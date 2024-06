Ricardo Carmona stellt das Programm vom Tanz im August vor Kurz vor dem großen Sprung

Die Imagekampagne von Tanz im August zeigt eine vielgestaltige Unterwasserflora mit Algen und See-Anemonen. Wohin das Festival in diesem Sommer navigiert, erläuterte der künstlerische Leiter Ricardo Carmona gemeinsam mit der Dramaturgin Alina Lauer bei einem Pressegespräch im HAU2.

Vom 15. bis 31. August werden 18 Produktionen präsentiert, davon drei Uraufführungen und zehn Deutschland-Premieren. Zu den Spielorten gehören neben dem HAU Hebbel am Ufer, dem Veranstalter des Festivals, das Haus der Berliner Festspiele, das Radialsystem, die Sophiensaele, die St.-Elisabeth-Kirche und die Volksbühne. Erstmals wird auch das Kraftwerk Berlin bespielt.

Die 36. Ausgabe von Tanz im August lädt dazu ein, in die unterschiedlichen Strömungen des zeitgenössischen Tanzes einzutauchen. Ricardo Carmona ließ sich zu einer poetischen Vision hinreißen. „Ich sehe das Festival als einen Archipel von Inseln“, sagte er. Das Publikum könne von einer Insel zur nächsten, von einer künstlerischen Arbeit zur nächsten hüpfen. Jede trage zum Reichtum des Festivals bei, alle seien miteinander verbunden.

Das Programm orientiert sich an mehreren Linien. Mehrere Arbeiten kreisen um die Themen Migration und diasporische Identitäten. Eingeladen wurden Choreografen und Choreografinnen, die andere Abstammungslinien des zeitgenössischen Tanzes aufzeigen. „Wenn wir hier in Europa von zeitgenössischem Tanz sprechen, dann meinen wir den westlichen Tanz“, so Carmona. Beim Tanz im August werden deshalb Arbeiten gezeigt, die auf anderen Praktiken basieren, andere Geschichten erzählen. Außerdem werden eine Reihe von Choreografen vorgestellt, die sich von der Natur und von anderen Spezies inspirieren lassen. „Die Verbindung von Tanz und Ökologie ist sehr stark“, so Carmona.

Der französische Choreograf Amala Dianor arbeitet in „Dub“ mit elf jungen Tänzern zusammen, die vom Urban Dance kommen. © Pierre Gondard

Eröffnet wird das Festival im HAU1 mit der Deutschlandpremiere von „umuko“ von Dorothée Munyaneza. Die Choreografin, die aus Ruanda stammt, in England aufwuchs und heute in Marseille arbeitet, gastierte schon mehrfach beim Tanz im August. Das neue Gruppenstück ist inspiriert von dem Umuku-Baum, der in Ruanda traditionell als Heiler und Bewahrer von Geschichten gilt. Die Choreografin holt eine junge Generation von Künstlern, die nach dem Genozid geboren wurden.

Als Werk voller Freude, Liebe und Solidarität wird die Inszenierung angekündigt. Es steht exemplarisch für das, was das diesjährige Festival in den Blick nehmen möchte: Wie Menschen von Geschichte(n), Erinnerungen und Begegnungen geprägt werden. „Sea of Silence“ von Tamara Cubas basiert auf einer langjährigen Recherche und beleuchtet die Migrationswege von Frauen. Soa Ratsifandrihana spürt in „Fampitaha, fampita, fampitàna“ den mannigfaltigen Erzählungen des diasporischen Lebens nach. Amanda Piña erinnert in „Exotica“ an nicht-westliche Tanzkünstler, die in Europa verehrt und später vergessen wurden.

Von subkulturellen Ausdrucksformen haben sich Amala Dianor und Mette Ingvartsen inspirieren lassen. Der französische Choreograf feiert in „Dub“ die überbordende Kreativität von elf jungen Tänzern, die vom Urban Dance kommen. Die Dänin bringt in dem „Skatepark“ zwanzig Tänzer und Skater zu einer energiegeladenen Performance zusammen und lotet die choreografischen Möglichkeiten von Skateboards und Inlineskates aus.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Gastspiel des Ballet de l’Opera de Lyon. Der Choreograf Christos Papadopulos ließ sich von dem komplexen Gewebe von Pilzwurzeln zu „Mycelium“ anregen. Die zwanzig Tänzer bilden hier einen Superorganismus. Intensiv wird das Duett von Meg Stuart und Francisco Camacho. Ausgangspunkt für „steal you for a moment“ waren die Nuraghen-Ruinen auf Sardinien.

Ricardo Carmona ist angetreten, um dem Festival frische Impulse zu verleihen: Er präsentiert in seiner zweiten Edition wieder eine neue Generation von Choreografen, die gerade die großen Bühnen erobert. Und er hat einige spannende Newcomer eingeladen. Er hofft auf Wellen der Begeisterung, wenn Berlin für drei Wochen zum internationalen Archipel des Tanzes wird.