregulierung sind. Grundsätzlich finde ich den Begriff des Neoliberalismus wenig hilfreich, weil er nur kritisch benutzt wird. Man kann schon bei Georg Simmel lesen, dass die Kommodifizierung der eigenen Leistung auch etwas Befreiendes haben kann.

Nicht jeder Liberalismus-Kritiker ist ein Reaktionär. Vor allem im linken Spektrum hat die Kritik stark zugenommen. Denken Sie an den Philosophen Raymond Geuss, der dem Liberalismus nicht zutraut, die gegenwärtigen Probleme in den Griff zu bekommen. Oder an Omri Boehm, der im Namen eines kantischen Universalismus einen historisch gewachsenen liberalen Pragmatismus verwirft. Oder an die linkspopulistische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe. Sie alle benennen eindeutige Schwächen des Liberalismus.

Man könnte einen Grund dafür darin sehen, dass sich der Linksliberalismus selbst verengt hat. Theorien wie die von Jürgen Habermas und John Rawls haben wenig Sinn für die realen Prozesse politischer Willensbildung. Sie halten an idealisierten Formen des Entscheidens fest, in denen Demokratie im Austausch von guten Gründen aufgeht.

Eine liberale Ordnung muss aber auch Räume für irrationales Verhalten haben. Sie ist ein System, das eingeführt wurde, weil wir wissen, dass die beteiligten Akteure nicht immer vernünftig handeln können. Sie handeln in einer schwierigen Gemengelage aus Eigennutz, Altruismus und gelegentlicher Wertbindung.

Sie waren Teil der Kommission zur Aufarbeitung der documenta fifteen und haben kürzlich im Auftrag von Kulturstaatsministerin Claudia Roth zwei Gutachten zu Sinn und Umsetzbarkeit von Antisemitismusklauseln im Kunstbereich verfasst. Inzwischen geht es auch um die Wissenschaftsfreiheit. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat in der „FAZ“ gerade erklärt, dass ihr Haus an einer neuen Antisemitismusklausel arbeite – und zwar auf der Grundlage der IHRA-Definition, die auf die Internationale Allianz zum Holocaustgedenken zurückgeht. Sie ist viel strikter als die sogenannte Jerusalemer Erklärung.

Als Jurist glaube ich, dass man mit Definitionen keine Probleme löst. Es gibt sogar eine alte römische Rechtsregel, die vor ihnen warnt. Ich kann mir vorstellen, dass es antisemitische Äußerungen gibt, die unter keine der beiden Definitionen fallen. Oder unter die vermeintlich engere, aber nicht die weitere.

Die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg plant nun sogar eine Demokratieklausel für Empfänger von öffentlichen Geldern im Allgemeinen. Warum sind Sie gegenüber solchen Ideen skeptisch?

Die Frage ist, ob sie sich als bloße Symbolpolitik verstehen oder ob sie wirklich kontrolliert und vollzogen werden sollen. Im ersten Fall finde ich sie unbefriedigend, im zweiten Fall unheimlich, weil sie einen gewaltigen Kontrollapparat erforderlich machen, der zudem neue Konflikte erzeugen wird.

Die Überlegung, die AfD zu verbieten, folgt einem ähnlichen Muster.

Deswegen finde ich es auch so interessant, wie selektiv die Meinungen dazu sind. Man findet selten Leute, die zugleich die AfD und propalästinensische Demonstration verbieten wollen. Dabei ist nicht jedes Verbot sinnlos. Verbote dienen aber eben nicht der inneren Bekehrung, sondern dem Schutz der öffentlichen Ordnung.

Das Festival Unter dem Leitthema „Was heißt hier Freiheit?“ findet am Samstag, den 29. Juni, von 12 bis 22 Uhr im Berliner Silent Green das erste Berliner Philosophiefestival Philo.live! statt. Auf der Bühne kann man unter anderem Eva von Redecker, Donatella Di Cesare, Oliver Nachtwey, Steffen Mau, Herfried Münkler, Wolfram Eilenberger, Florence Gaub und Axel Honneth erleben. In Zweiergesprächen widmen sie sich jeweils einzelnen Aspekten von der Meinungsfreiheit bis zur Bewegungsfreiheit. Das komplette Programm findet sich unter philolive.de.

Seit einiger Zeit werden unter dem Begriff der deliberativen Demokratie moderne Formen der Bürgerbeteiligung diskutiert. Liegt darin womöglich ein Weg, dem von links wie rechts skeptisch beäugten Liberalismus wieder auf die Beine zu helfen?

Ich fürchte, dass mit neuen Verfahren die Diagnose verbunden wird, dass die alten Verfahren der demokratischen Repräsentation im parlamentarischen Parteiensystem keine Probleme mehr lösen. Das sehe ich nicht. Wir haben immer noch Wahlbeteiligungen von über 75 Prozent, Tendenz leicht steigend. Das bekommt keines dieser Verfahren hin. In ihrer Exklusivität sind sie auch sozial hochgradig selektiv. Sie suchen unwillkürlich Leute aus, die Zeit und Muße haben, sich mit bestimmten Problemen auseinanderzusetzen.

Das gerät schnell zu einer Selbstbeschäftigung für bürgerliche Schichten, nichts, was einer modernen Massendemokratie dient.

Es könnte helfen, Leuten zu zeigen, dass sie sich dem Votum von Berufspolitikern und Experten nicht einfach ausliefern müssen.

Dafür hatte man früher mal Kommunalpolitik. Vielleicht ist das der bessere Weg. Tatsächlich werden ja ständig neue Verfahrens- und Beteiligungsformen entwickelt, gleichzeitig suchen Verbände, Parteien, auch Freie Wähler händeringend nach Leuten, die sich politisch engagieren.

Freiheit, egal auf welchem Gebiet, ist keine messbare Substanz. Sie lässt sich am besten negativ bestimmen. Und man kann über sie, wie Sie auch in Ihrem Buch „Freiheitsgrade“ nahelegen, nur in konkreten Zusammenhängen sprechen.

Grundsätzlich halte ich es erst einmal für sinnvoll, individuelle und politische Freiheit auseinanderzuhalten. Man ist zu anspruchsvoll, wenn man mit Blick auf das politische System verlangen würde, dass man nur dann frei sei, wenn man sich persönlich frei fühlt. Mit Blick auf das System ist sicher Bewegungsfreiheit eine Kerngröße.

Worin besteht Freiheit für Sie ganz persönlich?

Wenn Sie so fragen, verbinde ich mit Freiheit vor allem die Möglichkeit, Dinge zu tun, die mich erfüllen, und dabei den Eindruck zu haben, dass sie auch anderen Menschen nützen.