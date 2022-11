Santa Clause - Eine schöne Bescherung Ein Weihnachtsfilmklassiker aus 1994

So schnell kann es gehen. Eben noch Unternehmer – im nächsten Moment Weihnachtsmann. Scott Calvin (Tim Allen) ist das, was man wohl einen Durchschnittstypen nennt: Vater, geschieden, Workaholic und ein durch und durch sarkastischer Einzelgänger. Als er an Heiligabend seinen kleinen Sohn Charlie zu Besuch hat, versucht er immerhin das Beste daraus zu machen. Aber mitten in der Nacht werden Vater und Sohn plötzlich von Gepolter und Lärm geweckt. Auf dem Dach entdecken die beiden einen Mann im Weihnachtsmannkostüm.

Als Scott den Fremden anspricht, erschreckt sich der vermeintliche Einbrecher und fällt prompt vom Dach. Zurück bleiben nur das Kostüm und eine Visitenkarte, auf der geschrieben steht, dass der Nachfolger und neue Santa Claus einfach die rot-weiße Kluft anziehen soll. Charlie nervt seinen Vater so lange, bis dieser endlich das Kostüm anzieht. Auf dem Dach entdecken die beiden eine Horde Rentiere und einen Schlitten, der sie direkt zum Nordpol fliegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite