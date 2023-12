Saisoneröffnung in den Sophiensaelen Es soll kribbeln auf der Haut

Ein Geruch nach Essen durchzieht das gesamte Haus, was ja schon mal eine gute Voraussetzung ist, um sich wohlzufühlen. Tatsächlich spielt die Kantine eine zentrale Rolle im Programm des neuen Leitungsteams der Sophiensaele, Andrea Niederbuchner und Jens Hillje. Sie haben das Duo Isabel Lewis und Dirk Bell damit beauftragt, aus dem Erdgeschossraum des Theaters einen Ort zu machen, wo in den ersten zehn Tagen der adventlichen Eröffnungssaison Kunst und Küche zusammenkommen, wo es Brot, Brühe und natürlich die „Begegnungen“ gibt, von denen immer so viel die Rede ist.

In der freien Theaterszene zählt der Glaube an die verbindende Kraft der Nahrungsaufnahme seit jeher zu den Grundfesten, und natürlich ist es besser, einen großen Topf Suppe hinzustellen, statt beispielsweise Gruppenbesäufnisse zu organisieren.

Auf sich selbst eindreschen

Es gibt zum Start von Niederbuchner und Hillje aber nicht nur biologisch wertvolle Kost, sondern – ein Stockwerk höher, im Festsaal – auch eine Performance zu konsumieren. Die trägt den Titel „Radical Hope – Eye to Eye“ und war schon zum Festival „Radikal Jung“ am Münchner Volkstheater eingeladen, in dessen Auswahljury Jens Hillje sitzt. Die Arbeit stammt von Stef Van Looveren, „nonbinary Artist aus Antwerpen mit den Pronomen they/them“, wie es in der Biografie auf der Festivalseite heißt. Der Abend beginnt damit, dass Van Looveren, mit goldenen Zähnen, goldenem Reif und goldenem Schurz ausgestattet, auf ein riesiges Abbild des eigenen Gesichts im Foyer einzudreschen beginnt, was schon mal das Themenfeld in Richtung Überwindung und Neuerfindung des Selbst, Narzissmus, Entkörperlichung und Entgrenzung öffnet.

Die Performance Radical Hope - Eye to Eye von Stef Van Looveren in den Sophiensaelen. Nächste Vorstellung: Sa, 9.12., 21 Uhr

Im unbestuhlten Saal sind dann verschiedene installative Inseln zu erleben. Zum Beispiel eine unter Kerzen aufgebahrte, ebenfalls Van Looveren nachempfundene geschlechtslose Figur mit Hörnern, um die auf einem Laufband Handtaschen mit Geschlechtsteil-Besatz kreisen: Penis, Vulva, auch eine intersexuelle Variante. Nicht weit davon ist ein Garten der Lüste zu bestaunen, auf dessen erdigem Grund fast nackte Performerinnen und Performer in verschiedenen emotionalen Aggregatzuständen umherkriechen. „In der Arbeit sollte es um Wut, Groll und Schrecken, um Traurigkeit, Verlangen und Glück gehen“, hat Van Looveren selbst im Interview erklärt. „Diese sechs Gefühle sind deshalb so spannend, weil sie oft entweder aus Angst vor Chaos oder aus radikaler Zukunftshoffnung entstehen.“

„In der Arbeit sollte es um Wut, Groll und Schrecken, um Traurigkeit, Verlangen und Glück gehen“, erklärt Stef Van Looveren. © Nathan Ishar

Es werden Füllhörner mit waberndem Nebel über den Performerinnen und Performern ausgeschüttet, über die Betrachter wiederum ergießt sich ein stroboskopdurchblitzter Schauer an Bezügen: Mythologische, paradiesische, gendertheoretische, kunsthistorische, pop- und subkulturelle. „Radical Hope“ basiert ursprünglich auf einer Videoarbeit, die in den Theatersaal übersetzt wurde, wo sich laut Sophiensaele-Homepage durch Live-Sounds ein Phänomen namens ASMR einstellen soll, die Abkürzung für „autonome sensorische Meridianreaktion“, ein zumeist durch auditive Reize hergestelltes angenehmes Kribbeln auf der Haut. Gut, das funktioniert vielleicht einfach nicht bei allen.

Das Eröffnungswochenende hält außerdem noch die Performance „Antigone Is Not Available Right Now“ der kubanisch-amerikanischen Künstlerin Coco Fusco parat, die den antiken Mythos in eine Gegenwart der aktivistischen Kämpfe verlagert, wo die Titelheldin von einem Literaturagenten vertreten wird und Anfragen aus aller Welt erhält. Zudem finden eine Reihe von Performances in der Kantine statt, darunter die Lecture Performance „Mothering The Tongue“ von Adam Lindner, der mit Musik von Bach bis Sinéad O’Connor und persönlichen Textfragmenten die eigene Arbeitspraxis beleuchtet. Klingt sehr vielversprechend. Und bestimmt gibt es auch wieder Suppe.