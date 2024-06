Reden über den Nahost-Konflikt Denkanstöße zur Deeskalation im Haus der Berliner Festspiele

Immer gut, wenn eine Veranstaltung vernünftiges Erwartungsmanagement betreibt. Vor allem, wenn es um den Konflikt zwischen Israel und Palästina geht. Also: Stehen die Thementage „Reflexe und Reflexionen“ im Haus der Berliner Festspiele auf dem Spielplan, um einen Beitrag zum Frieden in der Region zu leisten?

Nein, so vermessen wären weder der Festspiele-Intendant Matthias Pees, noch das Kuratoren-Paar Saba Nur-Cheema und Meron Mendel. Das stellen sie am Eröffnungsabend auch klar. Aber vielleicht kann eine Reihe, die israelische, palästinensische, deutsche und andere Stimmen auf dem Podium versammelt und ihnen Raum gibt, zumindest helfen, den gründlich kaputten Diskurs über den 7. Oktober und den Krieg in Gaza hierzulande wieder in Richtung Dialog zu wenden. Statt, wie es der Journalist und Schriftsteller Yassin Musharbash formuliert, darauf zu lauern, „was jemand sagt oder vielleicht sagen wollte, um ihn im gegnerischen Lager zu verorten.“

Taschen- aber keine Gesinnungskontrollen

Den Berliner Festspielen gebührt Respekt, dass sie sich diese „Reflexe und Reflexionen“ getraut haben, in Zeiten von Aufrufen zu Boykott und Gegen-Boykott, Ausladungen und Diskussions-Absagen, beleidigtem Schweigen und selbstgewissem Gebrüll. Zumal Saba Nur-Cheema und Meron Mendel ausdrücklich keinen „Safe Space“ errichten und keine Triggerwarnungen aussprechen wollten.

Wo es um den Nahostkonflikt geht, muss Dissens sich formulieren können – mit der klaren Verabredung: Das Existenzrecht Israels darf genauso wenig infrage gestellt werden wie das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat. Damit wird es auch hinfällig zu googeln, wer von den Panel-Teilnehmenden in der Vergangenheit vielleicht mal eine problematische Petition unterschrieben hat. Im Haus der Berliner Festspiele finden Taschen-, aber keine Gesinnungskontrollen statt. Ein Konzept, das bemerkenswert aufgeht.

Meron Mendel und Saba-Nur Cheema bei „Reflexe und Reflexionen“ im Haus der Berliner Festspiele. © ALI GHANDTSCHI

Zumindest bis zum späten Samstagabend verlaufen diese Thementage ohne Ausfälle, auch ohne Störaktionen jener „Free Palestine“-Fraktion, die nicht reden, sondern nur recht haben will. Ein sehr diverses Publikum besucht die Panels mit der jeweils eigenen, natürlich vorgefassten Haltung – die sich aber nur in gelegentlichem Kopfschütteln, verweigertem Applaus oder unwirschem Gemurmel ausdrückt. Der Ton auf den Podien: von Beginn an sachlich, respektvoll und unaufgeregt.

Unverständnis für postkoloniale Linke

Die in Jerusalem und Paris lehrende Soziologin Eva Illouz formuliert in ihrem Eröffnungsvortag (der um die Begriffspole „simplification“ und „confusion“ kreist, Vereinfachung und Verwirrung) sehr präzise ihr Unverständnis für eine postkoloniale Linke, die aus Israel ein Synonym für Imperialismus macht. Für eine kritische Theorie, die überall sprachliche Gewalt erkennt, es sei denn, sie formuliert sich in Sätzen à la „in Gaza ist jeden Tag 7. Oktober“.

Womit Illouz explizit auf „die Judith Butlers dieser Welt“ zielt. Butler, die Pionierin der Gender Studies, hat sich zuletzt ja mit schwer fassbaren Relativierungen des Hamas-Terrors hervorgetan. Bleibt die Frage: Sollte sie deswegen aus allen Diskursen verbannt werden? Oder hält man es aus, sich mit ihr und ihren Ansichten auseinanderzusetzen? Die „Reflexe und Reflexionen“ stehen mit ihrem Geist der unbedingten Konfrontationsbereitschaft für Letzteres.

Oft bleiben Positionen nebeneinander stehen

Mit Illouz bestreitet der schon erwähnte „Zeit“-Journalist Yassin Musharbash das Eröffnungspanel „Europäische Perspektiven auf den Israel-Palästina-Konflikt“, und auch er hat Fragen. Zum Beispiel an die viel beschworene „deutsche Staatsräson“ und ihre Bedeutung für die hier lebenden Palästinenserinnen und Palästinenser. Sind sie aufgefordert, „ihre eigenen Erinnerungen mit deutschen zu überschreiben?“.

Yassin Musharbash im Haus der Berliner Festspiele. © Ali Ghandtsch

Eine klare Antwort darauf gibt es natürlich nicht, bei vielen Diskussionen bleiben die Positionen nebeneinanderstehen. Auch dort, wo unter dem Titel „Zwischen Solidarität und Hass. Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft“ die Journalistin Alena Jabarine, der Historiker Per Leo und der Historiker und Kurator Meron Mendel zusammenkommen.

Ein Diskussionsgegenstand sind hier unter anderem die Protestcamps an deutschen Universitäten. Geht es dort um mehr als Slogans wie „from the river to the sea, Palestine will be free“? Ja, sagt Jabarine. Und nennt als Beispiel die Forderung nach Stipendien für Studierende aus Gaza. Sie spricht von 6000 getöteten palästinensischen Studentinnen und Studentin, davon, dass in Gaza keine einzige Universität mehr existiere.

Mendel wiederum fragt, wo denn die Distanznahme von den Hamas-Symbolen bleibe, die bei Campus-Besetzungen wie an der Humboldt-Universität an die Wände geschmiert werden. Und bekennt, wie sehr ihn der offene Brief getroffen habe, den mittlerweile Hunderte Dozierende unterschrieben haben, um das Recht der Studierenden auf Protest zu verteidigen. Kein Wort darin vom 7. Oktober. Kein Wort von jüdischen Studierenden in Deutschland, die attackiert und verprügelt werden.

Es gibt auch Raum für Humor

Wie weiter? Das ist natürlich auch eine Frage, die über dieser Veranstaltung schwebt. Am Freitagnachmittag findet ein Forum statt („Was ist der Ausweg?“), das eine Reihe von israelisch-palästinensischen Friedensinitiativen vorstellt, die auch jetzt ihre Arbeit fortsetzen. Und es gibt ein Panel, das die Rolle der Kunst in Zeiten von Terror Krieg beleuchtet – mit der Sängerin und Aktivistin Mira Awad, der Theaterregisseurin Sapir Heller und dem Bildhauer Osama Zatar auf dem Podium. Wobei hier die friedensstiftende Kraft der Kunst realistischerweise nicht überhöht wird.

Angesichts der Dimension der gegenwärtigen Ereignisse sind Denkanstöße zur Deeskalation schon genug. So wie sie der Text „Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten“ formuliert, den die israelische Autorin Maya Arad Yasur unmittelbar nach dem 7. Oktober geschrieben hat. Die Inszenierung von Sapir Heller mit anschließender Diskussion ist am 21.6. auch im Gorki Theater zu erleben.

Eher fern erscheint die Vorstellung, dass bei all dem Raum für Humor bleiben könnte. Aber selbst den schaffen die „Reflexe und Reflexionen“ – mit einem gemeinsamen Stand-up-Auftritt von Shahak Shapira und Abdul Kader Chahin. Der eine mit arabisch-israelischen, der andere mit palästinensischen Wurzeln.

Wo Chahin von seiner Backstage-Garderobe tief im Untergeschoss des Hauses der Berliner Festspiele erzählt („Glaubt ihr, der Palästinenser braucht ein Tunnelsystem?“), fragt Shapira ins Publikum: „Wie viele Israelis sind heute Abend hier? Genug für eine Siedlung?“. Dass beide jenseits der Comedy auch schmerzhafte Geschichten und Erfahrungen zu teilen hätten, bleibt nicht ausgeblendet. Ebenso wenig, dass jede Perspektive ihr eigenes Recht hat.