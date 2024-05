Ryan Reynolds, Plüschtiere und Tierrechtler Die neuen Filme der Woche

1 IF: Imaginäre Freunde

Auch wenn man Filme über kindliche Imagination nicht gerade als Standardware des Kinogeschäfts bezeichnen kann, sind sie doch auch nichts Außergewöhnliches. Dafür gehört die Thematik viel zu sehr in den Bereich tiefgreifender menschlicher Erfahrungen – nur, dass man sich im Erwachsenenalter daran oft nicht mehr gut erinnert.

Der Drehbuchautor und Regisseur John Krasinski („A Quiet Place“) hat sich den verschiedenen Aspekten des Themas jetzt im Rahmen einer Familienkomödie gewidmet. Im Mittelpunkt von „IF – Imaginäre Freunde“ steht mit der zwölfjährigen Bea ein Mädchen, das sich gerade in einer Umbruchphase befindet. Sie ist jetzt zu alt für Kinderkram!

Sie muss für ein paar Wochen zu ihrer Großmutter ziehen, denn ihr Vater steht im Krankenhaus vor einer Herz-OP, und ihre Mutter ist vor Jahren verstorben. In dem Mietshaus, in dem die Oma wohnt, stößt das Mädchen auf seltsame Figuren, die nur sie sehen kann, darunter die traurige Elfe Blossom und das lila Plüschmonster Blue.

Offenbar hat sich dort eine Truppe imaginärer Freunde zusammengefunden, die von ihren inzwischen längst erwachsenen menschlichen Gefährtinnen vergessen wurden. Gemeinsam mit ihrem hektischen Nachbarn Cal (Ryan Reynolds), der auch einen direkten Draht zu den leicht depressiven Fantasiegestalten hat, macht sich Bea zunächst widerwillig daran, ihnen zu helfen.

Der Film verbindet dabei nicht nur gekonnt Live-Action mit Animation, sondern auch Slapstick und Komödie mit Gefühl und Nachdenklichkeit. In jedem Fall wirkt „IF“ eigenständig und originell genug, um ein Publikum unterschiedlicher Altersstufen anzusprechen – das können amerikanische Filmemacher immer noch am besten. Lars Penning

USA 2024, 104 Min., R: John Krasinski, D: Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Fiona Shaw

2 Die Q ist ein Tier

Werner Haas, dem Chef eines riesigen Schweine-Schlachthofes im niedersächsischen Mahrendorf, werden eines Nachts seine eigenen Schlachtabfälle in den Vorgarten gekippt. Wutentbrannt erstattet er Anzeige gegen Unbekannt, wobei ihm eine Anzeige wegen Terrorismus lieber wäre. Die Polizisten Spahn und Kugler befragen nacheinander Anwohner, Mitarbeitende des Schlachthofs und natürlich alle bekannten Tierrechts-Aktivistinnen der Umgebung.

Damit treten sie erhitzte ethische Diskussionen über die Frage los, warum so viele Menschen immer noch Tiere essen. Und das war’s dann auch. Denn der Krimi-Plot bildet in dieser Gesellschaftssatire nur die Rahmenhandlung für die stundenlangen philosophischen Monologe, die das Thema Fleischkonsum von allen Seiten durchkauen.

Wirklich lustig sind die teils sehr klischeehaften Charaktere dabei nicht. Sie formulieren aber einige interessante, wenn auch wenige neue Gedanken, und bieten eine ganze Palette an Argumenten für anschließende Küchentisch-Diskussionen. Jan-Malte Wortmann

D 2023, 81 Min., R: Tobias Schönenberg, D: Anna Pfingsten, Reiki von Carlowitz, Zodwa Selele

3 Das Zimmer der Wunder

Als ihr Sohn nach einem Autounfall ins Koma fällt, hofft Thelma über Monate auf ein Lebenszeichen des Jungen. Bis sie im Kinderzimmer Louis‘ Skizzenbuch mit einer To-do-Liste entdeckt. Zehn Dinge, die er vor dem Weltuntergang erledigen möchte. Und so macht sich Thelma daran, die Liste abzuarbeiten. In Japan versucht sie ein Autogramm von einem anonymen Manga-Künstler zu bekommen. In Portugal macht sie einen Tauchkurs mit Walen.

Die schwierigste Aufgabe wartet in Schottland, wo der Vater des Jungen nichts von dessen Existenz weiß. In Lisa Azuelos’ Verfilmung des Bestsellers von Julien Sandrel geht es zwischen ergreifenden Krankenhausszenen und belebenden Exkursionen nicht nur um eine Ode an die unzertrennliche Beziehung zwischen Mutter und Kind, sondern auch um die Selbsterfahrungserlebnisse einer Alleinerziehenden, die aus dem engen Alltagsgefängnis ausbricht.

Das ist nicht frei von Sentimentalität und Wunschdenken, geht aber dank der besonnenen, lebendigen Überzeugungsarbeit von Hauptdarstellerin Alexandra Lamy selten über die Grenze zum Kitsch hinaus. Martin Schwickert

F 2023, 99 Min., R: Lisa Azuelos, D: Alexandra Lamy, Muriel Robin

4 Der Kolibri

Ein einziges Mal setzte sich Marcos Vater gegen seine Mutter durch: Hormone für den Winzling! Dabei hätte ihr Kind perfekte Proportionen, schimpft die Mutter, ganz Architektin. Auf die Größe käme es schließlich nicht an (!). Mit seinem unnatürlichen Wachstumsschub von 16 Zentimetern in einem Jahr scheint Marco der Maßstab abhandengekommen zu sein, um die Welt zu beurteilen.

Er bewegt sich vorsichtig durch sein Leben, versucht alles richtigzumachen, ein guter Mensch zu sein. Besonders nachdem er den Selbstmord seiner Schwester nicht verhindern konnte, weil er ein Date hatte. Mit Luisa, mit der er fortan aus Verlustängsten eine geheime, keusche Beziehung führt. Luisa nennt ihn einen Kolibri, weil er so viel Energie verbrauche, um auf der Stelle zu verharren.

Francesca Archibugis elegant gefilmte Adaption von Sandro Veronesis gleichnamigen Erfolgsroman umkreist das Thema Gehen oder Bleiben und kommt aus Ehrfurcht vor der Komplexität der Vorlage nicht recht vom Fleck. Leider viel verschenkte Zeit. Ingolf Patz

I/F 2022, 126 Min., R: Francesca Archibugi, D: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo

5 Nightwatch: Demons Are Forever

Die Medizinstudentin Emma (Fanny Leander Bornedal, Foto) lebt zusammen mit ihrem depressiven Vater Martin (Nikolaj Coster-Waldau). Um ihr Studium zu finanzieren, nimmt Emma einen Job als Nachtwächterin in der Universitätspathologie an. Ausgerechnet jener Job, bei dem Martin vor 30 Jahren mit dem Serienmörder Peter Wörmer in Kontakt kam, der nun als blinder Greis in einer Irrenanstalt seine Rache plant. Und in Emma auch eine neue Spenderin für seine Skalp-Sammlung zu finden hofft.

Regisseur Ole Bornedal liefert 30 Jahre nach seinem Überraschungserfolg „Nightwatch“, der Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister aus „Game of Thrones“) in Dänemark berühmt machte, eine Fortsetzung, die inhaltlich ähnlich mäandert wie das Original. So erlaubt sich Bornedal bei allem Thriller-Ernst eine Situationskomik und -dynamik, die selbst den Helden dieser Geschichte eine groteske Unberechenbarkeit gibt. War dieses Genrepotpourri 1994 noch selbstreferentielle Ästhetik, wirkt es bei „Demons Are Forever“ allerdings eher inkonsequent. Fabian Kurtz

DK 2023, 110 Min., R: Ole Bornedal, D: Fanny Leander Bornedal, Nikolaj Coster-Waldau, Kim Bodnia, Sonja Richter

6 Auf trockenen Gräsern

Vier Jahre Lehramt im tiefsten Anatolien sind die Höchststrafe für den Grundschullehrer Samet (Deniz Celiloglu), der seine Versetzung nach Istanbul kaum erwarten kann. Aus seiner Verachtung für die Menschen im Hinterland macht er keinen Hehl, den Schülern seiner Klasse erklärt er, dass sie ohnehin nur Bauern werden.

Trotzdem hat die zwölfjährige Sevim (Ece Bagci) einen Narren an ihm gefressen – während sich die Freundschaft zu einer Kollegin (Merve Dizdar) als kompliziert entpuppt. Als zwei Mädchen dem Lehrer und seinem befreundeten Kollegen Kenan (Musab Ekici) übergriffiges Verhalten vorwerfen, schlägt seine Herablassung schließlich in Paranoia um.

Die Filme Nuri Bilge Ceylans drehen sich nur vordergründig um persönliche Konflikte, der türkische Meisterregisseur umkreist mit seinen Figuren ganz grundsätzliche Fragen über das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, Stadt und Land. Man braucht viel Geduld, um zum Kern von „Auf trockenen Gräsern“ vorzudringen, aber jede der 197 Minuten ist es wert. Ein Drama ohne dramatische Wendungen, in der eine neue Generation von Frauen in den Vordergrund tritt. Andreas Busche

TR 2023, 197 Min., R: Nuri Bilge Ceylan, D: Deniz Celiloglu, Merve Dizdar

7 Joana Mallwitz – Momentum

Klanglos blättert sie beim Morgenkaffee in einer Orchesterpartitur, die Hand wippt im Takt, die Musik findet ausschließlich in ihrem Kopf statt. Ein von ruhiger Hand komponierter Filmeinstieg, mehr Mahler als Schubert. Dann eine Blende: Joana Mallwitz, die Dirigentin, am Pult vor großem Orchester, umrundet von Publikum – und alles folgt dieser taktgebenden Hand, die eben noch so geschützt und privat war.

Mit geschickten Schnitten und subtilen Hinweisen, von denen viele im Kinositz womöglich unbemerkt bleiben, führt Regisseur Günter Atteln kunstvoll durch zwei Jahre des Alltags der Dirigentin zwischen Pult, Kind und Partner, Premiere um Premiere, Bundesverdienstkreuzverleihung und der ihr allerorten bis zur Erschöpfung begegnenden Frage danach, wie es ist für eine Frau in dieser Männerdomäne.

Ein intim wirkendes Porträt eines trotz all der Superlative im Lebenslauf nicht vor Selbstherrlichkeit und Sicherheit strotzenden Menschen. Schuberts letzte Sinfonie, „die Unvollendete“, zieht sich als Faden durch den Film, wie um auf das offene, noch in weiter Ferne liegende Ende dieser Erzählung zu verweisen. Thomas Wochnik