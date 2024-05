Rossini mal anders Rote Messe in der Schwarzen Halle

Es fiept in der alten Industriehalle, leise, sehr hoch, sehr fies. Gijs Leenaars zeigt auf ein Ultraschallgerät, das im Durchgang hängt. Es sendet ein Signal aus, um die Tauben zu vertreiben. Am Vortag hatten sie ihn mit Taubendreck beworfen.

Der Künstlerische Leiter des Rundfunkchors Berlin lässt sich davon nicht die Laune verderben. Was die gut 60 Chorsänger, vier Solisten, ein kleines Musikerensemble und eine Schauspielerin hier gerade proben, in der MaHalla in Oberschöneweide, ist den kleinen Anschiss allemal wert. Die „Rote Messe“, ein szenischer Abend unter anderem mit Musik von Gioachino Rossini und Arnold Schönberg unter Regie von Anna Sophie Mahler, ist nicht das erste theatrale Experiment des Rundfunkchors. Aber eins der aufwändigsten. Und eine Herzensangelegenheit.

Der Plot, ganz grob: Eine Festgemeinschaft verschließt die Augen vor den Krisen der Gegenwart und wird von einem Springteufel aufgemischt. „Am Abendmahl-Tisch sitzt der Chor als incrowd, eine Gesellschaft, der es gut geht, mit der opulenten Musik von Rossini“, beschreibt Dirigent Leenars die Eingangsszene. „Und dann taucht eine Person auf, die das Festmahl stört, wie seinerzeit im Film ,Das Fest‘ von Thomas Vinterberg.“

Ausgangspunkt für die beiden Konzerte am Samstag und Sonntag war Rossinis bewegend klangschöne, teils wie eine Buffo-Oper anmutende „Petite Messe solennelle“ für Singstimmen, zwei Klaviere und Harmonium. Wir wechseln nach nebenan, in die sogenannte Schwarze Halle. Geschwärzte Backsteinwände, abgehängte Fenster, in der Mitte ein riesiger runder Tisch, an dem der Chor, der Dirigent und sein Assistent Justus Barleben Platz nehmen. Diskret geben die beiden die Einsätze zum zweiten „Kyrie“, ein halbes Dutzend Musiker vom Kammerensemble Sheridan hocken im Tischrund. An der Stirnseite des abgedunkelten Raums steht ein Glitzer-Tannenbaum in XXL, Symbol für die konsumterroristische Seite des Christfests.

Hoppla, das soll eine Messe sein?

„Spätestens bei Rossinis eher heiteren Arien denkt man, hoppla, das soll eine Messe sein? Gut gelaunte Musik, dazu essen und trinken? Das können wir heute so nicht stehen lassen“, erläutert Regisseurin Mahler die Szene. Rossinis Wohlklänge wollte sie mit einem Individuum „crashen“ lassen, das nicht in die heile Welt passt. So kommt Schönbergs Melodram „Pierrot Lunaire“ ins Spiel, in Gestalt der sprechsingenden Schauspielerin Ruth Rosenfeld.

„Der Chor und die Solisten singen Rossini, Belcanto, Bella Italia, alles schwelgt, und dann komme ich und knalle ihnen was anderes vor“, sagt Rosenfeld, die vom Mut und der „coolen Mischung“ der „Roten Messe“ angetan ist. Chöre liebt sie sowieso. Schon als Kind sang sie im Chor, jetzt kehrt sie als Pierrot zu ihren Wurzeln zurück, „aber eben als Außenseiter, als Störenfried.“

In der Aufführungshalle flattern jetzt gleich drei Tauben herum. Vergeblich versucht die Regieassistentin sie vor die Tür zu jagen. Na ja, wird schon gut gehen. Die Mezzosopranistin Anna-Doris Capitelli und der Bass Emanuele Cordaro zum „Laudamus te“ turnen vor dem Tannenbaum herum und verteilen Geschenke, VR-Brillen, wie sich herausstellt. Schnell lässt die Partyrunde sich virtuell einlullen, ergeht sich in imaginären Paartänzen, Umarmungen und Traumwelten, während Pierrot auf dem Tisch Kapriolen schlägt und den Feiernden ins Gewissen redet. Keine einfache Choreographie: Anna Sophie Mahler gibt Anweisungen übers Mikrofon, zum Aufsetzen der Brille, zu Traumgesten und Tanzfiguren.

Schauspielerin Ruth Rosenfeld mischt als Schönbergs „Pierrot lunaire“ die Abendmahls-Gemeinde auf. Am Tisch: der Rundfunkchor Berlin, hier bei der Probe in der MaHalla, Oberschöneweide. © Gianmarco Bresadola

In den Augen von Gijs Leenaars steht die Rossini-Schönberg-Szene paradigmatisch für die aktuelle Übergangszeit. „Die alte Religion hat abgedankt, unsere Gesellschaft ist sehr säkular, aber gleichzeitig sind wir auf der Suche nach neuen metaverses. Elon Musk, Social Media, Künstliche Intelligenz, wir sind sehr empfänglich dafür.“ Für Mahler spiegelt sie nicht zuletzt das aktuelle Lebensfühl. „Wir wissen, die Katastrophe kommt, aber wir feiern weiter und es gelingt uns nicht, das Ruder herumzureißen.“

Ein Theater, das utopische Räume aufmacht, sagt Regisseurin Anna Sophie Mahler

Allmählich bricht der geschlossene Kreis auf. Während der Aufführungen setzt sich der Chor, der den Konzertgängern zunächst den Rücken zuwendet, in Bewegung und mischt sich unter das von Beginn an flanierende Publikum. Die Stühle am Tisch werden frei, wer will, kann sich erstmal dort hinsetzen…

Ein Theater, das utopische Räume aufmacht, das ist Mahler bei all ihren Projekten wichtig. Sie arbeitete schon mit Christoph Schlingensief zusammen, mag Grenzgänge zwischen Oper, Performance und Sprechtheater. Als der Rundfunkchor sie wegen Rossini anfragte, schlug sie schnell vor, das Werk aufzubrechen, nicht nur mit Schönberg, auch mit Toten- und Trauergesängen des Barockkomponisten Giacomo Carissimi und von Luigi Dallapiccola. Außerdem mit Texten des Queertheoretikers Paul B. Preciado und aus Kim de l’Horizons „Blutbuch“. Beide, so Mahler, schlagen ein neues Denken vor. „Am Ende ist der Raum leer, Rossinis Messe verabschieden wir als Erinnerung im Keller und das Publikum bleibt mit der Frage zurück, welche Zukunft wir haben wollen.“

„Der Chor und die Solisten singen Rossini, Belcanto, Bella Italia, alles schwelgt, und dann komme ich und knalle ihnen was anderes vor.“ Ruth Rosenfeld, Darstellerin des Pierrot aus Schönbergs „Pierrot lunaire“.

Manchmal hilft es, dabei der Vergangenheit zu lauschen. Die von Dallapiccola erklingende „Preghiera di Maria Stuarda“ basiert auf dem archaischen „Dies irae“, ein Weck- und Warnruf. „Dallapiccola hat das Stück in Reaktion auf Mussolinis Rassengesetze geschrieben, auf die zunehmende Einschränkung der Demokratie“, sagt Gijs Leenars. Nicht dass es direkte Parallelen gibt, „aber auch wir wissen nicht, welche Macht die Konzerne zum Beispiel mit KI gewinnen können“.

In der Probenpause sprechen wir darüber, wie politisch er sich als Chorleiter versteht. Es sei sein Auftrag, sich „immer wieder neu zu der Welt zu verhalten, in der wir Kunst machen“, sagt er. „Natürlich geben wir keine politische Richtung vor. Aber wir können demokratische Grundprinzipien und die Menschenrechte verteidigen.“ Schon weil es in Europa Anlass zur Sorge gibt; der gebürtige Niederländer braucht nur auf die neue Regierungskoalition mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders zu schauen. „Werke wie das von Dallapiccola erzählen, dass unsere aktuellen Fragen nicht neu sind. Korruption, demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit, Dallapiccola machte sich vor 80 Jahren die gleichen Sorgen.“

Traditionen befragen, Hörgewohnheiten und Verhaltensmuster auf den Prüfstand stellen: In der MaHalla, die der Künstler Ralf Schmerberg 2021 für einen Zeitraum von 20 Jahren gepachtet hat, geht das besser als in einem klassischen Musentempel. Der 1895 errichtete Industriekomplex in der Wilhelminenhofstraße (zwei große Hallen, 9000 Quadratmeter, bis zu 18 Meter Deckenhöhe) diente der AEG einst als Showroom für große Turbinen.

Wir wollen die Größe und Vielfalt Berlins zeigen. Seht her, das alles gehört zu unserer Stadt! Dirigent Gijs Leenaars über die ständige Suche des Rundfunkchors nach neuen Aufführungsorten

Die Zukunft ist prekär: Fritz Lang ließ sich hier für „Metropolis“ inspirieren, mittlerweile finden hier Ausstellungen, Konzerte und Events statt, die Berlin Art Week bespielte letztes Jahr die helle Haupthalle, demnächst findet hier der Fetzenmarkt statt, eine Art Anti-Modemesse. Säulen aus Pariser Stahl, quer über die Seitenwand ist eine Schriftinstallation angebracht, „The World Is Full Of Pain“. Das passt zur „Roten Messe“.

Mit dem Rundfunkchor nutzt erstmal ein renommierten Berliner Klassik-Ensemble den Ort. Die Akustik in der Schwarzen Halle ist hervorragend, sagt Gijs Leenaars. Herausfordernd ist das Projekt trotzdem. „Rossinis ,Et vitam venturi‘-Fuge auswendig zu singen, ist nicht leicht, da wird schon mal geflucht.“ Auch als Dirigent ist er schon mal verloren, etwa wenn die Regisseurin die Stimmgruppen im Raum umsortiert. „Aber wir haben Übung mit solchen szenischen Auftritten, seit unserem ,Human Requiem‘ von Johannes Brahms im Radialsystem.“

„Rote Messe“ Rundfunkchor Berlin, Sheridan Ensemble, Solisten: Ruth Rosenfeld, Victoria Randem, Anna-Doris Capitelli, Oreste Cosimo, Emanuele Cordaro.

Regie: Anna Sophie Mahler, Musikalische Leitung: Gijs Leenaars

Mit Musik von Rossini, Schönberg, Dallapicolla und Carissimi

MaHalla, Wilhelminenhofstr. 76, Oberschöneweide.

25. Mai (20 Uhr), 26. Mai, (17 Uhr). Begrenzte Sitzmöglichkeiten.

Tickets: www.rundfunkchor-berlin.de

Das war 2012, unter Regie von Jochen Sandig wurde schon damals das Publikum eingeladen, sich mit dem Chor zum Schwarm zur vereinen, zur Menschenmenge, zum Inbild einer Gesellschaft. Schauspielerin Ruth Rosenthal, die als Ensemblemitglied der Schaubühne sonst wenig Gelegenheit zu solchem Direktkontakt hat, freut sich darauf, sich in der MaHalla unter die Zuhörer:innen zu mischen. Berührungsängste sind ihr fremd.

Der Aufwand für lediglich zwei Abende mit je 500 Zuschauer:innen ist allerdings hoch. Kulissen, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, alles musste der Rundfunkchor mitbringen und selber installieren, dazu mit dem Pächter Brandschutz- und Sicherheitsfragen klären. Der Vorteil für die MaHalla: Die Auflagen für größere Konzerte und Musiktheaterprojekte sind nun nachweislich erfüllbar. Wer weiß, vielleicht gastiert eines baldigen Tages ja die Komische Oper mal hier, die wegen der Sanierung ihres Stammhauses gerade gern in Berlin unterwegs ist.

Die Pause ist gleich zu Ende. Gijs Leenaars weist noch darauf hin, dass der Rundfunkchor ohnehin ständig nach neuen Orten für die gute alte Klassik sucht. Deshalb begeben sie sich in jeder Saison auf Erkundungstour, nicht selten mit dem Rad. „Wir wollen die Größe und Vielfalt Berlins zeigen. Seht her, das alles gehört zu unserer Stadt!“ Warum nicht mal ein Konzert in der Peripherie: Noch ein Appell, der von der „Roten Messe“ in der Schwarzen Halle ausgeht.