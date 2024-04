Sänger Jan Delay im Interview „Die neuen Sachen, die ich gut finde, kommen alle von Künstlerinnen“

Herr Delay, ein Vierteljahrhundert Jan Delay. Welche Überschrift würden Sie dem Ganzen geben?

Da muss ich kurz eine Zeile aus dem Beginner-Song „Meine Posse“ zitieren: „Brennende Bühnen seit einem Vierteljahrhundert / Reiner Calmund – ich habe immer noch Hunger“.

Gibt es ein Jahr in Ihrer Karriere, das Ihnen besonders gut geschmeckt hat?

Man muss das bei Musik von Jan Delay ein bisschen wie eine Bundesliga-Saison im Fußball betrachten. Meine Alben kommen immer in Richtung Sommer und ab diesem Zeitpunkt beginnt dann die Saison. Ich würde sagen, dass die Saison 2009/2010 sehr außergewöhnlich war. Natürlich war 1999, als „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ herauskam, mindestens genauso krass.

Allerdings ist diese Zeit schon ein wenig auf der Welle von „Bambule“ und „Liebeslied“ gesurft. 2009/2010 hatte ich viele Sachen, die auf meiner musikalischen Bucket-List standen, umgesetzt. Ich habe damals den Echo, den Viva Comet und die 1Live Krone bekommen. 2009/2010 war sozusagen meine Triple-Saison.

Zur Person Jan Delay wurde 1976 als Jan Philipp Eißfeldt in Hamburg geboren. 15 Jahre später gründete er mit einigen Freunden die Hip-Hop-Gruppe Absolute Beginner, die sich inzwischen nur noch Beginner nennt. Mit dem Album „Bambule“ gelang ihnen 1998 der Durchbruch. Drei Jahre später veröffentlichte Delay sein erstes Soloalbum „Searching for the Jan Soul Rebels“, auf dem er sich mit Reggae und Dancehall einem anderen musikalischen Stil widmete. Diesem Konzept ist er auf seinen weiteren Soloplatten nahezu treu geblieben und hat sich von Soul über Funk bis hin zu Rock jedes Mal einem neuen Genre zugewandt. Sein letztes reguläres Album „Earth, Wind & Feiern“ erschien 2021. Nun folgt mit „Forever Jan“ erstmals ein Best-of-Album mit zwei neuen Songs. Es erscheint am 3.5. bei Universal. Konzert: 10.9., Verti Music Hall. © Thomas Leidig/Promo Universal Music

Wie ist es Ihnen gelungen, sich bei jedem Album für ein neues musikalisches Genre zu begeistern?

Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich gottseidank tolle Eltern mit einem grandiosen Musikgeschmack habe. Bei uns lief so gut wie nie Radio, sondern meist Platten oder aufgenommene Kassetten. Deshalb habe ich so viele Lieblingsplatten aus allen möglichen Genres und kann mich gut in Sachen reinnerden.

Hip-Hop habe ich entdeckt, als ich zehn Jahre alt war, und habe mich darin total wiedergefunden. Du konntest alles nehmen und daraus Hip-Hop machen. Aber wenn du nur Hip-Hop machst, kann es irgendwann langweilig werden. Dann dachte ich: Dancehall oder Reggae ist auch toll, es wäre doch fresh, so etwas mal auf Deutsch zu machen. Von da an ging die Reise los.

Neben Ihren Eltern dürfte in Sachen Musik-Bastelei sicher auch im einstigen Eimsbush Basement ein Grundstein gelegt worden sein. Was von diesem Spirit steckt heute noch in Ihrer Musik?

Sehr viel, weil dieser Spirit etwas mit einem Gefühl zu tun hat, wie man an Dinge herangeht, sich selbst etwas beibringt, ohne Lehrer, ohne Trainer, kein Ellbogenscheiß. Der Austausch mit den anderen dort hat uns alle sehr weit gebracht. Von diesem DIY-Gedanken zehre ich noch heute, das hat sich zu dieser Zeit für immer manifestiert.

Nena, Rio Reiser, Das Bo, jetzt, auf ihrem Best-of-Album, Sportfreunde Stiller: Sie haben immer wieder Coversongs veröffentlicht. Warum?

Ganz einfach: Ich bin Fan von Coverversionen. Sie müssen aber neu und anders klingen, sonst ist das scheiße. Im Hip-Hop, meiner Subkultur, steht so etwas ständig auf der Tagesordnung.

Welcher Song braucht noch ein Jan Delay-Cover?

„Aber hier leben, nein danke“ von Tocotronic und „Ohne dich“ von Selig.

Das kann von finnischem Tango bis hin zu chilenischem Country alles sein. Jan Delay auf die Frage nach Musik, die als Nächstes von ihm kommen könnte

Wie wäre es mit einer neuen Version von „Komet“, dem erfolgreichsten Song aus dem vergangenen Jahr, gemeinsam mit Ihrem Freund Udo Lindenberg?

Ich liebe alles von Udo, aber „Komet“ ist nicht so meins. Da gibt es tausend andere Songs von ihm, die ich auswendig kann und die mehr in meiner DNA verankert sind.

Auf „Komet“ arbeitet Udo Lindenberg mit dem jungen Künstler Apache 207 zusammen. Verspüren Sie eigentlich mehr Distanz oder mehr Nähe zur nachfolgenden Musiker-Generation?

Generell ist es so, dass man sich durch das Alter und unterschiedliche Geschmäcker immer etwas mehr davon entfernt. Auf Hip-Hop bezogen fühle ich mich Rappern aber immer näher, weil ich mir einbilde, dass trotz der 180-Grad-Drehungen, die Rap gemacht hat, das Ganze immer noch auf einer Subkultur beruht.

Ich kann deshalb viel besser einordnen und analysieren, wenn jemand komisch aussieht oder komische Musik macht, weil ich weiß, wo das herkommt und wie es dazu kam. Das fällt mir bei anderen jugendlichen Phänomenen schwerer, bei Hip-Hop habe ich einen Draht.

Die Musik welcher Künstler gefällt Ihnen gerade besonders?

Die neuen Sachen, die ich gut finde, kommen alle von Künstlerinnen. Paula Hartmann, Nina Chuba oder Bounty & Cocoa höre ich beispielsweise gerne.

Vor zehn Jahren haben Sie in einem Tagesspiegel-Interview gesagt: „Ich mache doch immer gerade das, was nicht geht und wo nichts los ist. Keiner macht das, was ich gerade mache.“ Welche Musik müsste demzufolge als Nächstes von Ihnen kommen?

Puh, das kann von finnischem Tango bis hin zu chilenischem Country alles sein. Wenn man von populärer Musik ausgeht, dessen Strömung momentan am geringsten in meiner Blase ist: So richtig langweiliger englischer Radio-Pop.