Ritus interruptus Bachs Matthäus-Passion an der Deutschen Oper Berlin

Benedikt von Peter ist ein Regisseur, der Opernhäuser auseinandernimmt, um die Perspektive auf Werke zu verändern. Wenn alle an ihren Plätzen sitzen bleiben, kann das nicht funktionieren, lautet das Credo des 46-Jährigen, der seit 2020 die Oper am Theater Basel leitet. Für seine „Aida“ verlegte er an der Deutschen Oper den Chor ins Publikum, strich allen Ausstattungsglanz und verwandelte das teuerste Auftragswerk der Musikgeschichte in eine Séance für Geister, die nicht loslassen können. Selten waren Buhstürme an der Bismarckstraße kräftiger.