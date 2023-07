Saisonbilanz der Berliner Kultur Nach der Krise ist vor der Krise

Letzten Samstag in Berlin. Bei der ausverkauften Sommer-Berlinale versammeln sich 1500 Menschen im Freiluftkino Kreuzberg, Jonas Kaufmann singt in der vollen Waldbühne, die „Staatsoper für alle“ lockt 12.000 Klassikfans an den Bebelplatz (und am Sonntag sogar 21.000), während die Teilnehmer:innen der Technoparade „Rave the Planet“ zu den After-Partys ausschwärmen. Und der Kultursenator tanzt.