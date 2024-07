Rockband Pearl Jam Zwei Konzerte in Berlin abgesagt

Aufgrund von Krankheitsfällen in der Band werden Pearl Jam nicht in Berlin spielen. Wie die Gruppe aus Seattle in einem über Social Media verbreiteten Statement mitteilt, bedauert sie diese Entscheidung sehr.

„Wir sind tief betroffen, dass so viele Zeit, Geld und emotionale Energie investiert haben, um Tickets zu bekommen und um die Band zu sehen, und es tut uns im Herzen weh, sie enttäuschen zu müssen“, heißt es in der Nachricht, in der Pearl Jam zudem bedauern, dass es nicht möglich war, einen anderen Termin für die Waldbühnen-Auftritte zu finden.

Zuvor hatte die in den Neunzigern bekannt gewordene Rockband, die derzeit mit ihrem aktuellen Album „Dark Matter“ auf Tour ist, bereits ihr Konzert in London abgesagt. „Trotz aller Bemühungen hat sich die Band noch nicht vollständig erholt“, schreiben Pearl Jam in ihrem Statement. (nal)