Wie kommen gute Serien ins Fernsehen und auf die Streaming-Plattformen? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten: Indem der Steuerzahler tief und tiefer in seine Tasche greift.

Weitere Kürzungen beklagt

Gerade klagt Vaunet, Verband privater Mdien, darüber, dass im kommenden Bundeshaushalt „weitere Kürzungen ausgerechnet bei der Film- und Serienanreizförderung“ vorgenommen würden. Die Produzentenallianz hat schon in vergleichbarer Weise die Kürzung auf jährlich 44 Millionen Euro für Serienproduktionen kritisiert.

Ob Sender, Plattform-Betreiber oder insbesondere Produzenten, sie alle eint bei divergierenden Interessen der eine Wunsch nach Staatsknete. Deutschland ist ein Gemeinwesen, der von allen nimmt, um allen geben zu können. Die Gewohnheit ist akzeptiert, jede Diskussion, ob die Serie als Wirtschafts- oder als Kulturgut zu fördern ist, hat sich damit erledigt. Gefördert wird, was gefordert wird: Serielles made in Germany, egal, ob Bockwurst oder Fiktion.

Joachim Huber wundert sich über den ständigen Wunsch von Sendern, Produzenten und Streamern nach staatlicher Unterstützung.

Diese Einigkeit wird nur durchbrochen, wenn es um die Frage des Fördermodells geht. Die Produzentenallianz geht da in die Vollen, CEO Björn Böhning sagte, „dafür braucht es das gemeinschaftliche Engagement für eine grundlegende Reform mit einem wettbewerbsfähigen Anreizsystem und einer Investitionsverpflichtung“. Für letztere gibt es ein französisches Vorbild: eine Verpflichtung der Video-on-demand-Anbieter auf eine Investitionsquote von 25 Prozent. Bei Nachahmung in Deutschland soll sie dafür sorgen, dass hohe Umsätze mit Streaming-Abos in Deutschland eben zu Wertschöpfung, sprich verstärkter Konjunktur führen und Arbeitsplätze gesichert würden.

Vaunet verfolgt eine andere Idee. Der Verband fordert Bund und Länder auf, ein effizientes Steueranreizmodell so schnell es geht auf den Weg zu bringen. „Nur dadurch bringen wir den dringend benötigten Schwung in den Markt für europäische audiovisuelle Produktionen ,Made in Germany’“, sagte Geschäftsführerin Daniela Beaujean.

Eine Investitionsverpflichtung lehnt der Vaunet vehement ab: „Investitionen und Innovationen werden nicht dort erfolgen, wo es den größten Zwang gibt, sondern in den Märkten, die offene und attraktive Bedingungen für innovative Produktionen bieten.“ Standorte wie das Vereinigte Königreich oder Spanien, die massiv auf Steueranreize und eben nicht auf (hohe) Investitionsverpflichtungen setzen würden, würden das meiste Kapital anziehen. Bitte „keine unverhältnismäßige Regulierung“!

Wahr ist, dass die Förderung via staatlicher Subvention keine deutsche Erfindung, sondern weltweite Praxis ist. Also wird eine urdeutsche Disney+-Produktion wie „Deutsches Haus“ in Krakau gedreht. Attraktive Bedingungen und Förderung durch staatliche polnische Institutionen haben den Drehort bestimmt.

Die große Frage lautet: Welche Maßnahme fördert am besten die Serienproduktion in Deutschland und sichert Arbeitsplätze? In Zeiten leerer Staatskassen ist es dabei verschwendete Zeit, Bundesregierung und Länder ständig wie eine Klagemauer zu nutzen und um Geld anzubetteln.

Sender wollen Quote und Werbegeld, Streamer wollen Abos. Von beidem verstehen sie eine Menge, vom Quotenfang und vom Geldverdienen. Warum nur fällt es ihnen so schwer, diese Kompetenz zu nutzen? Mal nicht nach tausendundeiner Subvention zu schreien, sondern derart zu produzieren, dass Staatsgeld nur noch ein feines Surplus ist. Fällt natürlich schwer, wenn man sich an die süße Droge gewöhnt hat.