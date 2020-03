Das Zittern geht weiter. Mindestens noch fünf Wochen. Zwar hat der 21. Senat des Berliner Kammergerichts am Mittwoch bestätigt, dass dem Land Berlin das Grundstück in der Glinkastraße gehört, auf dem ein Erweiterungsbau für die Komische Oper entstehen soll. Doch dem unterlegenen Investor steht noch ein Rechtsweg offen. Er hat die Möglichkeit, eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einzureichen.

Im Jahr 2000 hatte Berlin das Grundstück an die "Grundbesitz Investitionsgesellschaft Lindengalerie mbH & Co KG" verkauft. Nachdem es dort aber 14 Jahre lang nicht zu Bautätigkeiten kam, trat Berlin wieder vom Kaufvertrag zurück. Dagegen hatte der Investor geklagt und in erster Instanz verloren. Die Berufung gegen dieses Urteil wurde nun in zweiter Instanz zurückgewiesen.

Jetzt ist der unterlegene Investor wieder am Zug

Rund eine Woche wird es dauern, bis das schriftliche Urteil an die Anwaltskanzlei des Investors förmlich zugestellt ist. Dann startet eine Frist von einem Monat, binnen der sich der Investor entscheiden muss, ob er eine höchstinstanzliche Klärung herbeiführen möchte. Geht die Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH ein, muss mit einer Bearbeitungszeit von einem Jahr gerechnet werden, bis feststeht, ob sie überhaupt zugelassen wird.

Das sagte der vorsitzende Richter Björn Retzlaff am Mittwoch dem Tagesspiegel. Sollte der Bundesgerichtshof die Beschwerde abweisen, würde die derzeitige Planung der Berliner Stadtentwicklungsverwaltung für die Sanierung und Erweiterung der Komischen Oper nicht in Verzug geraten. Denn mit den Bauarbeiten soll nach aktuellem Stand erst 2024 begonnen werden.

Nimmt der BHG die Nichtzulassungsbeschwerde aber an, würden alle Pläne wie eine Luftblase zerplatzen. Dann wäre das Vorhaben für bis zu fünf Jahre blockiert, mit unabsehbaren Folgen für die Kosten.

Hinzu kommt, dass eine baupolizeiliche Betriebsgenehmigung für die Komische Oper nur bis zum Sommer 2023 vorliegt. Anschließend muss die ganze Belegschaft ins Ausweichquartier Schillertheater nach Charlottenburg umziehen. Das Exil dort wäre dann eines auf unbestimmte Zeit.