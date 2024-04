Sasha Salzmann und Ofer Waldman im Gespräch „Wir müssen lernen, ohne Adjektive über den Krieg zu sprechen“

Welche Zäsur bedeutet der Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober für Sie beide?

OFER WALDMAN: Das Davor ist in meiner Erinnerung wie ausgelöscht, und es gibt kein Danach. Der 7. Oktober dauert an, unaufhörlich, mindestens so lange, bis die Geiseln zurückgekehrt sind, bis der Krieg in Gaza beendet ist. In Israel hängen überall Plakate: Heute ist der 175., der 176. Oktober. Und die Sieben bezeichnet im Judentum die Zahl der Trauertage, die Schiv’a. Wir trauern seit dem 7. Oktober, es ist ein permanenter Ausnahmezustand. Jeder Blickkontakt ist eine kurze Gedenkminute.