Schenkelklopfer mit Ausrufezeichen „Bunbury. Ernst sein is everything!“ im Deutschen Theater

Nach ungefähr einer Stunde – wir befinden uns etwa in der Halbzeit des Abends – steht der Dandy John Worthing an der Rampe und will uns zu verstehen geben, dass er gerade keinerlei Ahnung hat, was sich um ihn herum ereignet. Also hebt er den Kopf und sagt: „Ich verstehe nur train station.“

Der Moment ist symptomatisch für Claudia Bossards Oscar-Wilde-Inszenierung „Bunbury“ in den Kammerspielen des Berliner Deutschen Theaters, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen lässt die Regisseurin die vor 128 Jahren in London uraufgeführte Komödie abendfüllend in einem Deutsch-Englisch-Gemisch spielen, das bestimmt lustig gedacht ist, de facto aber eher Anstrengungsehrgeiz verströmt. Und zum zweiten stuft Bossard den – um in den Parametern des Abends zu bleiben – sophisticated Sprachwitz des Originals in ihrer Bearbeitung häufig herunter, notfalls bis ins Kellergeschoss banalster Redensarten.

Heirat mit Ernst

Nach Bossards überzeugender Rainald-Goetz-Uraufführung „Baracke“ letzten Monat auf der großen Bühne überrascht das ein wenig. Und es tut dem Text um die Dandy-Freunde Algernon Moncrieff und John Worthing, die jeweils eigene Ausstiegsmethoden aus den Strapazen des Londoner Society-Lebens praktizieren, wirklich nicht gut.

Die Inszenierung Claudia Bossards Oscar-Wilde-Inszenierung „Bunbury. Ernst sein is everything!” kam am Schauspielhaus Graz heraus. Von dort hat die neue DT-Intendantin Iris Laufenberg sie mit Berlin gebracht, wo sie jetzt, minimal umbesetzt, ins Repertoire der Kammerspiele kommt. Die nächsten Vorstellungen sind am 6., 15. und 23. November sowie am 1., 10., 11., 16. Und 31. Dezember.

Algernon (Andri Schenardi) hat einen dauerkranken Freund namens Bunbury erfunden, der natürlich immer genau dann seine Hilfe braucht, wenn mal wieder eine besonders öde Dinner-Einladung auf der Agenda steht. Und John (Frieder Langenberger), der als Quasi-Erziehungsberechtigter eines achtzehnjährigen „Mündels“ auf seinem Landsitz zum Vorbild verdammt ist, bringt als Fluchtvorwand regelmäßig seinen vermeintlichen urbanen Bruder Ernst ins Spiel. Weil John sich in Algernons Cousine Gwendolen (Lisa Birke Balzer) verliebt und Algernon in Johns Mündel Cecily (Maximiliane Haß), kommt eine entsprechende Verwicklungsdramaturgie in Gang, die dadurch potenziert wird, dass beide Frauen ausschließlich einen Mann zu ehelichen gedenken, der auf den Namen „Ernst“ hört.

Oscar Wilde und die „identitätspolitischen Auseinandersetzungen unserer Gegenwart“

Dem Vernehmen nach wollte Wilde mit dem Stück, das mit elaboriertem Witz und präziser Situationskomik die viktorianische Gesellschaft vorführt, vor allem Geld verdienen. Der Abend von Claudia Bossard, der bereits an der vorherigen Wirkungsstätte der neuen DT-Intendantin Iris Laufenberg in Graz herauskam und jetzt – minimal umbesetzt – für Berlin adaptiert wurde, möchte zusätzlich „Wildes Biografie und die identitätspolitischen Auseinandersetzungen unserer Gegenwart“ einspeisen, wie der Programmzettel verrät. Auf der Bühne, wo Elisabeth Weiß eine Art Laufsteg für den angemessenen Auftritt markiert hat, scheint sich das dann schon mehr oder weniger darin zu erschöpfen, dass erotische Anziehung nicht nur heterosexuell auftritt, sondern auch zwischen den ansonsten einander in geheimnislos-affektierter Schnöseligkeit verbundenen Buddies Algernon und John sowie zwischen ihren jeweils angebeteten Frauen existiert. Und zwar leider – wie fast alles an diesem Abend – gleichsam mit drei dick unterstrichenen Ausrufezeichen.

Denn virulent ist hier nicht nur die „Ich-verstehe-nur-train-station“-Masche, die den Wilde`schen Witz zum Schenkelklopfer plättet. Sondern statt Subtilität herrscht generell aalglatte Oberfläche nebst Stereotypen-Aufkommen. Wenn sich Gwendolen und Cecily betont breitbeinig in ihre Sessel fallen lassen und beim Anstoßen statt „Prost“ „Prostata“ sagen, hat man eher das Gefühl, an einem untertourigen Stammtisch gelandet zu sein als in der High Society. Tatsächlich besitzt die frappierende Eindimensionalität, in der an diesem Abend „Komödie“ gedacht und gespielt wird, fast schon wieder Ausnahmecharakter auf hiesigen Bühnen. Einzig die Berliner Neubesetzung Felix Goeser spendiert seinem Pastor Chasuble, einer Nebenrolle, mehr als eine Humorebene.

Da bleibt, mit other words, noch much air nach oben am neuen DT.