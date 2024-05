Schauspieler Jens Harzer im Interview „Ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, wann Sachen zu Ende sind“

Herr Harzer, Sie seien „das Beste, was das deutsche Schauspiel im Moment zu bieten hat“, schreibt die „Faz“, und die „Zeit“ nennt Sie eine „singuläre Erscheinung“ in der Branche. Gemessen daran weiß man wenig über Sie. Sprechen Sie nicht gern über sich?

Ich habe tatsächlich eine Scheu, etwas von mir zu erzählen oder mit irgendwelchen Verlautbarungen hervorzutreten. Deshalb habe ich mir da eine gewisse Zurückhaltung angewöhnt.

Trotzdem sitzen wir jetzt hier und sprechen.

Genau, es gibt ja auch einen schönen Anlass!

Sie kommen nach Berlin – ab Herbst 2025 als festes Mitglied des Berliner Ensembles und dieses Wochenende schon einmal zum Gastspiel beim Theatertreffen, dem alljährlichen Bühnen-Best-of.

Ja, wir kommen mit „Macbeth“ vom Bochumer Schauspielhaus in der Regie von Johan Simons, was mich und uns alle wirklich freut, weil wir sehr hinter dieser Arbeit stehen.

Zur Person

© Sepp Dreissinger

Jens Harzer, 52, studierte Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München und ist nach Engagements an den Münchner Kammerspielen und dem Münchner Residenztheater seit 2009 Ensemblemitglied des Thalia Theaters Hamburg. Eine enge Arbeitsbeziehung verbindet ihn außerdem mit dem Regisseur und Intendanten des Bochumer Schauspielhauses, Johan Simons.

Die höchste Auszeichnung, die Jens Harzer für seine Arbeit erhielt, ist der diamantbesetzte Iffland-Ring. Er wird von seinem jeweiligen Träger per Testament an den aus seiner Sicht „bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters“ auf Lebenszeit verliehen. Jens Harzer bekam ihn 2019 auf Verfügung von Bruno Ganz. Harzer ist mit der Schauspielerin Marina Galic verheiratet und hat zwei Kinder.

„Macbeth“ läuft am 18. und 19. Mai 2024 beim Theatertreffen im Haus der Berliner Festspiele.